/વૃદ્ધાવસ્થા દૂર હડસેલી 120 વર્ષ સુધી જીવવા પુતિને બનાવ્યો જોરદાર પ્લાન! 24,69,09,00,00,000 નો કરશે ખર્ચો

Anti Ageing Gene Therapy: મૃત્યુલોકમાં કોણ અમરપટ્ટો લઈને આવ્યું છે? પરંતુ આમ છતાં લાંબુ જીવન અને યુવાઅવસ્થા ટકાવી રાખવા માટે જાત જાતના અખતરાઓ થતા રહે છે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિને એક ગુપ્ત એન્ટી એજિંગ પ્રોજેક્ટમાં 26 અબજ ડોલર જેટલું રોકાણ કર્યું છે. આ પ્રોજેક્ટની વિગતો ખાસ જાણો.
વૃદ્ધાવસ્થા તો દરેકને આવે છે. કેટલાક લોકો જાત જાતના ઉપાયો અજમાવીને વૃદ્ધાવસ્થાને પાછળ ઠેલી શકે છે પરંતુ તેનાથી છૂટકારો તો મેળવી શકાતો જ નથી. પરંતુ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન જે 80 વર્ષ નજીક પહોંચવા આવ્યા છતાં પણ આ ઉંમરે પણ ખુબ ઉર્જાવાન જોવા મળે છે. ઘોડેસ્વારી કરે છે, શિકાર કરે છે, બરફ જેવા પાણીમાં સ્વિમિંગ કરે છે, આઈસ હોકી રમે છે. પુતિન શું પોતાને યુવા રાખવા માટે કોઈ ગુપ્ત રસ્તો શોધી રહ્યા છે? એક ચોંકાવનારા મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે પુતિને રશિયામાં એક વિશાળ અને ગુપ્ત એન્ટી એજિંગ પ્રોજેક્ટમાં લગભગ 26 અબજ ડોલર (ભારતીય ચલણમાં 24,69,09,00,00,000 રૂપિયા આશરે)નું રોકાણ કર્યું છે.
શું છે આ પ્રોજેક્ટ?
આ પ્રોજેક્ટનું નામ 'ન્યૂ હેલ્થ પ્રિઝર્વેશન ટેક્નોલોજીસ' છે, જે હેઠળ વૈજ્ઞાનિક માણસોની ઉમરને 120 વર્ષ સુધી ખેંચવામાં અને વૃદ્ધાવસ્થાને સંપૂર્ણ રીતે રિવર્સ કરવા માટેની એવી એવી ટેક્નોલોજી પર કામ કરી રહ્યા છે જે કોઈ સાયન્સ ફિક્શન જેવી લાગે છે.
ગુપ્ત સંવાદ લીક થઈ ગયો
વાત જાણે એમ છે કે ચીનના બેઈજિંગમાં જ્યારે પુતિન અને ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે થયેલી ગુપ્ત વાતચીતનો એક ભાગ હોટ માઈક (ચાલુ ર હી ગયેલું માઈક) પર રેકોર્ડ થઈ ગયું ત્યારે આ અવિશ્વસનીય પ્રોજેક્ટની વિગતોને વધુ બળ મળ્યું. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ મુજબ પુતિન શી જિનપિંગને એવું કહેતા સાંભળવા મળ્યા હતા કે માણસ બહુ જલદી પોતાના ખરાબ અંગોને નવા અંગો સાથે બદલીને અમરત્વ હાંસિલ કરી શકશે.
તે સમયે આ વાત બે દિગ્ગજ વૈશ્વિક નેતાઓ વચ્ચે એક સામાન્ય વાતચીત ગણાઈ હતી. પરંતુ હવે રશિયાના અધિકૃત બજેટ અને સરકારી ફાઈલોથી જાણવા મળે છે કે પુતિન ખરેખર આ સપનું સાચું કરવા માટે અબજો ડોલર પાણીની જેમ વહાવી રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે પુતિન એકલા નથી પરંતુ સિલિકોન વેલીના જેફ બેજોસ અને સેમ ઓલ્ટમેન જેવા અબજપતિ પણ આ પ્રકારના રિસર્ચ પર પૈસા ખર્ચી રહ્યા છે.
સૂવરના શરીરમાં માણસોના અંગ?
પુતિનના આ પ્રોજેક્ટનો સૌથી ચોંકાવનારો ભાગ છે જેનોટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન (Xenotransplantation). જે હેઠળ વૈજ્ઞાનિકો જેનેટિકલી મોડિફાઈડ એટલે કે લેબમાં બદલવામાં આવેલા મિની પિગ્સ (નાના સૂવરો)ના શરીરની અંદર માણસોના અંગોને વિકસિત કરી રહ્યા છે. તેનો હેતુ એ છે કે જ્યારે પણ કોઈ વૃદ્ધ માણસનું દિલ, કિડની કે લીવર ખરાબ થાય તો તેને સૂવરના એવા અંગો સાથે માણસના શરીરમાં બદલી દેવામાં આવે.
આ ઉપરાંત 3ડી બાયોપ્રિન્ટિંગની મદદથી અસલી મનુષ્ય ટિશ્યુઝ અને કોશિકાઓને પ્રિન્ટ કરવા ઉપર પણ કામ ચાલુ છે. આ રિસર્ચનો હેતુ દાયકાના અંત સુધીમાં લગભગ 1.75 લાખ રશિયનોના જીવ બચાવવાનો છે જે યુક્રેન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા સૈનિકોની સંખ્યા બરાબર છે.
બોડી ફ્રીઝ કરવાનો ખેલ
પ્રોજેક્ટનું બીજું સૌથી મોટું હથિયાર 'અલ્ટ્રા-લો-તાપમાન ક્રાયોથેરાપી' છે. આ ટેક્નોલોજીમાં માણસના શરીરને કેટલાક સમય માટે ખુબ જ ઓછા એટલે કે માઈનસ ડિગ્રીના જીવલેણ તાપમાનમાં રાખવામાં આવે છે. વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો છે કે આ થેરાપીથી શરીરના વૃદ્ધ થઈ ચૂકેલા ટિશ્યુઝ અને સેલ્સ અચાનક રિસેટ થઈ જાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થાની રફ્તાર અટકી જાય છે.
આ સાથે જ એક ખાસ જીન થેરાપી પર કામ ચાલુ છે જે સીધી માણસોના ડીએનએની અંદર જઈને કોશિકાઓના વૃદ્ધ થવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી નાખે છે. રશિયાના જાણીતા ગેરેન્ટોલોજિસ્ટ વ્લાદિમિર ખાવિન્સને દાવો કર્યો હતો કે આ પેપ્ટાઈડ ટ્રીટમેન્ટ્સની મદદથી માણસ સરળતાથી 120 વર્ષ સુધી જીવતો રહી શકે છે.
પુતિનની પુત્રી પર છે સીક્રેટ મિશનની જવાબદારી?
આ ખુબ જ સંવેદનશીલ અને હાઈટેક પ્રોજેક્ટ પર કોઈ બહારની વ્યક્તિ પર પુતિનને ભરોસો નહતો એટલે તેમણે આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી પોતાના સૌથી ભરોસાપાત્ર લોકોને સોંપી છે. આ સમગ્ર મિશનની દેખરેખ પુતિનની પુત્રી મારિયા વોરોનત્સોવા કરે છે. જે પોતે એક જાણીતા એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ અને જેનેટિક્સ એક્સપર્ટ છે.
તેમની સાથે રશિયાના સૌથી મોટા કુર્કાતોવ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના પ્રમુખ અને ભૌતિક વૈજ્ઞાનિક મિખાઈલ કોવલચૂક પણ સામેલ છે. જો કે કેટલાક રશિયન વૈજ્ઞાનિકોનું એવું પણ કહેવું છે કે સરકારી ફંડ મેળવવા માટે અધિકારીઓ પુતિનને આ પ્રોજેક્ટની કેટલીક વિગતો વધારીને જણાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમી દેશોના પ્રતિબંધોના કારણે રશિયન વૈજ્ઞાનિક અન્ય દુનિયાથી અલગથલગ રહીને રિસર્ચ કરી રહ્યા છે.