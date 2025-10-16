રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ભારત માટે જરૂરી... ટ્રમ્પના દાવા પર મોસ્કોનું નિવેદન; ભારતે કેટલું ખરીદ્યુ તેલ?
Donald Trump Russia Oil Claim: રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાને લઈ ટ્રમ્પના દાવા બાદ હવે મોસ્કોનું નિવેદન પણ આવ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, પીએમ મોદીએ મને ખાતરી આપી છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે.
Donald Trump: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન અને ભારતની પ્રતિક્રિયા બાદ હવે રશિયાનું નિવેદન પણ આવ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, પીએમ મોદીએ મને ખાતરી આપી છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. આનો ભારતે જવાબ આપતા કહ્યું કે, તેના ઉર્જા સ્ત્રોતો દેશના રાષ્ટ્રીય હિત અને ભારતીય ગ્રાહકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવે છે. ભારતના આ નિવેદન બાદ રશિયાએ કહ્યું કે, ભારત અને મોસ્કો વચ્ચે ઊર્જા ભાગીદારી દેશના રાષ્ટ્રીય હિતો અનુસાર ચાલુ રહેશે.
તેલ પર રશિયાએ શું કહ્યું?
ભારતમાં રશિયાના રાજદૂત ડેનિસ અલીપોવે કહ્યું કે, ભારત અને મોસ્કોની ઊર્જા ભાગીદારી દેશના રાષ્ટ્રીય હિત અનુસાર ચાલુ રહેશે. મોસ્કોએ કહ્યું કે, રશિયન તેલ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અલીપોવને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે, શું ભારત રશિયા પાસેથી તેલ આયાત કરવાનું ચાલુ રાખશે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, "આ પ્રશ્ન ભારતીય સરકાર માટે છે. ભારતીય સરકાર સૌથી પહેલા પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતને ધ્યાનમાં રાખે છે અને અમારો ઊર્જા સહયોગ આ હિતને અનુરૂપ છે."
ભારતે જવાબમાં શું કહ્યું?
આ નિવેદન ત્યારે આવ્યું જ્યારે ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું કે, "વડાપ્રધાન મોદીએ મને આજે ખાતરી આપી કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. આ એક મોટું પગલું છે. હવે અમે ચીનને પણ આવું કરવા માટે મનાવીશું." ટ્રમ્પના આ નિવેદન બાદ ભારતે કહ્યું કે, ઊર્જા નીતિ દેશના હિતમાં છે. ઊર્જાની કિંમતોમાં સ્થિરતા અને પુરવઠાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભારત અનેક સ્ત્રોતોમાંથી તેલ અને ગેસ ખરીદે છે. ભારતે વધુમાં જણાવ્યું કે, જરૂરિયાત મુજબ ભારત તેના ઊર્જા સપ્લાયર્સ બદલી શકે છે.
અમેરિકા વિશે ભારતે શું કહ્યું?
આ પ્રસંગે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી અમેરિકાનો સંબંધ છે, અમે ઘણા વર્ષોથી અમારી ઊર્જા ખરીદીને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. છેલ્લા દાયકામાં તેમાં સતત પ્રગતિ થઈ છે. વર્તમાન વહીવટીતંત્રે ભારત સાથે ઊર્જા સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવામાં રસ દર્શાવ્યો છે અને તેના પર ચર્ચાઓ ચાલુ છે.
ભારતે રશિયા પાસેથી કેટલું તેલ ખરીદ્યું?
ટ્રમ્પના દાવાઓ અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીના આંકડા પર નજર કરીએ તો ભારત આજે પણ રશિયાનો બીજો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઇલનો આયાતકાર દેશ છે. આ સાથે જ ભારતે સપ્ટેમ્બર 2025 માં રશિયા પાસેથી 25,597 કરોડનું ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદ્યું છે. ચીન રશિયન ક્રૂડ ઓઇલનો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે.
