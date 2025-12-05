પુતિનની ભારત મુલાકાતથી અમેરિકામાં ગભરાટ! ટ્રમ્પે દિલ્હીના પક્ષમાં લીધો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, જાણો
Trump On India: ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલ 33 પાનાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના યુરોપિયન દેશોને લક્ષ્ય બનાવે છે. તેમાં રશિયા સાથે વ્યૂહાત્મક સ્થિરતા જાળવવાનો પણ ઉલ્લેખ છે.
Trump On India: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાત દરમિયાન અમેરિકાએ તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના જાહેર કરી છે. આ વ્યૂહરચના ભારત સાથેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂકે છે અને દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં ચીન સામે એકલા સ્ટેન્ડ લેવાને બદલે ભારત અને જાપાન જેવા દેશો સાથે સહયોગ કરવાની હાકલ કરે છે.
યુરોપિયન દેશોને નિશાન બનાવે છે ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલ 33 પાનાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના યુરોપિયન દેશોને લક્ષ્ય બનાવે છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "યુરોપિયન દેશો લોકશાહીનો નાશ કરી રહ્યા છે અને યુક્રેનમાં શાંતિ લાવવા સામે પગલાં લઈ રહ્યા છે. યુક્રેનિયન સત્તાવાળાઓ યુક્રેનમાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના યુએસ પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવી રહ્યા છે.
સુરક્ષા દસ્તાવેજ અનુસાર, યુરોપિયન અર્થતંત્રોને સ્થિર કરવા, યુક્રેનિયન યુદ્ધ બંધ કરવા અને રશિયા સાથે વ્યૂહાત્મક સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, આપણે દુશ્મનાવટનો અંત લાવવો જોઈએ. તે એશિયા અને મધ્ય પૂર્વ સાથે અમેરિકાના સંબંધોને પણ આવરી લે છે.
અમેરિકા 'બોજ-શિફ્ટિંગ' નીતિ અપનાવશે
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે તે 'બોજ-શિફ્ટિંગ' નીતિ અપનાવશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય યુરોપને પોતાના પગ પર ઊભા કરવાનો અને સંરેખિત સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રોના જૂથ તરીકે કાર્ય કરવાનો છે. તેમાં તાત્કાલિક જોખમોનો સામનો કરવા અને તાજેતરના દાયકાઓ કે વર્ષોમાં યુએસ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે સંબંધિત મહત્વમાં ઘટાડો થયો છે, તેવા પ્રદેશોથી દૂર રહેવા માટે દેશની લશ્કરી હાજરીને ફરીથી ગોઠવવાનો પણ ઉલ્લેખ છે.
ચીનને આર્થિક પડકાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના ચીનને આર્થિક પડકાર તરીકે વર્ણવે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે વોશિંગ્ટન ચીન સાથે અમેરિકાના આર્થિક સંબંધોને ફરીથી સંતુલિત કરશે અને અમેરિકન આર્થિક સ્વતંત્રતાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પારસ્પરિકતા અને ન્યાયીતાને પ્રાથમિકતા આપશે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં યુદ્ધ-નિવારણ પગલાં પર મજબૂત અને સતત ધ્યાન આપવું જોઈએ.
