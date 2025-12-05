Prev
મોદી-પુતિનની કેમિસ્ટ્રી જોઈ ચીને એવું નિવેદન આપી દીધુ...અમેરિકા-પાકિસ્તાનને મરચા લાગશે

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદમિર પુતિન હાલ ભારત પ્રવાસે છે. ત્યારે આખી દુનિયાની નજર પુતિનના આ ભારત પ્રવાસ પર છે. પીએમ મોદીએ પુતિનનું એરપોર્ટ પર જે રીતે સ્વાગત  કર્યું તે જોઈને દુનિયા છક થઈ ગઈ. આ બધા વચ્ચે ચીન તરફથી પણ એક મેસેજ આવ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 05, 2025, 09:18 AM IST

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદમિર પુતિનના ભારત પ્રવાસે એકવાર ફરીથી ભારત-રશિયાની જૂની મિત્રતાને ચર્ચામાં લાવી દીધી છે. ગુરુવારે પીએમ મદોી સાથે ડિનરથી શરૂ થઈ મુલાકાત માત્ર એક મુલાકાત નહતી પરંતુ સ્પષ્ટ દર્શાવતું હતું કે બંને દેશ રક્ષા, ઉર્જા અને વેપાર જેવા ક્ષેત્રોમાં સંબંધ વધુ મજબૂત કરવા માંગે છે. જો કે આ મુલાકાતને લઈને ચીને જે રીતે સૂર બદલ્યા તે પણ આશ્ચર્યની વાત લાગશે. 

ચીન તરફથી પોઝિટિવ મેસેજ
ચાઈના ફોરેન અફેર્સ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર લી હેડોંગે ગુરુવારે ગ્લોબલ ટાઈમ્સ સાથે વાત કરી. તેમણે ભારત અને રશિયાના સંબંધને ખુબ વધુ રણનીતિક ગણાવ્યા અને કહ્યું કે આ સંબંધ બહારના દબાણ કે કોઈ પણ હસ્તક્ષેપથી પ્રભાવિત થતા નથી, એટલે કે તેઓ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે. વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ રશિયા અને ભારત વચ્ચે સહયોગનો એક સ્પષ્ટ હેતુ છે કે બંને દેશ પોતાની આઝાદ અને સ્વતંત્ર ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત કરવા માંગે છે. 

શું પ્રતિબંધોને લાગશે બેવડો ફટકો?
પ્રોફેસર લીએ વધુમાં કહ્યું કે પુતિનના આ પ્રવાસથી  ભારત અને રશિયાએ આખી દુનિયાને એ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે કોઈ દેશ એકલો કે અલગ થલગ નથી. તેનાથી ઉલટુ બંને દેશોને એક બીજાનું પૂરેપૂરું સમર્થન મળે છે અને તેઓ એકબીજાની જરૂરીયાતો પૂરી કરે છે. તેનો અર્થ એ છે કે અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશો દ્વારા રશિયા અને ભારત પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધો અને દબાણનું સફળ થવું મુશ્કેલ છે. 

— Global Times (@globaltimesnews) December 4, 2025

પશ્ચિમી દેશોને ભારત-રશિયાનો જવાબ
પ્રોફેસર લીએ જણાવ્યું કે ભારત અને રશિયાનો આટલો ગાઢ સહયોગ કેટલીક વાતો સ્ષષ્ટ કરે છે. તે અમેરિકા અને યુરોપને દેખાડે છે કે રશિયા પાસે ખુબ વધુ તાકાત અને પ્રભાવ છે અને તે ફક્ત પશ્ચિમી દેશોના પ્રતિબંધોને કારણે પોતાના હિતો અને માંગણીઓને છોડશે નહીં.  આ સિવાય ભારત પણ અમેરિકી પ્રતિબંધોથી ડરશે નહીં કે ન તો પોતાની રશિયા નીતિમાં કોઈ નબળું વલણ અપનાવશે. ભારત સ્પષ્ટ કરે છે કે રશિયા અંગે પોપતાની નીતિ ફક્ત પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને જ બનાવશે. 

કેમ ખાસ છે પુતિનનો આ પ્રવાસ
પુતિનનો આ  ભારત પ્રવાસ ભારત અને રશિયા વચ્ચે રણનીતિક ભાગીદારીની 25મી વર્ષગાંઠ મનાવી રહ્યો છે જે ઓક્ટોબર 2000માં શરૂ થયો હતો. ભારતના પ્રધાનમંત્રી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ આ વિશેષ અને વિશેષાધિકાર પ્રાપ્ત રણનીતિક  ભાગીદારીની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરશે જેમાં રક્ષા સંબંધ, ઉર્જા સંબંધ, વેપારનો વિસ્તાર અને નવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ સામેલ છે. 

વેપાર માર્ગોને મળશે નવી રફ્તાર
બંને નેતાઓ પાસેથી એ પણ આશા છે કે તેઓ દુનિયાના મોટા અને ખાસ મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરશે. જેમાં યુરેશિયા અને હિન્દ-પ્રશાંત ક્ષેત્ર (ઈન્ડો-પેસેફિક રીજન)માં થઈ રહેલા વિકાસ સંલગ્ન મુદ્દાઓ સામેલ છે. બંને દેશના નેતા આર્થિક એકીકરણને મજબૂત કરવું, વેપાર માર્ગોને વધારવા, ટેક્નોલોજી, અંતરિક્ષ, લોજિસ્ટિક્સ અને નવા આવિષ્કારમાં સહયોગ વધારવા ઉપર પણ ચર્ચા કરશે. 

