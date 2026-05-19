/પાકિસ્તાનમાં રસ્તાઓની ઘરવાપસી! લાહોરના ઈસ્લામપુર ફરી બન્યું કૃષ્ણ નગર, જાણો કેમ અચાનક રાખવા લાગ્યા હિન્દુ નામ

Lahore Road Name Change: પાકિસ્તાનની પંજાબ સરકારે લાહોરમાં શેરીઓનું નામ બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ શેરીઓનું નામ સ્વતંત્રતા પછી ઇસ્લામિક નામોથી બદલવામાં આવ્યા હતા.
Lahore Road Name Change: પાકિસ્તાનની પંજાબ સરકારે લાહોરમાં ઘણી શેરીઓ અને ગલીઓના સ્વતંત્રતા પહેલાના નામોને ફરી ચેન્જ કરવાની યોજનાને મંજૂરી આપી છે. એક અધિકારીએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે આનો ઉદ્દેશ્ય શહેરના ભાગલા પહેલાના વારસાને પુનર્જીવિત કરવાનો છે.
છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં, લાહોરમાં ઘણી ઐતિહાસિક શેરીઓ અને ગલીઓના નામ બદલવામાં આવ્યા છે. બ્રિટિશ યુગના અને હિન્દુ સંબંધિત નામોને ઇસ્લામિક, પાકિસ્તાની અથવા સ્થાનિક વ્યક્તિઓને પ્રતિબિંબિત કરતા નવા નામોથી બદલવામાં આવ્યા છે.
ભાગલાના 79 વર્ષ પછી, લાહોરમાં અધિકારીઓએ ઇસ્લામિક નામોવાળા સાઇનબોર્ડને જૂના હિન્દુ, શીખ અને અન્ય પરંપરાગત નામોથી બદલી નાખ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઇસ્લામપુરાનું નામ બદલીને કૃષ્ણ નગર કરવામાં આવ્યું છે, અને બાબરી મસ્જિદ ચોકનું નામ બદલીને જૈન મંદિર ચોક કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા બે મહિનામાં, નવ સ્થળોના નામ બદલવામાં આવ્યા છે.
પંજાબ સરકારના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, થોડા દિવસો પહેલા, મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝની અધ્યક્ષતામાં પંજાબ કેબિનેટે લાહોર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોની ઘણી શેરીઓ અને ગલીઓના મૂળ અને ઐતિહાસિક નામોને પુનઃસ્થાપિત કરવાની યોજનાને મંજૂરી આપી હતી.
તેમણે કહ્યું કે આ ઐતિહાસિક શહેરની સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને વારસાને પુનર્જીવિત કરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે સમજાવ્યું કે આ પહેલ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેઓ લાહોર હેરિટેજ એરિયા રિવાઇટલાઇઝેશન પ્રોજેક્ટના વડા પણ છે. તેમના પ્રસ્તાવને ગયા અઠવાડિયે કેબિનેટ મંજૂરી મળી હતી.
હિન્દુ નામો બદલવામાં આવ્યા હતા, હવે જૂના નામો જાળવી રાખવામાં આવશે
લાખસીનની ઐતિહાસિક ગલીઓ અને શેરીઓ, જેનું નામ અગાઉની સરકારો દ્વારા બદલવામાં આવ્યું હતું, તેમાં ક્વીન્સ રોડ, જેલ રોડ, ડેવિસ રોડ, લોરેન્સ રોડ, એમ્પ્રેસ રોડ, કૃષ્ણ નગર, સંત નગર, ધરમપુરા, બ્રાન્ડ્રેથ રોડ, રામ ગલી, ટેમ્પલ સ્ટ્રીટ, લક્ષ્મી ચોક, જૈન મંદિર રોડ, કુંભારપુરા, મોહન લાલ બજાર, સુંદર દાસ રોડ, ભગવાન પુરા, શાંતિ નગર અને આઉટફોલ રોડનો સમાવેશ થાય છે.
શરીફે મિન્ટો પાર્ક (ગ્રેટર ઇકબાલ પાર્ક) માં ત્રણ ક્રિકેટ મેદાન અને પરંપરાગત 'અખાડા' (કુસ્તીનો મેદાન) ના નવીનીકરણનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેને નુકસાનની ભરપાઈ કરવાની વ્યૂહરચના તરીકે વ્યાપકપણે જોવામાં આવે છે.
તેમના ભાઈ અને પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફને 2015 માં પંજાબના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન શહેરી વિકાસ કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે ત્રણ ઐતિહાસિક ક્રિકેટ મેદાનો, ક્રિકેટ ક્લબના વિસ્તારો અને કુસ્તીના મેદાનને તોડી પાડવા બદલ ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
લાલા અમરનાથ અને ગામા પહેલવાનની યાદો
પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન ઇન્ઝમામ-ઉલ-હક જેવા ઘણા ક્રિકેટરોએ મિન્ટો પાર્કમાં આ ક્રિકેટ ક્લબમાં તાલીમ લીધી હતી. ભાગલા પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટર લાલા અમરનાથ પણ આ ક્લબમાં તાલીમ લેતા હતા. 1978 માં જ્યારે અમરનાથ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સાથે લાહોરની મુલાકાતે આવ્યા હતા, ત્યારે તેમણે મિન્ટો પાર્કની મુલાકાત લીધી હતી અને ક્રેસન્ટ ક્રિકેટ ક્લબના ખેલાડીઓ સાથે સમય વિતાવ્યો હતો. તેઓ ભારતના ભાગલા સુધી આ ક્લબ માટે રમ્યા હતા.
મિન્ટો પાર્કમાં હવે તોડી પાડવામાં આવેલા કુસ્તીના મેદાનમાં એક સમયે ગુંગા પહેલવાન, ઇમામ બક્ષ અને ગામા પહેલવાન જેવા દિગ્ગજ કુસ્તીબાજો વચ્ચે મેચો યોજાતી હતી. ભાગલા પહેલા, હિન્દુઓ મિન્ટો પાર્કમાં દશેરાની ઉજવણી કરતા હતા.