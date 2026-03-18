રાતોરાત દરિયામાં ખેલ પડી ગયો, ચીન જઈ રહેલા ઓઈલ જહાજો અચાનક ભારત તરફ વળ્યા
Russian Oil Tanker Diverts to India: રશિયાથી ક્રુડ ઓઈલ લઈને ચીન જઈ રહેલા સાત જહાજો અચાનક ભારત તરફ વળ્યા હતા. આ દરમિયાન તમામ મુખ્ય ભારતીય રિફાઇનરી કંપનીઓ રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા માટે એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે રાતોરાત દરિયામાં એવું તે શું થયું કે જહાજોએ યુ-ટર્ન લીધો.
- ચીન જઈ રહેલા સાત જહાજો અચાનક ભારત તરફ વળ્યા
- ભારતીય કંપનીઓ રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા માટે એક્ટિવ
- ભારત તરફ તેલ ટેન્કરોના વળવાથી ચીનને સીધો ફટકો
Trending Photos
Russian Oil Tanker News: જ્યારે સમુદ્રની મધ્યમાં ક્રૂડ ઓઇલથી ભરેલા મોટા જહાજો અચાનક પોતાનો માર્ગ બદલી નાખે, ત્યારે તે કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. તે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી અને વૈશ્વિક વેપારનું એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે. તાજેતરમાં દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં આવી જ ઘટના જોવા મળી હતી. રશિયાથી ચીન લાખો બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ લઈ જતા ઘણા ટેન્કરોએ અચાનક પોતાનો માર્ગ બદલી નાખ્યો છે અને હવે તેઓ ભારતીય બંદરો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે.
જહાજોએ મધ દરિયે બદલ્યો માર્ગ
શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા અનુસાર, 'એક્વા ટાઇટન' નામનું એક વિશાળ જહાજ જાન્યુઆરીના અંતમાં બાલ્ટિક સમુદ્ર બંદરથી રશિયન 'યુરાલ્સ' ક્રૂડ ઓઇલ લઈને રવાના થયું હતું. તેનું નિર્ધારિત સ્થળ ચીનમાં રિઝાઓ બંદર હતું. જો કે, માર્ચના મધ્યમાં દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ પાણીમાં પહોંચ્યા પછી જહાજે અચાનક યુ-ટર્ન લીધો. જહાજ હવે 21 માર્ચે ભારતના ન્યૂ મેંગલોર બંદર પર પહોંચવાનું છે.
સાત ટેન્કરો ભારત તરફ વળ્યા
વોર્ટેક્સા લિમિટેડના ડેટા અનુસાર, રશિયન તેલ વહન કરતા ઓછામાં ઓછા સાત ટેન્કરોએ સમુદ્રમાં ચીનથી ભારત તરફ પોતાનો માર્ગ વાળ્યો છે. એ જ રીતે 'ઝૌઝોઉ એન' નામનું બીજું એક સુએઝમેક્સ ટેન્કર - જે રશિયાના નોવોરોસિયસ્કથી કઝાકિસ્તાનના 'સીપીસી બ્લેન્ડ' ક્રૂડ તેલ લઈને રવાના થયું હતું તે પણ માર્ચની શરૂઆતમાં ચીનના રિઝાઓ તરફ જઈ રહ્યું હતું કે પણ પાછું ફર્યું છે. હવે તે 25 માર્ચે ગુજરાતના સિક્કા બંદરે પહોંચવાની ધારણા છે.
જહાજોએ અચાનક કેમ બદલ્યો માર્ગ ?
આ જહાજોએ અચાનક આ રીતે પોતાનો માર્ગ બદલવા પાછળ એક મહત્વપૂર્ણ કારણ છે. હકીકતમાં આ પ્રદેશમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે મધ્ય પૂર્વથી ભારત પહોંચતો તેલ પુરવઠો ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગયો છે. આ ગંભીર કટોકટી અને પરિણામે ઇંધણની અછતને ધ્યાનમાં રાખીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પણ ભારતને રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદીમાં અસ્થાયી વધારો કરવાનું સૂચન કર્યું છે. આ પછી, ભારતીય રિફાઇનરીઓએ ઝડપથી બજારમાં પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવ્યો. માત્ર એક અઠવાડિયામાં તેઓએ રશિયા પાસેથી 30 મિલિયન બેરલ તેલ ખરીદ્યું.
ડ્રેગનને ફટકો
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં જ્યારે ભારતે રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદીમાં ઘટાડો કર્યો હતો. ત્યારે ચીન તેલ નિકાસ માટે મોસ્કોની સૌથી મોટી અને એકમાત્ર બાકી રહેલી જીવનરેખા તરીકે ઉભું રહ્યું હતું. જો કે, પવન હવે સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયો છે. ભારત તરફ તેલ ટેન્કરોના વળવાથી ચીનને સીધો ફટકો પડ્યો છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે ફક્ત ભારત જ નહીં, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા અન્ય દેશોને પણ હવે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. આનાથી નજીકના ભવિષ્યમાં ચીન તરફ જતા રશિયન તેલના જથ્થામાં વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે.
