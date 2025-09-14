Prev
ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ વચ્ચે ભારત સાથેના સંબંધો પર રશિયાનું નિવેદન, કહ્યું: આપણી દોસ્તી તૂટશે નહીં

Russia statement on India: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ પછી પણ ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખ્યું. રશિયા સાથેના સહયોગ અને મિત્રતા ચાલુ રાખવા બદલ મોસ્કોએ હવે ભારતની પ્રશંસા કરી છે. રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે ભારત સાથેની મિત્રતા તોડવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સફળ થશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:21 PM IST

Russia statement on India: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ વચ્ચે, રશિયાએ ભારત સાથેની તેની મિત્રતાને વધુ મજબૂત ગણાવી છે. રશિયાએ કહ્યું છે કે ભારત સાથેની તેની મિત્રતા તોડવાના તમામ પ્રયાસો આખરે નિષ્ફળ જશે. રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયે ટ્રમ્પ અને વૈશ્વિક શક્તિઓ દ્વારા ભારત પર લગાવવામાં આવી રહેલા દબાણને નવી દિલ્હીએ જે રીતે સંભાળ્યું છે તેની પણ પ્રશંસા કરી છે.

કોઈપણ પ્રયાસો નિષ્ફળ જશે

રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે તે એ હકીકતનું સ્વાગત કરે છે કે ભારત દબાણ અને ધમકીઓ છતાં રશિયા સાથે બહુપક્ષીય સહયોગ ચાલુ રાખવા અને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. રશિયન અધિકારીઓએ કહ્યું કે સાચું કહું તો, આ સિવાય બીજું કંઈ કલ્પના કરવી અમારા માટે ખૂબ મુશ્કેલ હશે. ભારત અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધો સતત વિશ્વાસ અને પરસ્પર સહયોગ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. આ પ્રક્રિયાને તોડવાના કોઈપણ પ્રયાસો નિષ્ફળ જશે. 

સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યા છે કામ

રશિયન મંત્રાલયે કહ્યું કે બંને દેશોની ભાગીદારી સાર્વભૌમત્વના સર્વોચ્ચ મૂલ્ય અને નાગરિકોના હિતો અને રાષ્ટ્રીય હિતોની સર્વોચ્ચતા પર આધારિત છે. આ જ કારણ છે કે દાયકાઓથી અમારા સંબંધો વિશ્વસનીય અને અતૂટ રહ્યા છે. રશિયન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક દબાણ છતાં, બંને દેશો મોટા પાયે સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યા છે. આમાં નાગરિક અને લશ્કરી ક્ષમતાઓ વધારવા, માનવ અવકાશ મિશન, પરમાણુ ઉર્જા અને રશિયન તેલના સંશોધનમાં ભારતીય રોકાણ જેવા પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. 

રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા દબાણ

તમને જણાવી દઈએ કે રશિયાનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારત પર રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા દબાણ કર્યું હતું. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ અને તેમના અધિકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારત રશિયન ક્રૂડ તેલ ખરીદીને યુક્રેન યુદ્ધમાં પરોક્ષ રીતે રશિયાને મદદ કરી રહ્યું છે. 

25 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ પણ લગાવ્યો

ભારતે આ બધા આરોપોને ફગાવી દીધા હતા અને યુરોપ અને અમેરિકા દ્વારા રશિયા પાસેથી કરવામાં આવતી ખરીદીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જોકે, આ પછી પણ અમેરિકાએ ભારત પર દબાણ ચાલુ રાખ્યું. ભારતના ઇનકાર પછી, અમેરિકાએ નવી દિલ્હીથી આયાત પર માત્ર 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો જ નહીં, પરંતુ રશિયન તેલની ખરીદી બંધ ન કરવા બદલ 25 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ પણ લગાવ્યો. આ ટેરિફ એકસાથે 50 ટકા થઈ ગયો, જે સૌથી વધુ છે. ભારતે અમેરિકાના આ નિર્ણયને સંપૂર્ણપણે અન્યાયી અને ગેરવાજબી ગણાવ્યો.

ભારતે મોસ્કોને ટેકો આપ્યો

અમેરિકાના દબાણ અને ટેરિફ પછી પણ, ભારતે તેની વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા છોડી ન હતી અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. આ પછી, અમેરિકન અધિકારીઓએ દબાણ વધારવા માટે ભારત સામે શબ્દયુદ્ધ શરૂ કર્યું. આમાં, ટ્રમ્પના વેપાર સલાહકાર પીટર નાવારો સૌથી કટ્ટર ટીકાકાર તરીકે ઉભરી આવ્યા. જો કે, આ પછી પણ ભારતે રશિયન તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખ્યું અને મોસ્કોને ટેકો આપ્યો. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિને પણ અમેરિકાના આ પગલાની નિંદા કરી અને ભારતની વ્યૂહાત્મક સાર્વભૌમત્વનું સન્માન કરવાની સલાહ આપી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
