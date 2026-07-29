હજારો ટન કોંક્રિટ નીચે દફન 'પરમાણુ રાક્ષસ' જાગશે તો તબાહી મચશે: સમુદ્રનું સ્તર વધતાં દુનિયા પર મોટું સંકટ!

The Tomb or Runit Dome : એવું કહેવાય છે કે તમે ગમે તેવાં કર્મો કરો પણ કુદરત વ્યાજ સાથે રિટર્ન આપે છે. અમેરિકામાં પણ કંઈક આવું જ થઈ રહ્યું છે. ૧૯૭૭માં અમેરિકામાં પેસિફિક મહાસાગરમાં 'પરમાણુ કબર' બનાવીને 'મહા પાપ' કર્યું હતું. આ કબરમાં ૧,૨૦,૦૦૦ ટન કિરણોત્સર્ગી કચરો દફનાવવામાં આવ્યો હતો. હવે લગભગ ૫૦ વર્ષ પછી માર્શલ ટાપુઓ નજીકના પાણીમાં બનેલો 'રુનિટ ડોમ' સમુદ્રના સતત વહેણના કારણે લીક થવાનો ખતરો પેદા થયો છે.
શીત યુદ્ધ દરમિયાન બનેલો 'દરિયાઈ મકબરો'
એસ.ડોટ com ના અહેવાલ મુજબ, પેસિફિક મહાસાગરમાં એક ઓછી જાણીતી કોંક્રિટની સં-રચના છે - જે ફિરોજી રંગના પાણી અને કોરલ રીફથી ઘેરાયેલી છે - જે વિશ્વના સૌથી વિવાદાસ્પદ પરમાણુ કચરાના સ્થળોમાંની એક છે. જે 'ધ ટોમ્બ' અથવા રુનિટ ડોમ તરીકે ઓળખાય છે. આ ગોળાકાર કોંક્રિટ રચનાનો વ્યાસ 377 ફૂટ અને જાડાઈ 18 ઇંચ છે. લગભગ અડધી સદીથી તે શીત યુદ્ધના સૌથી ખતરનાક અવશેષોમાંના એકને પોતાનામાં સમાવીને બેઠી છે.
ગુંબજનો પાયો વાસ્તવમાં વિસ્ફોટથી બનેલો ખાડો છે. પાણીના પ્રવેશને રોકવા માટે તેની નીચે કોઈ વ્યવસ્થા કરાઈ જ નથી; પરિણામે, જેમ જેમ સમુદ્રનું સ્તર વધે છે, પેસિફિક મહાસાગરમાંથી પાણી નીચેથી કબરમાં ઘૂસી રહ્યું છે.
ડિરેક્ટર માઈકલ ગેરાર્ડ, કોલંબિયા યુનિવર્સિટી ખાતે સબિન સેન્ટર ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ લો
આખા ટાપુ પર છે એક વિશાળ ક્રોંક્રિટનું સ્ટ્રક્ચર
1970 ના દાયકાના અંતમાં, વધતા આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ અને વિસ્થાપિત ટાપુવાસીઓની માંગણીઓ વચ્ચે, યુએસ સરકારે સફાઈ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
લશ્કરી ઇજનેરોએ એટોલની આજુબાજુથી દૂષિત માટી, કિરણોત્સર્ગી રાખ, વનસ્પતિ અને ત્યજી દેવાયેલા લશ્કરી કાટમાળ દૂર કર્યા હતા. ત્યારબાદ આ કાટમાળ 328 ફૂટ પહોળા 'કેક્ટસ ક્રેટર'માં જમા કરવામાં આવ્યો, જે 1958માં રુનિટ આઇલેન્ડ પર કરવામાં આવેલા 'કેક્ટસ' પરમાણુ પરીક્ષણ દ્વારા રચાયેલો હતો. અંતે, કામદારોએ ખાડાને 358 વિશાળ કોંક્રિટ પેનલોથી ઢાંકી દીધો હતો, જેનાથી જે ગુંબજ બન્યો જે આજ સુધી ટકી રહ્યો છે.
આ કારણે હવે વધી ગયું છે જોખમ
દરિયાનું જળસ્તર વધતાં અમેરિકાને ખતરો
વૈજ્ઞાનિકોએ એક મોટી ચેતવણી આપી
ગુંબજની ખરાબ થતી સ્થિતિએ સંશોધકોની ચિંતા વધારી છે. વુડ્સ હોલ ઓશનોગ્રાફિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનના દરિયાઈ ભૌતિકશાસ્ત્રી કેન બુસેલરે ચેતવણી આપી હતી કે ગુંબજ મૂળભૂત રીતે એક કામચલાઉ ઉકેલ હતો જેનો કોઈ લાંબાગાળાનો તોડ જ નથી.
દરિયાઈ પાણી કિરણોત્સર્ગી કચરામાંથી વહે છે. કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના સબિન સેન્ટર ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ લોના ડિરેક્ટર માઈકલ ગેરાર્ડે પણ ગુંબજની સામનો કરવાની ક્ષમતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. ગેરાર્ડે નોંધ્યું હતું કે ગુંબજનો આધાર વાસ્તવમાં વિસ્ફોટથી બનેલો ખાડો છે.
પાણીના પ્રવેશને રોકવા માટે તેની નીચે કોઈ સ્ટ્રક્ચર નથી; પરિણામે, જેમ જેમ સમુદ્રનું સ્તર વધે છે, તેમ તેમ પેસિફિક મહાસાગરનું પાણી નીચેથી આ 'કબર'માં વહેતું રહે છે.
યુએસ અને માર્શલ ટાપુઓ વચ્ચે વિવાદ
આ ભાંગી પડેલી રચના માર્શલ ટાપુઓ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સરકારો વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદનું કેન્દ્રબિંદુ બની ગઈ છે. માર્શલ ટાપુઓના અધિકારીઓએ કચરાના લાંબા ગાળાના સલામત નિયંત્રણ અથવા યુએસ મુખ્ય ભૂમિ પર તેના સંપૂર્ણ નિકાલ માટેની યોજનાની માંગ કરી છે.
જોકે, વોશિંગ્ટન લાંબા સમયથી કહે છે કે 1980 ના દાયકાના સ્વતંત્રતા કરારો પછી માળખાના જાળવણીની જવાબદારી માર્શલ ટાપુઓને સોંપવામાં આવી હતી. આજે પણ, રુનિટ ડોમ પેસિફિક મહાસાગરની મધ્યમાં ઉભો છે. ફક્ત ડર એ જ છે કે પાણીની સપાટી વધી અને આ કચરો બહાર આવ્યો તો શું થશે?