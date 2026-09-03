Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /દરિયામાં મરી ગયેલો જીન ફરી જીવિત થયો! 3 રાજ્યોમાં નદી નહીં દરિયો વહ્યો, વિનાશ જ વિનાશ

દરિયામાં મરી ગયેલો જીન ફરી જીવિત થયો! 3 રાજ્યોમાં નદી નહીં દરિયો વહ્યો, વિનાશ જ વિનાશ

નેપાળમાં ગ્લેશિયર તૂટવાથી જે જળતાંડવ આવ્યું, તેના માટે ચીનને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી રહ્યું છે. નેપાળ સરકાર વારંવાર કહી રહી છે કે ચીને કરાર છતાં અર્લી વૉર્નિંગ પ્રોટોકોલનું પાલન કર્યું નથી. હવે ચીન પોતે જ નેપાળ કરતાં પણ ભયાનક પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે. ચીને દક્ષિણ ચીન સાગરમાંથી ઉઠેલા વાવાઝોડાની તાકાતને સમજવામાં ચૂક કરી દીધી. હવે તેની અસર ચીનના ત્રણ રાજ્યોને ભોગવવો પડી રહ્યો છે. જુઓ ચીનના ત્રણ રાજ્યોમાં તબાહીના આ દિલ ધ્રુજાવી દે તેવા દ્રશ્યો. 

Published: Sep 03, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:39 PM IST
દરિયામાં મરી ગયેલો જીન ફરી જીવિત થયો! 3 રાજ્યોમાં નદી નહીં દરિયો વહ્યો, વિનાશ જ વિનાશ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિદેશ મોકલવાના નામે મોટું કૌભાંડ! ₹94 લાખની છેતરપિંડી, જાણો કેવી રીતે ફસાયા?
2
3
4
5