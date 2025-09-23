'હિન્દુઓના ખોટા...' ભગવાન હનુમાનની પ્રતિમા પર ટ્રમ્પની પાર્ટીના નેતાનું વિવાદિત નિવેદન, બબાલ મચી ગઈ
Alexander Duncan statement on Lord Hanuman: રિપબ્લિકન પાર્ટીના નેતા ડંકનની હિન્દુ દેવી દેવતાઓ પર કરાયેલી વિવાદિત ટિપ્પણી બાદ હડકંપ મચ્યો છે. હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશને આ નિવેદનને ભડકાઉ અને હિન્દુ વિરોધી ગણાવ્યું.
અમેરિકાના ટેક્સાસમાં તાજેતરમાં ભગવાન હનુમાનજીની 90 ફૂટની વિશાળ મૂર્તિ સ્થાપિત કરાઈ છે. આ મૂર્તિને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિયનનું નામ અપાયું છે. હવે ટેક્સાસના રિપબ્લિક પાર્ટીના નેતાએ ભગવાન હનુમાનજીની આ મૂર્તિ અંગે વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. ત્યારબાદ ટેક્સાસમાં વિવાદ છેડાયો છે. રિપબ્લિકન નેતા અલેક્ઝાન્ડર ડંકને હિન્દુ દેવતાની આ મૂર્તિ પર આપત્તિ જતાવતા કહ્યું કે આપણે ખ્રિસ્તિ રાષ્ટ્ર છીએ તો આવામાં એક ખોટા હિન્દુ ભગવાનની આટલી વિશાળ મૂર્તિ લગાવવાની મંજૂરી કેમ આપી રહ્યા છો?
રિપબ્લિકન નેતા ડંકને પોતાના અધિકૃત સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ એક્સ પર લખ્યું કે, આપણે ટેક્સાસમાં એક ખોટા હિન્દુ ભગવાનની ખોટી મૂર્તિને કેમ મંજૂરી આપી રહ્યા છીએ? આપણે એક ખ્રિસ્તિ રાષ્ટ્ર છીએ. રિપબ્લિકન નેતાએ આ પોસ્ટમાં ભગનાન હનુમાનજીની સાથે ટેક્સાસના શુગર લેન્ડ શહેરમાં શ્રી અષ્ટલક્ષ્મી મંદિરમાં સ્થિત મૂર્તિનો વીડિયો પણ શેર કર્યો. એક્સ પર કરાયેલી અન્ય એક પોસ્ટમાં રિપબ્લિકન નેતાએ બાઈબલનો હવાલો આપતા કહ્યું કે, તમારે મારા સિવાય કોઈ અન્ય ભગવાન રાખવા જોઈએ નહીં. તમારે તમારા માટે કોઈ પણ પ્રકારની મૂર્તિ કે આકાશ, પૃથ્વી કે સમુદ્રમાં કોઈ પણ ચીજની છબી રાખવી જોઈએ નહીં.
નિવેદન બાદ ઘમાસાણ
રિપબ્લિકન પાર્ટીના નેતા ડંકનની હિન્દુ દેવી દેવતાઓ પર કરાયેલી વિવાદિત ટિપ્પણી બાદ સોશિયલ મીડિયા પર આ પોસ્ટ પર તરત પ્રતિક્રિયા આવવાની શરૂ થઈ ગઈ. હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશન (એચએએફ)એ રિપલ્બિકન પાર્ટીના નેતાના આ નિવેદનને હિન્દુ વિરોધી અને ભડકાઉ ગણાવ્યું. એચએએફએ આ ઘટનાને ટેક્સાસમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીને ઔપચારિક રીતે રિપોર્ટ કરી અને આ મામલાને સંબોધિત કરવાનો આગ્રહ કર્યો.
હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશને કર્યો પલટવાર
હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશને પોસ્ટ કરી, હેલો @TexasGOP શું તમે તમારી પાર્ટીના સેનેટના ઉમેદવારને અનુશાસિત કરશો. જે ખુલ્લેઆમ તમારા ભેદભાવ વિરોધી દિશાનિર્દેશોનો ભંગ કરે છે અને હિન્દુ વિરોધી ધૃણા પ્રદર્શિત કરે છે. આ સાથે જ પ્રથમ સંશોધનના સ્થાપના ખંડનો અનાદર કરે છે? ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક યૂઝર્સે રિપબ્લિકન પાર્ટીના નેતાને ટ્રોલ કરતા તેમને અમેરિકી બંધારણની યાદ અપાવી.
