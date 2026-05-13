/પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર RBIના ગવર્નરનું મોટું નિવેદન, ઈશારામાં કહી દીધુ કે સરકાર ક્યારે ભાવ વધારશે?

Petrol-Diesel Price: વેસ્ટ એશિયામાં જે રીતે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ખેંચતાણની સ્થિતિ છે તે ગંભીર સંકેત આપી રહી છે કે યુદ્ધની સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ખેંચાઈ શકે છે. આ બધા વચ્ચે રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આયોજિત એક સમિટમાં એવો સંકેત આપ્યો કે સરકાર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાને ક્યાં સુધી કંટ્રોલમાં રાખી શકે છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જે તણાવ ચાલુ છે તેનો અંત આવતો જોવા મળી રહ્યો નથી. જેના કારણે દુનિયાના અનેક દેશો મિડલ ઈસ્ટ સંકટના ભરડામાં આવ્યા છે. દુનિયાભરના દેશોમાં તેની અસર જોવા મળી રહી છે. ભારતની વાત કરીએ તો ઈન્ટરનેશનલ એજન્સીઓ જીડીપી ગ્રોથ ઘટવા અને મોંઘવારી વધવા અંગે ચેતવણી આપી રહી છે. હાલમાં જ પીએમ મોદીએ પણ દેશવસીઓને આગામી એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવાની અને ઈંધણ બચાવવાની વાપરવાની અપીલ કરી હતી. હવે આરબીઆઈના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
શું કહ્યું RBIના ગવર્નરે?
આરબીઆઈના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે જો ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આ રીતે ઊંચા જળવાઈ રહેશે તો સરકાર પાસે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવા સિવાય કોઈ રસ્તો બચશે નહીં. સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આયોજિત એક ઈન્ટરનેશનલ સમિટ દરમિયાન આરબીઆઈ ગવર્નરે સ્પષ્ટ કર્યું કે અત્યાર સુધી ઓઈલ કંપનીઓ અને એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં કાપથી આ બોજો સંભાળવામાં આવતો હતો. પરંતુ જો યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાયુ તો ક્રૂડના ભાવ વધવાની અસર ગ્રાહકો ઉપર નાખવી એ ફક્ત થોડા સમયની વાત હશે.
જલદી વધી શકે છે ભાવ
મીડિયામાં તેમના આ નિવેદનનો એ અર્થ નીકળી રહ્યો છે કે સરકાર તરફથી જલદી પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. તેમના નિવેદન બાદ ઓઈલના ભાવ વધે એવી સંભાવના પણ એટલા માટે વધી છે કારણ કે બેથી ત્રણ દિવસ પહેલા જ પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને ઈંધણનો ઉપયોગ ઘટાડવાની અને સોનાની ખરીદી ટાળવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. સરકારનો હેતુ દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડારને સુરક્ષિત રાખવાનો છે. આ દિશામાં પગલું ભરતા સરકારે ગોલ્ડ પર લગાવવામાં આવનારી ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટીને બમણાથી વધુ કરી દીધી છે.
માર્ચની સરખામણીએ એપ્રિલમાં મોંઘવારી દર વધ્યો
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ આયાત થતી ચીજોની ડિમાન્ડ ઘટાડવા માટે આવનારા દિવસોમાં કેટલાક કડક પગલાં લેવાઈ શકે છે. આરબીઆઈ ગવર્નરે કહ્યું કે ગ્લોબલ સ્તરે સપ્લાય ચેનને મોટો ઝટકો લાગે તો ફક્ત મોનેટરી પોલીસી જ પૂરતી ન બને પરંતુ સરકારની રાજકોષીય તાલમેલની ભૂમિકા પણ મહત્વ બને છે. દેશમાં રિટેલ મોંઘવારી દર માર્ચના 3.40%થી વધીને એપ્રિલમાં 3.48% પર પહોંચી ગઈ છે.
ગ્રોથ રેટ ઉપર પણ પડશે અસર
આ આંકડા અપેક્ષાથી ઓછા એટલા માટે છે કારણ કે સરકારે ઓઈલના વધતા ભાવનો મોટા ભાગનો હિસ્સો પોતે ભોગવ્યો છે. પરંતુ ખાડી સંકટ વચ્ચે એનર્જીના વધતા ભાવ ભવિષ્ય માટે જોખમ બનેલા છે. આરબીઆઈ તરફથી વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ માટે 6.9%નો ગ્રોથ રેટ અને 4.6% ના સરેરાશ મોંઘવારી દરનું અનુમાન લગાવ્યું હતું. પરંતુ ઈકોનોમિસ્ટ તરફથી ચેતવવામાં આવ્યા હતા કે યુદ્ધ ચાલુ રહ્યું તો ગ્રોથ રેટ આવનારા સમયમાં ઘટી શકે છે. એટલું જ નહીં મોંઘવારી દરમાં પણ ઉછાળો આવી શકે છે.