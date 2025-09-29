Prev
Next

સાચી પડશે રાજનાથ સિંહની ભવિષ્યવાણી, ગોળીબાર બાદ PoKમાં લોકો નિયંત્રણ બહાર, શું કંઈક મોટું થશે?

PoK Protests: સંયુક્ત આવામી એક્શન કમિટીની માંગણીઓ પૂર્ણ કરવામાં સરકારની નિષ્ફળતા સામે ગુસ્સો હવે ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. પાકિસ્તાન અધિકૃત જમ્મુ અને કાશ્મીર (PoK) માં મીરપુર, કોટલી અને મુઝફ્ફરાબાદ સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં વિરોધ કૂચ અને રેલીઓ થઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:41 PM IST

Trending Photos

સાચી પડશે રાજનાથ સિંહની ભવિષ્યવાણી, ગોળીબાર બાદ PoKમાં લોકો નિયંત્રણ બહાર, શું કંઈક મોટું થશે?

PoK Protests: પાકિસ્તાનમાં બળવાના અવાજો વધુને વધુ જોરથી વધી રહ્યા છે. બલુચિસ્તાનમાં લડવૈયાઓ પાકિસ્તાની સેનાથી મારવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે હવે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) માં આગ ફાટી નીકળી છે. હજારો લોકો શાહબાઝ શરીફ સરકાર સામે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર જઈ રહી છે, જેના કારણે પાકિસ્તાન સરકારે PoKમાં ભારે સુરક્ષા દળો તૈનાત કર્યા છે અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સંપૂર્ણપણે સ્થગિત કરી દીધી છે.

રાજનાથ સિંહની ભવિષ્યવાણી

Add Zee News as a Preferred Source

થોડા દિવસ પહેલા દેશના રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન દ્વારા કબ્જે કરાયેલું કાશ્મીર આપોઆપ ભારતમાં મળી જશે, હાલના વિરોધ પ્રદર્શન જોતા જો આ વિરોધ ચાલુ રહ્યો તો પાકિસ્તાનમાં કંઈક મોટું થઈ શકે છે. ત્યારે હવે લોકો કહી રહ્યા છે કે રાજનાથ સિંહની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે કે શું.

ગુસ્સો ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો

ખરેખર, યુનાઇટેડ આવામી એક્શન કમિટીની માંગણીઓ પૂરી કરવામાં સરકારની નિષ્ફળતાથી ઉદ્ભવેલો ગુસ્સો ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. પાકિસ્તાન અધિકૃત જમ્મુ અને કાશ્મીર (PoK) ના મીરપુર, કોટલી અને મુઝફ્ફરાબાદ સહિત સમગ્ર પ્રદેશમાં વિરોધ કૂચ અને રેલીઓ થઈ રહી છે. 

બે લોકો માર્યા ગયા અને 22થી વધુ ઘાયલ

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પોલીસે કથિત રીતે વિરોધીઓ પર ગોળીબાર કરતા મુઝફ્ફરાબાદમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. હિંસામાં બે લોકો માર્યા ગયા અને 22થી વધુ ઘાયલ થયા. આનાથી લોકોનો ગુસ્સો વધુ ભડક્યો, અને તેઓએ સરકાર અને વહીવટીતંત્ર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કર્યું.

ઇસ્લામાબાદનો વિરોધ પ્રદર્શનોને બળપૂર્વક જવાબ

પાકિસ્તાની ન્યૂઝ ચેનલો પર વાયરલ વીડિયો અરાજકતાને ઉજાગર કરી રહ્યા છે. એક વીડિયોમાં, કેટલાક લોકો હવામાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે બીજામાં, વિરોધીઓ કાર પર બેઠેલા, ધ્વજ લહેરાવતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરતા જોવા મળે છે. બીજી ક્લિપમાં, એક પ્રદર્શનકારી ખાલી કારતુસ લઈને ઉભો જોવા મળે છે. આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે ઇસ્લામાબાદ આ વિરોધ પ્રદર્શનોનો બળપૂર્વક જવાબ આપી રહ્યું છે. 

ઇન્ટરનેટ પર કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો

ડોન ન્યૂઝ વેબસાઇટ અનુસાર, ભારે સશસ્ત્ર પેટ્રોલિંગ કરનારાઓએ પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) ના શહેરોમાં ફ્લેગ માર્ચ યોજી હતી. પડોશી પંજાબ પ્રાંતમાંથી હજારો સૈનિકો પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા છે અને રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાંથી 1,000 વધારાના સૈનિકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ઇન્ટરનેટ પર કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

અનામત 12 વિધાનસભા બેઠકોને નાબૂદ કરવાની માંગ

ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) ની આવામી એક્શન કમિટીએ અનિશ્ચિત સમય માટે હડતાળની જાહેરાત કરી છે, જેમાં બધી દુકાનો અને પરિવહન સેવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. સમિતિએ વહીવટી સુધારાની માંગણી કરતો 38-મુદ્દાનો ચાર્ટર જાહેર કર્યો છે. વિરોધીઓ કાશ્મીરી શરણાર્થીઓ માટે અનામત 12 વિધાનસભા બેઠકોને નાબૂદ કરવાની માંગ કરે છે, કારણ કે આ તેમના પ્રતિનિધિત્વને નબળી પાડે છે.

70 વર્ષથી અમને આ અધિકારો આપવામાં આવ્યા નથી

આ ઉપરાંત, મંગલા હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટમાંથી સસ્તી વીજળી પૂરી પાડવા અને પાકિસ્તાન સરકારને તેના ભૂતકાળના વચનો પૂરા કરવા માટેની માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવી છે. સમિતિના અગ્રણી નેતા, શૌકત નવાઝ મીરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે અમારું આંદોલન કોઈ સંગઠન વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ મૂળભૂત અધિકારો માટેની લડાઈ છે. છેલ્લા 70 વર્ષથી અમને આ અધિકારો આપવામાં આવ્યા નથી. હવે બહુ થયું... કાં તો અમને અમારા અધિકારો આપો અથવા જનતાના ગુસ્સાનો સામનો કરવા તૈયાર રહો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Pakistan News TodayPoK ProtestsPok Internet ShutdownJoint Awami Action CommitteePolice Firing PokGujarati NewsWorld news

Trending news