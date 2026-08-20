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નસીબ હોય તો આવા! 5000 કિલો સોના-ચાંદી ભરેલું જહાજ મળ્યું, જાણી લો કોનું છે આ જહાજ

નસીબ હોય તો આવા, તમે અંદાજ પણ નહીં લગાવી શકો પણ દરિયામાંથી 5000 કિલો સોનું અને ચાંદી ભરેલું એક જહાજ મળી આવ્યું છે. આ ખજાનો બ્રિટનના રાજ પરિવારનો હતો. આશરે 400 વર્ષ પૂર્વે ડૂબેલા આ જહાજના અવશેષો મળી આવતાં હવે આ સોનું અને ચાંદીને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.  

Published: Aug 20, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:43 PM IST
નસીબ હોય તો આવા! 5000 કિલો સોના-ચાંદી ભરેલું જહાજ મળ્યું, જાણી લો કોનું છે આ જહાજ

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