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રશિયા પર યુક્રેનની મોટી એરસ્ટ્રાઈક, એકસાથે 822 ડ્રોનથી કર્યો તાબડતોડ હુમલો; મોસ્કોએ પણ વરસાવ્યો કહેર

Russia-Ukraine War: યુક્રેને રવિવારના રોજ રશિયાના વિવિધ વિસ્તારો પર સેંકડો ડ્રોનથી હુમલો કરી કર્યો છે. આ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 6 લોકોના મોત થયા છે. આ યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી યુક્રેનનો સૌથી મોટો હવાઈ હુમલો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:15 PM IST
રશિયા પર યુક્રેનની મોટી એરસ્ટ્રાઈક, એકસાથે 822 ડ્રોનથી કર્યો તાબડતોડ હુમલો; મોસ્કોએ પણ વરસાવ્યો કહેર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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