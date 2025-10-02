રશિયાએ ભારતને દગો આપ્યો! ઇનકાર છતાં, તે પાકિસ્તાનને ફાઇટર જેટ એન્જિન મોકલશે, જાણો વિગત
Pakistan Russia: પાકિસ્તાનને JF-17 ફાઇટર જેટ માટે RD-93MA એન્જિનની જરૂર છે. ભારતે રશિયાને આ મુદ્દે વાત કરી હતી, પરંતુ રશિયાએ તેની અપીલ માની નહીં.
નવી દિલ્હીઃ ભારત અને રશિયાના સંબંધો અત્યાર સુધી ખૂબ સારા રહ્યાં છે, પરંતુ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની એક મહત્વની અપીલને માની શક્યા નહીં. પાકિસ્તાનને JF-17 ફાઇટર જેટ માટે એક ખાસ એન્જિનની જરૂર છે. આ ફાઇટર જેટ ચીન બનાવે છે, પરંતુ તે આ માટે રશિયા પર નિર્ભર છે. ભારતે રશિયાને આગ્રહ કર્યો કે તે આ ખાસ એન્જિનની સપ્લાય પાકિસ્તાનને ન કરે, જેનો ઉપયોગ JF-17 ફાઇટર જેટમાં થાય છે, પરંતુ રશિયાએ તેની અપીલ ન માની.
'ડિફેન્સ સિક્યોરિટી એશિયા'ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતે રશિયાને લાંબા સમય સુધી આગ્રહ કર્યો કે તે પાકિસ્તાનને સીધી રીતે એન્જિન ન વેચે, પરંતુ તેણે ભારતની અપીલને નજરઅંદાજ કરી. રશિયા હવે પાકિસ્તાનને એન્જિન વેચવાના નિર્ણય પર ટકી ગયું છે. પાક વાયુસેના પોતાની તાકાત વધારવા માટે ચીનનો સહારો લે છે. તેના મોટા ભાગના હથિયાર અને ફાઇટર જેટ ચીની મદદથી તૈયાર થઈ રહ્યાં છે. ચીન બાદ હવે રશિયા પણ ફાઇટર જેટના મામલામાં તે જૂથમાં જતું જોવા મળી રહ્યું છે.
શું પુતિન ડબલ ગેમ રમી રહ્યા છે?
રશિયા ભારત સાથે સારા સંબંધો જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે અને સાથે સાથે પાકિસ્તાન સાથે પણ વાતચીત કરે છે. પુતિન દ્વારા ભારતની અપીલને માનવાનો ઇનકાર કરવાથી તે ડબલ ગેમમાં સામેલ થવાનો સંકેત મળે છે. JF-17 એ 4.5 પેઢીનું ફાઇટર જેટ છે. રશિયા હવે બ્લોક III વિકસાવી રહ્યું છે. રશિયા પાસે પહેલાથી જ બ્લોક I અને બ્લોક II છે, પરંતુ આ વિમાનો ઓછા શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે.
ચીન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મજબૂત સંબંધ
ભારતનો ચીન સાથે સંબંધ ઉતાર-ચઢાવ ભર્યો રહ્યો છે, પરંતુ ચીનનો પાકિસ્તાન સાથે સારો સંબંધ રહ્યો છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીને પાકિસ્તાનની ખૂબ મદદ કરી હતી. પાક સેના મોટા ભાગના હથિયાર અને એરક્રાફ્ટ માટે ચીન પર નિર્ભર છે.
