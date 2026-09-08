/કુદરતનો મહાવિનાશ! રશિયામાં બરફનું તાંડવ, તો જાપાનમાં વાવાઝોડાનો કહેર

દુનિયાના બે અલગ-અલગ દક્ષિણ-ઉત્તર છેડે એટલે કે રશિયા અને જાપાનમાં કુદરતનો મહાનિવાશ જોવા મળી રહ્યો છે. રશિયાના બરફીલા પહાડો પર બરફના તૂફાને જ્યાં અનેક જિંદગીઓ છીનવી લીધી છે, તો બીજી તરફ જાપાનમાં એક શક્તિશાળી વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી છે.
રશિયાના ઉત્તરી કાકેશસ વિસ્તારમાં ભયાનક બરફીલા તૂફાને એવો કોહરામ મચાવ્યો કે 11 લોકોના જીવ જતા રહ્યા છે, જ્યારે છ લોકો હજુ પણ ગુમ હોવાનું કહેવાય છે. 5025 મીટર ઊંચા માઉન્ટ મિઝિરગી પરથી એક વિશાળ બરફનું તૂફાન અચાનક નીચે તરફ ધસી આવ્યું અને ત્યાં હાજર 33 પર્વતારોહકોની એક ટીમને પોતાની ચપેટમાં લઈ લીધા. આ દુર્ઘટના એટલી ભીષણ હતી કે ઘણા લોકોને જીવ બચાવવાનો મોકો પણ ન મળ્યો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ બચાવ ટુકડી અને એક એમઆઈ-૮ હેલિકોપ્ટરને તુરંત ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવ્યું. રેસ્ક્યુ ટીમોએ અત્યાર સુધીમાં કેટલાક બચેલા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢીને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડ્યા છે. જોકે, ખરાબ હવામાન અને સતત પડી રહેલા બરફના કારણે બાકી બચેલા ગુમ લોકોની શોધખોળ અને રાહત કામગીરીમાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
જાપાનમાં નવું વાવાઝોડું
બીજી તરફ જાપાનમાં દરિયાની ઊંડાઈમાંથી ઊઠેલું એક નવું વાવાઝોડું હવે માનવ વસાહતો પર કાળ બનીને ત્રાટક્યું છે... એશિયાના તાકાતવર દેશ જાપાનમાં ભયાનક ચક્રવાતી તૂફાન 'ક્રોવાન્હ'એ દસ્તક આપી દીધી છે. આ આફતના વરસાદ અને તેજ પવનોએ એવો તાંડવ મચાવ્યો છે કે જોતજોતામાં રસ્તાઓ દરિયા બની ગયા અને તમામ વસાહતો પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. સ્થિતિ એટલી ભયાવહ છે કે હવામાન વિભાગે ઈમરજન્સી એલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે.
'ક્રોવાન્હ' વાવાઝોડું માત્ર પોતાની સાથે આફતનો વરસાદ જ નથી લાવ્યું, પરંતુ તેના તૂફાની પવનોએ રસ્તા પર લાગેલા હોર્ડિંગ્સ અને વૃક્ષોને ધરાશાયી કરી દીધા છે. દરિયામાં પણ અનેક મીટર ઊંચી ડરામણી લહેરો ઊઠી રહી છે, જેના કારણે દરિયાકાંઠે રહેવું જીવ જોખમમાં મૂકવા સમાન બની ગયું છે.
આગામી 48 કલાકમાં ભીષણ ભૂસ્ખલન
હવામાન શાસ્ત્રીઓના મતે, ચક્રવાતી તૂફાન 'ક્રોવાન્હ' જાપાનના ઓકિનાવાના દક્ષિણ-પૂર્વમાં પ્રશાંત મહાસાગરના ગરમ પાણીમાં બનેલા લો-પ્રેશર સિસ્ટમમાંથી સર્જાયું છે. દરિયાનું વધતું તાપમાન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે આ વેધર સિસ્ટમને અચાનક બેહિસાબ ઊર્જા મળી ગઈ, જેના કારણે તેણે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં એક શક્તિશાળી ચક્રવાતી તૂફાનનું રૂપ ધારણ કરી લીધું.
જાપાનનું ભૌગોલિક માળખું એવું છે કે સતત થઈ રહેલા વરસાદથી પહાડોની માટી ઢીલી પડી ગઈ છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આગામી 48 કલાકમાં આ વિસ્તારોમાં ભીષણ ભૂસ્ખલન અને મોટા પાયે તબાહીનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. આ મહા-આફતને જોતાં જાપાની તંત્ર પૂરેપૂરું હાઈ એલર્ટ મોડ પર છે.
હવામાન એજન્સીએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો માટે રેકોર્ડ શોર્ટ-ટર્મ હેવી રેન એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. દરિયામાં બોટિંગ અને માછીમારી કરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવાયો છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને પહાડોના ઢાળ પર બનેલા ઘરોને ખાલી કરાવીને લોકોને સુરક્ષિત શેલ્ટર હોમમાં શિફ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોઈ પણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે ફાયર બ્રિગેડ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની ટીમોને તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
સ્પષ્ટ છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને બદલાતા સમુદ્રના તાપમાનના કારણે આ પ્રકારના શક્તિશાળી વાવાઝોડાં હવે વધુ આક્રમક રૂપ ધારણ કરી રહ્યા છે. જાપાનના આ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે આવનારા બે દિવસ અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે. તંત્ર સતત લોકોને અપીલ કરી રહ્યું છે કે તેઓ ઘરોમાંથી બહાર ન નીકળે અને સજાગ રહે.
જાપાનમાં આટલો ભયાનક વરસાદ કેમ થઈ રહ્યો છે
હવે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે આખરે જાપાનમાં આટલો ભયાનક અને રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ કેમ થઈ રહ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે આની પાછળ બે મોટી સિસ્ટમ એકસાથે એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ, ચક્રવાતી તૂફાન 'ક્રોવાન્હ' પોતે પોતાની સાથે ભારે માત્રામાં ભેજ અને ગરમ પવનો લઈને આવી રહ્યું છે. બીજું, જાપાન પર પહેલાથી જ હાજર એક મોસમી વેધર ફ્રન્ટ અને લીનિયર રેનબેંડે આ વાવાઝોડા સાથે મળીને એવો ચક્રવ્યૂહ રચ્યો છે કે વરસાદ બંધ થવાનું જ નથી લઈ રહ્યો.