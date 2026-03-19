દુનિયાના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ પર ઈરાનનો ભીષણ મિસાઈલ હુમલો, કતાર ભડક્યું, ભારત માટે મોટો પડકાર
Iran Attack Qatar Gas Plant: ખાડીમાં ચાલી રહેલું યુદ્ધ હવે ખતરનાક સ્થિતિમાં પ્રવેશી ગયું છે. કારણ કે ઈરાને હવે સીધુસટ દુનિયાના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટમાં જેની ગણતરી થાય છે તેવા રાસ લફાન પર હુમલો કરી દેતા ચકચાર મચી છે. ભારત માટે શું મુશ્કેલી થઈ શકે એ પણ સમજો.
Iran Attack Qatar Largest Gas Plant: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ ત્રીજા સપ્તાહમાં પ્રવેશી ગયું છે. યુદ્ધનો આજે 19મો દિવસ છે. ઈરાને માત્ર ઈઝરાયેલને જ નહીં પરંતુ ખાડી ક્ષેત્રમાં અમેરિકાના સાથી દેશો ઉપર પણ હુમલા કરવાનું ચાલું રાખ્યું છે. જેમાં કતાર, સાઉદી અરબ સહિત અનેક દેશો લપેટમાં આવી ગયા છે. આજે તો ઈરાને હદ કરી નાખી કારણ કે તેણે દુનિયાના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટમાંથી એક એવા રાસ લફાન પર હુમલો કરી નાખ્યો. જેના કારણે દુનિયામાં ગેસ સંકટ ઊભું થાય તેવા એંધાણ છે.
દુનિયાના મોટા ગેસ પ્લાન્ટ પર હુમલો
ખાડીમાં ચાલતું યુદ્ધ હવે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે. ઈરાને દુનિયાના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટમાંથી એક એવા કતારના રાસ લફાન પર ભીષણ હુમલો કર્યો. જેના પગલે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં હડકંપ મચ્યો છે. કતાર એનર્જી દ્વારા આ હુમલા બાદ ઉત્પાદન રોકવામાં આવ્યું છે. જેના પગલે ભારત સહિત અનેક દેશો જ્યાં રાંધણ ગેસ (એલપીજી) અને પ્રાકૃતિક ગેસ (LNG)ના સંકટના વાદળો છવાયા છે. ઈરાને આ હુમલો હાલમાં જ ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાનના પાર્સ ગેસ ફિલ્ડ પર કરાયેલા હુમલાની જવાબી કાર્યવાહી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
Ministry of Defense of State of Qatar announces that State of Qatar was attacked by ballistic missiles, from Iran, which targeted Ras Laffan Industrial City and caused damages pic.twitter.com/109lgFIpC1
— ANI (@ANI) March 19, 2026
ઈરાને આપી હતી ચેતવણી
ઈઝરાયેલે કરેલા હુમલા બાદ ઈરાને ચેતવણી આપી હતી અને સાઉદી અરબ, યુએઈ, કતારને ધમકાવતા કહ્યું હતું કે આવનારા ગણતરીના કલાકોમાં તેમના ઓઈલ અને ગેસ પ્લાન્ટ્સને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી શકે છે. ઈરાને જે સંભવિત ટાર્ગેટ્સના નામ આપ્યા હતા તેમાં કતારનો મેસાઈદ પેટ્રોકેમિકલ કોમ્પ્લેક્સ, અને રાસ લફાન રિફાઈનરી, સાઉદી અરબનું જુબૈલ પેટ્રોકેમિકલ્સ કોમ્પ્લેક્સ. યુએઈનો અલ હોસ્ત્ર ગેસ ફીલ્ડ સામેલ હતા.
કતારે કરી પુષ્ટિ
કતારે પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે ઈરાની મિસાઈલ હુમલામાં રાસ લફાન ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સિટીના કેટલાક ભાગોમાં ભીષણ આગ લાગી અને સંરચનાત્મક નુકસાન થયું. જો કે કતારની રક્ષા સિસ્ટમે કેટલીક મિસાઈલોને ઈન્ટરસેપ્ટ કરી અને ઈમરજન્સી ડિફેન્સ સિસ્ટમના કરાણે એક ખુબ મોટો અને વિનાશકારી વિસ્ફોટ ટાળવામાં આવ્યો.
હુમલા બાદ કતાર ભડકી ગયું
કતારના વિદેશ મંત્રાલયે આ હુમલાની આકરી ટીકા કરતા તેને એક ક્રૂર કૃત્ય અને દેશના સાર્વભૌમત્વ તથા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો છડે ચોક ભંગ ગણાવ્યો. મંત્રાલયે કહ્યું કે કતાર હંમેશા સંયમ વર્તવા અને નાગરિક તથા ઉર્જા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની રક્ષા કરવાની અપીલ કરે છે, પરંતુ ઈરાનનું આ બિનજવાબદારપૂર્ણ વલણ સમગ્ર ક્ષેત્રને એક મોટા સંકટ તરફ ધકેલી રહ્યું છે અને તે વૈશ્વિક શાંતિને સીધો ખતરો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ માત્ર એક મિસાઈલ હુમલો નહીં પરંતુ યુદ્ધમાં એક મોટો રણનીતિક બદલાવ ગણવામાં આવી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી બંને પક્ષો વચ્ચે લડાઈ મુખ્યત્વે સૈન્ય ઠેકાણા, કમાન્ડર સેન્ટરો અને રાજનીતિક લક્ષ્યો સુધી સિમિત હતી. પરંતુ હવે આર્થિક યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. જ્યાં દુનિયાના સૌથી મહત્વના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સને સીધા ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાસ લફાન દુનિયાના સૌથી મોટા પ્રાકૃતિક ગેસ ભંડાર નોર્થ ફીલ્ડ સાથે જોડાયેલું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે કતાર આ ગેસ ભંડારને ઈરાન સાથે શેર કરે છે. (ઈરાનમાં તેને સાઉથ પાર્સ કહેવાય છે.) સંયુક્ત ઉર્જા સ્ત્રોત પર આ હુમલો એ વાતનો પણ સંકેત છે કે બદલાની આગમાં હવે વૈશ્વિક ઉર્જાની લાઈફલાઈન પણ સુરક્ષિત નથી.
ભારત માટે શું છે જોખમ?
ભારત માટે આ હુમલો અને મધ્ય પૂર્વનો આ તણાવ કોઈ આર્થિક ઝટકાથી જરાય કમ નથી. કારણ કે સપ્લાય ચેન તૂટવાનુ જોખમ છે. ભારત પોતાની કુલ એલએનજી જરૂરિયાતોનો લગભગ 40 ટકા (લગભગ 2.7 કરોડ ટન વાર્ષિક) ભાગ એકલો કતારમાંથી આયાત થાય છે. રાસ લફાન પ્લાન્ટથી સપ્લાય અટકે તેનો સીધો અર્થ એ થયો કે ભારતની ગેસ ગ્રિડમાં મોટી કમી થવી. ઈરાનના IRGCએ મહત્વના સમુદ્રી રસ્તા હોર્મુઝ જળમાર્ગને તો બંધ કરાવી દીધો છે અને જો કોઈ કાર્ગો જહાજ પસાર થાય તો હુમલો થાય છે. કતારના ઉત્પાદનને રોકવા અને સપ્લાય ચેન ખોરવાઈ જવાથી એશિયન LNG બેન્ચમાર્ક કિંમતોમાં લગભગ 39 ટકાથી 50 ટકા સુધીનો ઉછાળો આવ્યો છે. જો આ સ્થિતિ રહી તો તેની સીધી અસર ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડર અને સીએનજીના ભાવ પર પડી શકે છે.
સાઉદીના ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્ર્કચર પર હુમલો
ઈરાને સાઉદી અરબના પૂર્વી પ્રાંત ઉપર પણ હુમલો કર્યો જ્યાં તેના અનેક ઓઈલ પ્લાન્ટ્સ છે. આ સાથે જ કુવૈત, બહરીન અને યુએઈ ઉપર પણ હુમલા થયા. સાઉદી અરબના વિદેશ મંત્રીએ ગુરુવારે ઈરાનની ભારે ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે જે થોડો ઘણો ભરોસો હતો એ પણ હવે તૂટી ગયો છે. પ્રિન્સ ફૈસલ બિન ફરહાને આ વાત ખાડી અરબ દેશોઅને અન્ય દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની એક બેઠક બાદ કરી. આ બેઠક ઈરાનના હુમલાના કારણે મિડલ ઈસ્ટમાં ફેલાઈ રહેલા તણાવ પર ચર્ચા માટે હતી.
