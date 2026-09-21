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Russia Ukraine War: રશિયાના એટેકથી ધ્રૂજી ગયું યૂક્રેન, કીવ પર થયેલા હુમલામાં 4 લોકોના મોત

Russia Ukraine War: રશિયાએ યુક્રેનના એટેકનો જવાબ દીધો છે. રશિયા તરફથી થયેલા હુમલામાં 4 લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. રશિયાના એટેક પહેલા યૂક્રેન તરફથી મોસ્કો પર 1000 થી વધુ ડ્રોનથી એટેક કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:26 AM IST
Russia Ukraine War: રશિયાના એટેકથી ધ્રૂજી ગયું યૂક્રેન, કીવ પર થયેલા હુમલામાં 4 લોકોના મોત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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