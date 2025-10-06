આ શું! રશિયા પાકિસ્તાનને એન્જિન આપશે તો ફાયદો ભારતને થશે...કઈ રીતે? રશિયન એક્સપર્ટે સમજાવ્યું
Russia Military Deal With Pakistan: એવા સમાચાર આવ્યા કે રશિયા પાકિસ્તાનને RD-93 જેએફ-17 વિમાનો માટે આપી શકે છે. આ સમાચારે ભારતના રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ખળભળાટ મચાવી દીધો. જો કે રશિયન રક્ષા વિશેષજ્ઞોનું તો કઈક એવું કહેવું છે કે જો આ સમાચાર સાચા હોય તો તેનાથી ભારતને ફાયદો થઈ શકે છે.
રશિયા પાકિસ્તાનને આરડી-93 એન્જિન આપશે એવા સમાચાર આવી રહ્યા છે. જ્યાં એકબાજુ રશિયાની પાકિસ્તાન સાથે કથિત સૈન્ય ડીલ અંગે ભારતના રાજકારણમાં ઘમાસાણ મચ્યું છે ત્યાં બીજી બાજુ રશિયાના ડિફેન્સ એક્સપર્ટ તેના ફાયદા ગણાવી રહ્યા છે. રશિયાના રક્ષા વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે પાકિસ્તાનને જેએફ-17 ફાઈટર વિમાનો માટે રશિયા દ્વારા આરડી-93 એન્જિનની આપૂર્તિ અસલમાં ભારતના હિતમાં હોઈ શકે છે.
મોસ્કો સ્થિત પ્રિમાકોવ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના દક્ષિણ અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા સેક્શનના પ્રમુખ પ્યોત્ર ટોપીચ્કાનોવે સમાચાર એજન્સીને કહ્યું કે, જો પાકિસ્તાનને રશિયા દ્વારા આરડી-03 એન્જિન આપવાના સમાચાર સાચા હોય તો આ ભારત માટે બે પ્રકારે ફાયદાકારક છે. પહેલું એ કે તેનાથી સાબિત થાય છે કે ચીન અને પાકિસ્તાન હજુ સુધી આ રશિયન મૂળના એન્જિનનો વિકલ્પ વિક્સિત કરી શક્યા નથી. બીજુ ભારત માટે આ વિમાન હવે જાણીતું અને અનુમાન યોગ્ય રહેશે, ખાસ કરીને મે 2025ના ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતે જેએફ-17ના ઓપરેશનલ ઉપયોગ નજીકથી જોયા છે.
ભારત સરકારે ટીકા કરવી જોઈએ નહીં
ટોપીચ્કાનોવે એમ પણ કહ્યું કે આ મામલો ભારત અને રશિયા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતા રક્ષા સહયોગના સંદર્ભમાં જોવો જોઈએ અને ભારત સરકારની ટીકા 'અયોગ્ય' છે. એક અન્ય રશિયન વિશેષજ્ઞ જેમણે નામ ન જણાવ્યું તેમણે કહ્યું કે, 2000ના દાયકાની શરૂઆતમાં જ્યારે આ ડીલ પહેલીવાર સામે આવી હતી ત્યારે ભારત સરકારને ભરોસો અપાવ્યો હતો કે આ ફક્ત એક વેપારી સમજૂતિ છે તેમાં કોઈ ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર સામેલ નથી. તેમણે જણાવ્યું કે, ભારતને તેનાથી વધુ સારા આરડી-33 એન્જિનનું લાઈસન્સ અને પૂર્ણ ટેક્નિકલ અધિકારો મળેલા છે જે મિગ 29 જેવા વિમાનોમાં ઉપયોગ થાય છે.
ચીન અને પાકિસ્તાનનો ત્રિપક્ષીય સંબંધ
આરડી-93 એન્જિન રશિયાના ક્લિમોવ પ્લાન્ટમાં બને છે અને તે આરડી-33નું પરિવર્તિત સંસ્કરણ છે. આ એન્જિન મુખ્યત્વે ચીનના એફસી-1 પ્રોજેક્ટ માટે તૈયાર કરાયા હતા જેને પાકિસ્તાને જેએફ-17 નામથી અપનાવ્યા. રિપોર્ટ્સ મુજબ હવે પાકિસ્તાન આ એન્જિનનું એક સંશોધિત આવૃત્તિ માંગી રહ્યું છે જે હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે વિક્સિત થયું નથી. જો કે રશિયા તરફથી આ મામલે કોઈ અધિકૃત પુષ્ટિ થઈ નથી.
ભારતમાં રાજકીય વિવાદ
આ રિપોર્ટને લઈને ભારતમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે કેન્દ્ર સરકારને સવાલ કર્યો કે ભારતનો એક સમયનો સૌથી ભરોસાપાત્ર રણનીતિક સહયોગી હવે પાકિસ્તાનને સૈન્ય ઉપકરણ કેમ આપી રહ્યો છે? જ્યારે ભાજપે આ આરોપોને બેજવાબદાર સૂચના યુદ્ધનો ભાગ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, કોંગ્રેસ કોઈ પણ ચકાસણી કર્યા વગરના રિપોર્ટ્સને હવા દઈને દુશ્મનની ભાષા બોલી રહી છે. ભાજપના નેતાઓએ એમ પણ કહ્યું કે રશિયા આજે પણ ભારતને એસ-400 મિસાઈલ સિસ્ટમ અને સબમરીન સહયોગ જેવા ઉચ્ચ સ્તરીય રક્ષા પ્લેટપોર્મ ઉપલબ્ધ કરાવે છે જે બંને દેશોના મજબૂત રક્ષા સંબંધોનું પ્રમાણ છે.
