શું ટ્રમ્પ ભારત-રશિયાના તેલ સોદાને રોકી શકશે? પુતિનની સ્પષ્ટ ચેતવણી, જાણો ભારત પર શું થશે અસર
Russia First Statement: ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ટેરિફ ઘટાડાના બદલામાં, ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસેથી વધુ તેલ ખરીદશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત દ્વારા રશિયન તેલ ખરીદવાથી યુક્રેન યુદ્ધમાં પરોક્ષ રીતે રશિયાને મદદ મળી રહી છે.
Russia First Statement: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવા બાદ ભારત-રશિયા સંબંધો અંગે ચર્ચાઓ વધુ તીવ્ર બની છે. સોમવારે, ભારત પર ટેરિફ ઘટાડતી વખતે, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ભારત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના ટ્રેડ ડીલના ભાગ રૂપે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા સંમત થયું છે.
જોકે, રશિયાએ આ દાવાને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યો છે, એમ કહીને કે તેને ભારત તરફથી આવો કોઈ સત્તાવાર સંદેશ મળ્યો નથી. મંગળવારે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય (ક્રેમલિન)ના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે જણાવ્યું હતું કે મોસ્કો ભારત સાથેની તેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને ખૂબ મહત્વ આપે છે અને તેને વધુ મજબૂત બનાવવા માંગે છે.
ટ્રમ્પની મોટી જાહેરાત
એક દિવસ પહેલા, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત વચ્ચે એક નવો વેપાર કરાર થયો છે. આ કરાર હેઠળ, યુએસ બજારમાં ભારતીય નિકાસ પર ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવશે. ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે અને બદલામાં અમેરિકા પાસેથી વધુ તેલ ખરીદશે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત દ્વારા રશિયન તેલ ખરીદવાથી યુક્રેન યુદ્ધમાં પરોક્ષ રીતે રશિયાને મદદ કરી રહ્યું છે.
રશિયાનું સ્પષ્ટ નિવેદન
આ નિવેદનનો જવાબ આપતા, ક્રેમલિનના પ્રવક્તા પેસ્કોવે કહ્યું કે, રશિયા ભારત સાથેના સંબંધો પર ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓનું કાળજીપૂર્વક વિશ્લેષણ કરી રહ્યું છે. જ્યારે તેમને સીધા પૂછવામાં આવ્યું કે શું ભારતે રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો કે, અત્યાર સુધી, અમે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા અંગે ભારત તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન સાંભળ્યું નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે નવી દિલ્હી ભારત-રશિયા ભાગીદારીને સમાન મહત્વ આપે છે.
પેસ્કોવે કહ્યું કે, અમે દ્વિપક્ષીય યુએસ-ભારત સંબંધોનું સન્માન કરીએ છીએ, પરંતુ અમે રશિયા અને ભારત વચ્ચે અદ્યતન વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના વિકાસને સમાન મહત્વ આપીએ છીએ. ભારત સાથેના અમારા સંબંધો અમારા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, અને અમે તેમને વધુ વિકસાવવા માંગીએ છીએ.
તેલ અને રાજદ્વારી
2022માં યુક્રેનિયન યુદ્ધ શરૂ થયા પછી, ભારત ડિસ્કાઉન્ટેડ રશિયન ક્રૂડ તેલના સૌથી મોટા ખરીદદાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. પશ્ચિમી દેશોએ આ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને રશિયાની ઉર્જા આવકને મર્યાદિત કરવા માટે અનેક પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે.
જોકે, ભારતનું વલણ સતત રહ્યું છે કે તે તેની ઉર્જા સુરક્ષા અને રાષ્ટ્રીય હિતોને પ્રાથમિકતા આપે છે. જોકે, ટ્રમ્પના મોટા દાવાઓ અને રશિયાના ઇનકારને કારણે ચિત્ર હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે. ભારતે હજુ સુધી આ મુદ્દા પર ઔપચારિક રીતે પ્રતિક્રિયા આપી નથી. તેથી, તે સ્પષ્ટ છે કે તેલ, વેપાર અને રાજદ્વારીનો આ ખેલ ચાલુ રહેશે.
