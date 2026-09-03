/દરિયામાં મરી ગયેલો જીન ફરી જીવિત થયો! 3 રાજ્યોમાં નદી નહીં દરિયો વહ્યો, વિનાશ જ વિનાશ

જે રીતે ચીને નેપાળમાં તબાહી લાવનારા ગ્લેશિયરની અવગણના કરી, તેનો બદલો જાણે કુદરત કંઈક આ રીતે લઈ રહી છે. દક્ષિણ ચીન સાગરમાંથી ઉઠેલું ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'સાઉદેલ' હેનાન પ્રાંત બાદ ઝેજિયાંગ અને ફુજિયાન જેવા રાજ્યો પર કહેર બનીને ત્રાટક્યું છે. શહેરમાં વાવાઝોડા સાથે આવેલા વરસાદનું પાણી એવી રીતે ઘૂસી રહ્યું છે, જાણે આખો સમુદ્ર જ ઉમટી પડ્યો હોય.
Typhoon Saudel is still causing mayhem in Asia. Hail the size of softballs and winds of over 185 mph. pic.twitter.com/Q9lCsa3bsh
— Political Retardation (@ChanelC79630) September 2, 2026
પૂરના પાણી સાથે મોટી-મોટી ગાડીઓ તણખલાની જેમ તણાતી જોવા મળી રહી છે. અનેક વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલનથી પણ તબાહીના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. કુદરતના આ કહેર સામે ચીનની સમગ્ર એલર્ટ સિસ્ટમ નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે. જે સાઉદેલ વાવાઝોડાને ચીને નબળું આંક્યું હતું. તે અચાનક જ ચોમાસાના પવનો સાથે મળીને વધુ શક્તિશાળી બન્યું અને દક્ષિણ ચીનના મોટા વિસ્તારમાં કહેર બનીને ત્રાટક્યુ. ચીનમાંથી સામે આવી રહેલા આ વીડિયો આ સમગ્ર તબાહીની સાક્ષી આપી રહ્યા છે.
Las lluvias torrenciales impulsadas por el tifón Saudel golpearon las provincias de Fujian y Zhejiang del este de China, provocando la respuesta de emergencia a las inundaciones de más alto nivel. pic.twitter.com/CfWJYsOLNP
— Noti Ciencias Mgta 𝕏 (@ClimaMgta) September 3, 2026
ગુરુવાર, ૩ સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે ૬:૩૦ વાગ્યે, 'સાઉડેલ' ફુજિયન પ્રાંતના ઝાંગઝોઉ શહેરના ઝાંગપુ કાઉન્ટીમાં ત્રીજો લેન્ડફોલ કર્યો હતો. દરિયામાં સમાપ્ત થઈ ગયેલું આ તોફાન ફરી જીવતું થયું અને ફરી ચીન પર ત્રાટક્યું હતું. આ પહેલાં, ૨૮ ઓગસ્ટના રોજ પૂર્વ ચીનના ઝેજિયાંગ પ્રાંતના દરિયાકાંઠે વાવાઝોડું બે વાર લેન્ડફોલ કરી ચૂક્યું હતું. સિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલો અનુસાર, પહેલો લેન્ડફોલ સવારે ૮:૦૫ વાગ્યે થયો હતો, જેમાં મહત્તમ પવનની ગતિ ૩૫ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હતી. બરાબર એક કલાક પછી, સવારે ૯:૧૦ વાગ્યે, વાવાઝોડું ઝેજિયાંગના વેન્ઝોઉ શહેરના દરિયાકાંઠે બીજો લેન્ડફોલ કર્યો; તે સમયે પવનની ગતિ ૩૩ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ નોંધાઈ હતી.જે 126 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સમકક્ષ હતી.
Typhoon Saudel has regenerated over the South China Sea. Intense rainfall flooded roads in Quanzhou’s Luojiang District early on Sept 1, damaging vehicles parked along the streets. pic.twitter.com/pXg7rnYT3i
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 1, 2026
સ્તર-1ના તોફાન ચેતવણી હતી
વાવાઝોડાની આગાહીમાં, ઝેજિયાંગ પ્રાંતે 27 ઓગસ્ટના રોજ તેના કટોકટી પ્રતિભાવ સ્તરને સ્તર 1 - ઉચ્ચતમ સ્તર - સુધી વધાર્યું હતું. અધિકારીઓએ ખાતરી કરવા માટે વિવિધ પગલાં લીધાં કે કોઈ લોકો, જહાજો અથવા અન્ય પ્રવૃત્તિઓ સમુદ્રમાં ન રહે. ફુજિયાન પ્રાંતના પૂર નિયંત્રણ અને દુષ્કાળ રાહત મુખ્યાલય અનુસાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 7:00 વાગ્યા સુધીમાં આશરે 247,700 લોકોને ઉચ્ચ જોખમવાળા વિસ્તારોમાંથી સલામત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, કોઈપણ પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે 80,000 થી વધુ કટોકટી કાર્યકરો અને 80,000 થી વધુ સાધનોને સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યા હતા.
China se enfrenta a graves inundaciones después de lluvias torrenciales y el impacto del tifón ayer.
Las fuertes lluvias y el impacto del tifón Saudel han provocado graves inundaciones en partes del sureste de China. Los ríos han subido rápidamente, las carreteras y las zonas… pic.twitter.com/K0Txdg6sh8
— Guillermo Gomez (@G_GomezJ) September 3, 2026
કહેવા માટે તો દક્ષિણ ચીનનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઘણું સારું છે, પરંતુ વાવાઝોડા સાથે આવેલા ભારે વરસાદ સામે બધું જ અપૂરતું સાબિત થઈ રહ્યું છે. મોટી-મોટી ઈમારતોની વચ્ચે રસ્તા પર પૂરનું પાણી એવી રીતે વહી રહ્યું છે, જાણે પોતાની સાથે બધું જ તાણીને લઈ જશે. ચીનમાં આ વર્ષે સર્જાયેલી આ સૌથી ભયાનક તબાહી છે..આ પૂરના કારણે સેંકડો લોકોનાં મોત થયાની આશંકા છે, પરંતુ ચીન ક્યારેય આવા આંકડા દુનિયા સમક્ષ જાહેર કરતું નથી. પરંતુ તબાહીના આ દ્રશ્યો બધું જ કહી રહ્યા છે.
Fujian , China 🇨🇳 has raised its flood emergency response to Level II after heavy rain from Typhoon Saudel and cold air flooded parts of Ningde on Wednesday, September 2, 2026.
Stay safe 🙏#Fujian #China #TyphoonSaudel #NingdeFlood #FloodAlert #HeavyRain #EmergencyResponse… pic.twitter.com/uoV8o11PKD
— Saima Komal (@Saimakomal129) September 2, 2026
ચીનમાં આ ત્રાસદી હજુ વધુ ભયાનક બનવાની છે, કારણ કે દક્ષિણ ચીન સાગરમાંથી ઉઠેલું વાવાઝોડું હજુ સંપૂર્ણપણે નબળું પડ્યું નથી..