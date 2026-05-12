/ગેસ લઈને ગુજરાત આવતું રશિયન જહાજ મધદરિયે અટવાયું, ભારતે લેવાની ના પાડી, જાણો શું છે મામલો

Russian LPG Gas Ship: ગુજરાતના દહેજ ટર્મિનલ તરફ આવી રહેલું એક રશિયન જહાજ સિંગાપુરની દરિયાઈ સીમામાં મધદરિયે અટવાઈ ગયું છે. કારણ કે ભારતે આ જહાજના જથ્થાને સ્વીકારવાની ના પાડી દીધી છે. જાણો તેની પાછળનું શું કારણ છે.
Russian LPG Gas Ship: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલ રહેલા તણાવનો અંત આવતો જોવા મળી રહ્યો નથી જેને પગલે એનર્જી સંકટ વધી રહ્યું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ઊભી થયેલી એનર્જી ક્રાઈસિસ વચ્ચે ભારત તરફથી એક અત્યંત ચોંકાવનારું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. અમેરિકાએ જેના પર પ્રતિબંધ લગાવેલો છે તેવા રશિયન પ્રોજેક્ટ પાસેથી એલપીજી/એલએજી ખરીદવાની ના પાડી દીધી છે. ભારતે એવા સમયે આ નિર્ણય લીધો છે કે જ્યારે લાલ સાગર અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ વચ્ચે દેશ સામે એનર્જી ક્રાઈસિસના સમાચાર આવી રહ્યા છે. ભારતના આ વલણના કારણે રશિયાનું એક મોટું ગેસ ટેન્કર હવે મધદરિયે ફસાયેલું છે. કારણ કે ભારત તેને સ્વીકારવાની ના પાડે છે.
ભારત નથી ઈચ્છતું પ્રતિબંધોનો ભંગ થાય
ભારત દુનિયાનો ત્રીજા નંબરનો સૌથી વધુ ઓઈલ આયાત કરતો દેશ છે. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ભારતે મોટા પાયે રશિયન ઓઈલની ખરીદી કરી છે. પરંતુ એલએનજીનો મામલો પેચીદો બની રહ્યો છે. વાત જાણે એમ છે કે ક્રૂડ ઓઈલનું શિપિંગ છૂપાવી શકાય છે પરંતુ એલએનજી ટેન્કરનું શિપમેન્ટ છૂપાવવું મુશ્કેલ હોય છે. એલએનજીના ટેન્કરને સેટેલાઈટ દ્વારા સરળતાથી ટ્રેક કરી શકાય છે. આથી ભારત તરફથી એવું કોઈ પગલું ભરવામાં નથી આવી રહ્યું જેના લીધી અમેરિકી પ્રતિબંધોનો ભંગ થાય.
રશિયાના પોર્ટોવાયા પ્લાન્ટથી નીકળ્યું હતું ટેન્કર
સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ ભારત પોતાની વધતી એનર્જી જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા ઈચ્છે છે પરંતુ અમેરિકી પ્રતિબંધોનો ભંગ ન થાય તેવું પણ ઈચ્છે છે. જેના કારણે ભારતે રશિયાના આ પ્રસ્તાવને ઠુકરાવ્યો છે. ભારતના આ વલણની અસર રશિયન ટેન્કર કુનપેંગ પર જોવા મળી રહી છે. આ જહાજ 138200 ક્યૂબિક મીટર ગેસ લઈને ગુજરાતના દહેજ ટર્મિનલ તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. આ ટેન્કર રશિયાના પોર્ટોવાયા એલએનજી પ્લાન્ટથી નીકળ્યું હતું. જેના પર અમેરિકા તરફથી પ્રતિબંધ લદાયેલો છે.
સિંગાપુર પાસે મધદરિયે ફસાયેલું છે ટેન્કર
રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારત તરફથી ખેપને સ્વીકારવામાં ન આવતા આ જહાજ માલ ઉતારી શક્યું નથી. એલએસઈજી ટ્રેકિંગ ડેટાથી માલૂમ પડે છે કે ટેન્કર સિંગાપુરના દરિયાઈ વિસ્તારમાં ઊભું છે. ભારત અમેરિકી પ્રતિબંધને લઈને ખુબ સતર્ક છે. બીજી બાજુ ચીન ખુલ્લેઆમ રશિયા પાસેથી બંને પ્રકારના ગેસ ખરીદી રહ્યું છે. ભારત હજુ પણ રશિયા પાસેથી એ ગેસ ખરીદવા માટે તૈયાર છે જેના પર પ્રતિબંધ નથી. પરંતુ એવા ગેસનો મોટો હિસ્સો પહેલેથી જ યુરોપીયન દેશોના નામે બુક થઈ ચૂક્યો છે.
બીજી બાજુ ભારત માટે પણ ચિંતાજનક સ્થિતિ છે કારણ કે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો લગભગ 50 ટકા ગેસનો જથ્થો આયાત કરે છે. એમાં પણ મોટાભાગનો જથ્થો સંકટગ્રસ્ત દરિયાઈ માર્ગેથી આવે છે. હાલમાં જ પીએમ મોદીએ પણ દેશવાસીઓને ઈંધણ બચાવવાની અને વિદેશી મુદ્રા ભંડારને સુરક્ષિત રાખવાની અપીલ કરી હતી.