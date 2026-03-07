ઈઝરાયલમાં લાલ વાછરડીનો જન્મ, શું આ દુનિયાના અંતનો સંકેત છે! જાણો બાઇબલની ભવિષ્યવાણી?
ઇઝરાયલમાં 2000 વર્ષ બાદ એક લાલ વાછરડીનો જન્મ થયો છે, જેને દુનિયાના અંતનો સંભવિત સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે. ઈસાઈ અને યહુદી બંને ધર્મગ્રંથોમાં લાલ વાછરડીના જન્મને આવનાર વિનાશનો સંકેત માનવામાં આવ્યો છે.
Red Heifer Birth Prediction: ઈતિહાસમાં દુનિયાને ખતમ થવા વિશે ઘણા પ્રકારની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે, જેમાં મોટા ભાગની પાયાવિહોણી સાબિત થઈ છે. તેનું એક ઉલ્લેખનીય ઉદાહરણ વર્ષ 2012મા જોવા મળ્યું, જ્યારે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે માયાના કેલેન્ડર પ્રમાણે દુનિયાનો અંત થવાનો છે, કારણ કે તે કેલેન્ડર એ તારીખથી આગળ વધતું નહોતું.
પરંતુ 2012 બાદ જીવન સામાન્ય રૂપથી ચાલતું રહ્યું, જેનાથી આ ભવિષ્યવાણી ખોટી સાબિત થઈ હતી.
લાલ વાછરડીના જન્મએ ઈઝરાયલમાં વધારી ચિંતા
સર્વનાશની કોઈ સંભાવના ન હોવા છતાં આ ભવિષ્યવાણીએ ઘણા લોકોમાં ડર અને ભય પેદા કર્યો છે, જેનાથી કેટલાક લોકો અંતની તૈયારી કરવા લાગ્યા હતા.
કંઈક આવી સ્થિતિ આ સમયે ઈઝરાયલમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં એક રહસ્યમય લાલ વાછરડીના જન્મએ દુનિયાના અંતના સંભવિત સંકેતોને લઈને નવી ચર્ચા જગાવી છે. કેટલાક લોકો આ ઘટનાનો વિનાશના સંકેત સાથે જોડી રહ્યાં છે.
ઈસાઈ અને યહુદી બંને ધર્મગ્રંથોમાં લાલ વાછરડી વિનાશનો સંકેત
અહેવાલો પ્રમાણે ઈઝરાયલમાં 2000 વર્ષમાં પ્રથમવાર કોઈ લાલ વાછરડીનો જન્મ થયો છે. આ સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાયા છે અને લોકો તેને લઈને આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. જ્યારે કોઈ તેને અવિશ્વાસ કહી માનવાનો ઈનકાર કરી રહ્યાં છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ઈસાઈ અને યહુદી બંને ધર્મગ્રંથોમાં લાલ વાછરડીના જન્મને આવનાર વિનાશનો સંકેત માનવામાં આવે છે.
ટેમ્પલ ઈન્સ્ટીટ્યુટનું વાછરડી પર રિસર્ચ
યરૂશલેમ સ્થિત ટેમ્પલ ઈન્સ્ટીટ્યુટે જણાવ્યું કે નવજાત વાછરડીનો ઉંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. ટેમ્પલ ઈન્સ્ટીટ્યુટે યુટ્યુબ પર તેના જન્મ વિશે જાણકારી આપી અને જણાવ્યું કે વાછરડીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ વચ્ચે દુશ્મન દેશો સાથે સંભવિત સંઘર્ષને લઈને જનતામાં ચિંતાઓ વધી રહી છે, જેના વિશે કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે આ દુનિયાના અંતનું કારણ બની શકે છે.
લાલ વાછરડીનો જન્મ યહુદી મસીહાનું આગમનઃ બાઇબલ
તપાસ દરમિયાન નિષ્ણાંતો તે નક્કી કરશે કે વાછરડી સંપૂર્ણ રીતે લાલ છે કે નહીં. સામાન્ય લોકો વચ્ચે એક ભવિષ્યવાણી ચર્ચાનો વિષય બની છે, જેમાં પ્રથમ લાલ વાછરડીના જન્મથી વૈશ્વિક વિનાશની શરૂઆત થશે.
ઈસાઈ ધર્મ અને યહુદી ધર્મ બંનેમાં લાલ વાછરડીના દુનિયાના અંત સાથે જોડાયેલી ભવિષ્યવાણીઓનું ખાસ મહત્વ છે. બાઇબલ પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે લાલ વાછરડીનો જન્મ યહુદી મસીહાના આગમનનો પણ સંકેત હોઈ શકે છે.
