1 એપ્રિલથી અન્ય દેશોને પેટ્રોલ વેચવાનું બંધ કરશે રશિયા, આ કારણે લેવામાં આવ્યો નિર્ણય, જાણો

Russia Ban Gasoline: રશિયન સરકારે 1 એપ્રિલ, 2026થી પેટ્રોલના નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે. અહેવાલો અનુસાર, આ પ્રતિબંધ ચાર મહિના સુધી રહેશે. વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:44 PM IST
Russia Ban Gasoline: શુક્રવારે, રશિયાએ પેટ્રોલના નિકાસ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. રશિયન સરકારે 28 માર્ચે આ જાહેરાત કરી હતી. રશિયન સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય સ્થાનિક પુરવઠો જાળવવા અને કિંમતોને સ્થિર કરવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. પુતિનના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે ઈરાન યુદ્ધને કારણે વિશ્વભરમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, અને સપ્લાય ચેઇન પણ ભારે ખોરવાઈ ગઈ છે.

આ નવો નિર્ણય 1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવશે. સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલ મુજબ, આ પ્રતિબંધ આગામી ચાર મહિના માટે, 31 જુલાઈ, 2026 સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.

શું રશિયામાં પેટ્રોલની અછત છે?

રશિયન ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે તેલ શુદ્ધિકરણ દર માર્ચ 2025ના લેવલે રહે છે. દેશની માંગને પહોંચી વળવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સંગ્રહ છે. બધી રિફાઇનરીઓ ક્ષમતા પર કાર્યરત છે.

આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો?

રશિયાના નાયબ વડા પ્રધાન એલેક્ઝાન્ડર નોવાક દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, હાલના મધ્ય પૂર્વ સંકટને કારણે, તેલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવમાં વૈશ્વિક સ્તરે નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. નોવાકની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠક બાદ પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

અહેવાલ મુજબ, રશિયા દરરોજ 100,000 બેરલ ગેસોલિનની નિકાસ કરે છે. ગયા વર્ષે, રશિયાના ઘણા ભાગોમાં ગેસોલિનની અછતના અહેવાલો આવ્યા હતા. રશિયન સરકારે આ નિર્ણયને ધ્યાનમાં રાખીને લીધો હતો.

કયા દેશોને અસર થશે?

રશિયાના આ નિર્ણયથી ચીન, તુર્કી, બ્રાઝિલ, આફ્રિકા અને સિંગાપોર પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે, જે એવા દેશો છે જે રશિયા પાસેથી પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો ખરીદે છે.

ભારતમાં શું પરિસ્થિતિ છે?

પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં પૂરતું ક્રૂડ તેલ, પેટ્રોલ અને ડીઝલ છે. દેશની રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે. સરકારે આ રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદન 20 ટકા વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

