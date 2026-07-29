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હજારો ટન કોંક્રિટ નીચે દફન 'પરમાણુ રાક્ષસ' જાગશે તો તબાહી મચશે: સમુદ્રનું સ્તર વધતાં દુનિયા પર મોટું સંકટ!

Runit Dome: આ પરમાણુ યુગના એક એવા સબકની નિશાની છે જે દાયકાઓ સુધી ભૂલાય એવી નથી, આ ક્રોક્રિટ નીચે એક એવો દાનવ છુપાયેલો છે જે બહાર આવ્યો તો હજારો લોકનાં મોતનું કારણ બની શકે છે. કુદરત જાણે બદલો લઈ રહી હોય એમ માણસે પોતાની ભૂલોને હજારો ટન ક્રોક્રિટની નીચે દબાવી છે પણ દરિયો એક દરારને મોટી કરી રહ્યો છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 29, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:39 PM IST
હજારો ટન કોંક્રિટ નીચે દફન 'પરમાણુ રાક્ષસ' જાગશે તો તબાહી મચશે: સમુદ્રનું સ્તર વધતાં દુનિયા પર મોટું સંકટ!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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