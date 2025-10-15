Prev
ભારતીય મૂળના અમેરિકી એડવાઈઝરની ધરપકડ, ચીન સાથે સાંઠગાંઠનો ગંભીર આરોપ, ટોપ સીક્રેટ દસ્તાવેજો મળ્યા

Ashley Tellis Arrested in US: અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના અમેરિકી સલાહકારની ધરપકડ કરી છે. તેમના પર જાસૂસીના સંલગ્ન આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. દાવો છે કે તેમની પાસેથી ગુપ્ત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 15, 2025, 09:46 AM IST

અમેરિકામાં ભારતના મામલાઓમાં સલાહ આપનારા જાણીતા એક્સપર્ટ એશલી ટેલિસ પર અમેરિકામાં જાસૂસીના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે. એવું કહેવાય છે કે તેમના પર ગુપ્ત દસ્તાવેજો પોતાની પાસે રાખવા અને ચીની અધિકારીઓને મળવાના આરોપ લાગ્યા છે. એમ પણ કહેવાય છે કે 64 વર્ષના ટેલિસના ઘરેથી 1000થી વધુ ટોપ સીક્રેટ દસ્તાવેજ મળ્યા છે. 

તપાસ એજન્સીઓ મુજબ ટેલિસના ઘરેથી 1000થી વધુ ગુપ્ત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. ન્યૂઝ એજન્સીના રિપોર્ટ મુજબ જ્યારે તેઓ અમેરિકી સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પગાર વગર સલાહકાર તરીકે કામ કરતા હતા ત્યારે તેઓ 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમેરિકી વાયુસેનાની ટેક્નોલોજી સંબંધિત ગુપ્ત દસ્તાવેજો પ્રિન્ટ કરતા જોવા મળ્યા હતા. 

તેમના પર આરોપ છે કે તેમણે વર્જિનિયાના ફેરફેક્સમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં અનેકવાર ચીની અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી. એક ડિનર દરમિયાન તેમણે પોતાની સાથે એક મનીલા કવર રાખ્યું હતું. જે બાદમાં તેમની પાસે જોવા મળ્યું નહી. બીજી અન્ય મુલાકાતોમાં ચીની અધિકારીઓએ તેમને ગિફ્ટ બેગ આપ્યા. તેમની શનિવારે (11 ઓક્ટોબર)ના રોજ ધરપકડ કરાઈ. તે દિવસે તેઓ રોમ જવાના હતા. અમેરિકી સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે ધરપકડની પુષ્ટિ કરી પરંતુ કોઈ ટિપ્પણી કરી નહીં. ટેલિસના વકીલોએ પણ હજુ સુધી કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. 

કોણ છે એશલી ટેલિસ?
એશલી ટેલિસ મૂળ ભારતના છે અને હવે અમેરિકી નાગરિક છે. તેઓ કાર્નેગી એન્ડોમેન્ટ ફોર ઈન્ટરનેશનલ પીસમાં સીનિયર ફેલો છે અને તેમણે રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ ડબલ્યુ બુશના કાર્યકાળમાં ભારત અમેરિકા પરમાણુ સમજૂતિમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. હાલના વર્ષોમાં તેમણે અમેરિકાની ભારત નીતિની ટીકા કરી હતી. 

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમણે અમેરિકાની ભારત નીતિની ખુલીને ટીકા કરી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે ભારતની રણનીતિ મોટાભાગે અમેરિકાના હિતો સાથે મેળ ખાતી નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત રશિયા અને ઈરાન સાથે પોતાના સંબંધોને કારણે અનેકવાર અમેરિકાથી અલગ રસ્તો અપનાવે છે. 
 

Ashley TellisChinaarrestDefence ExpertUS China Relation

