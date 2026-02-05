Prev
India US Trade Deal : ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થઈ છે. અમેરિકાએ ભારત પર ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો છે. અમેરિકાએ દાવો કર્યો હતો કે ભારતે રશિયા સાથે ફક્ત તેલ વેપાર બંધ કરવાની શરતે ટ્રેડ ડીલ કરી હતી, પરંતુ રશિયાએ આ દાવાને ફગાવી દીધો છે અને રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદન બહાર પાડીને અમેરિકાને જવાબ આપ્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:54 AM IST

'ભારત સ્વતંત્ર છે, તે કોઈપણ પાસેથી તેલ ખરીદી શકે છે', રશિયાએ ટ્રમ્પને આપ્યો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ

India US Trade Deal : ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પર રશિયાનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. રશિયાએ કહ્યું છે કે ભારત કોઈપણ દેશ પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા માટે સ્વતંત્ર છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રેડ ડીલ દરમિયાન કહ્યું હતું કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદવા માટે સંમત થયું છે. બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર કરાર હેઠળ, અમેરિકાએ ભારત પર ટેરિફ ઘટાડીને 18% કર્યો છે.

આના જવાબમાં રશિયાએ કહ્યું કે રશિયા ભારતને ક્રૂડ ઓઇલનો એકમાત્ર સપ્લાયર નથી. ભારતનો તેના ક્રૂડ ઓઇલ આયાત વિકલ્પોનો વિસ્તાર કરવાનો નિર્ણય નવો નથી.

વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય મોનિટરિંગ એજન્સી કેપ્લર અનુસાર, ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતીય માલ પર વધારાનો 25% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો હોવા છતાં ભારત દરરોજ આશરે 1.5 મિલિયન બેરલ રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરી રહ્યું છે. નવી દિલ્હી રશિયન ક્રૂડ ઓઇલનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે, જે ભારતની કુલ આયાતના ત્રીજા ભાગથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.

રશિયા એકમાત્ર સપ્લાયર નથી

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના કાર્યાલય ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે અમેરિકાના દાવા અંગે જણાવ્યું હતું કે, અમે અને અન્ય તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા નિષ્ણાતો સારી રીતે જાણીએ છીએ કે રશિયા ભારતને તેલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો એકમાત્ર સપ્લાયર નથી.

ભારતે હંમેશા આ ઉત્પાદનો અન્ય દેશો પાસેથી ખરીદ્યા છે. તેથી અમને આમાં કંઈ નવું દેખાતું નથી. અમેરિકાએ દાવો કર્યો છે કે ભારત રશિયા, અમેરિકા અને સંભવત વેનેઝુએલા પાસેથી ક્રૂડ તેલ ખરીદવા માટે સંમત થયું છે.

તેલ ખરીદી સ્થગિત કરવા કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી

એક દિવસ પહેલા પેસ્કોવે કહ્યું હતું કે રશિયાને રશિયન તેલ ખરીદી સ્થગિત કરવા અંગે ભારત તરફથી કોઈ નિવેદન મળ્યું નથી. રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે હાઇડ્રોકાર્બન વેપાર નવી દિલ્હી અને મોસ્કો બંને માટે ફાયદાકારક છે.

India US trade DealRussiadonald trumpRussian Crude Oil

