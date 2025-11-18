Prev
દિલ્હી બ્લાસ્ટનો 'બદલો' નક્કી છે... જયશંકરે રશિયાની ધરતી પરથી કહી મોટી વાત

S Jaishankar on Delhi Blast: જયશંકરે કહ્યું કે, આતંકવાદને ન્યાયી ઠેરવી શકાય નહીં, તેને અવગણી શકાય નહીં, અને તેને ઢાંકી પણ શકાય નહીં. જયશંકરનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા ઘાયલ થયા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:54 PM IST

S Jaishankar on Delhi Blast: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે મંગળવારે રશિયામાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) સમિટમાં આતંકવાદ સામે કડક સંદેશ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે સમગ્ર વિશ્વએ તમામ જોખમો સામે જીરો ટોલરેન્સનો અભિગમ અપનાવવો જોઈએ.

જયશંકરે કહ્યું હતું કે, આતંકવાદને ન્યાયી ઠેરવી શકાય નહીં, તેને અવગણી શકાય નહીં, અને તેને ઢાંકી પણ શકાય નહીં. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે ભારતને આતંકવાદ સામે પોતાના લોકોનો બચાવ કરવાનો અધિકાર છે અને તે તેનો ઉપયોગ કરશે.

"આતંકવાદ સાથે સમાધાન નહીં કરે"

જયશંકરનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા ઘાયલ થયા હતા. SCO સમિટમાં, જયશંકરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે ભારત આતંકવાદ સાથે સમાધાન કરશે નહીં. તેમણે સમિટમાં હાજર નેતાઓને કહ્યું કે આતંકવાદ સામેની લડાઈ એક સહિયારી પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ, જેમાં ઉદારતા માટે કોઈ જગ્યા નથી.

જયશંકરે કહ્યું કે, દુનિયાએ તમામ પ્રકારના આતંકવાદ પ્રત્યે જીરો ટોલરેન્સ અપનાવવાની જરૂરી છે. આતંકવાદને કોઈપણ રીતે વાજબી ઠેરવી શકાય નહીં, અવગણી શકાય નહીં અથવા છુપાવી શકાય નહીં.

જયશંકર અનેક ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકો યોજશે

વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર મંગળવારે સવારે મોસ્કો પહોંચ્યા અને તેમની ત્રણ દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન SCO કાઉન્સિલ ઓફ હેડ્સ ઓફ સ્ટેટની બેઠકમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. નોંધપાત્ર રીતે, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આવતા મહિને ભારતની મુલાકાતે આવશે. તેઓ તેમની મુલાકાત પહેલા ઘણી ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકો યોજી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે અમે યુક્રેન સંઘર્ષ, મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ અને અફઘાનિસ્તાન પર હંમેશા અમારા વિચારો શેર કરીશું.

બીજી તરફ, મુંબઈ પોલીસે દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસમાં આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ત્રણ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ વ્યક્તિઓને શહેરના વિવિધ સ્થળોએથી એક ગુપ્ત કાર્યવાહીમાં એક ખાસ ટીમ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ પછી, તેમને વધુ તપાસ માટે દિલ્હી મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.

3 વધુ આરોપીઓની ધરપકડ

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અટકાયત કરાયેલા વ્યક્તિઓ સોશિયલ મીડિયા એપ્સ દ્વારા બ્લાસ્ટ કેસના મુખ્ય આરોપીઓ સાથે સંપર્કમાં હતા. પોલીસનું કહેવું છે કે આ વ્યક્તિઓ મોડ્યુલના બે મુખ્ય આરોપીઓ, ડૉ. ઉમર મોહમ્મદ અને ડૉ. મુઝમ્મિલની જેમ જ સમૃદ્ધ પરિવારોના છે. રાજ્યભરના ઘણા જિલ્લાઓમાં આવી જ તપાસ ચાલી રહી છે.

સોમવારે, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં એન્ક્રિપ્ટેડ વાતચીત અને શસ્ત્રોના પુરવઠાના પુરાવા મળી આવ્યા છે, જે એક અત્યંત સંગઠિત આતંકવાદી નેટવર્ક તરફ ઈશારો કરે છે. આ નેટવર્ક તે મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલું છે જેણે 10 નવેમ્બરના રોજ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટમાં ડૉ. ઉમર મોહમ્મદની હત્યા કરી હતી, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ડઝનેક ઘાયલ થયા હતા.

