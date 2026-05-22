કર્મચારીઓને એક જ ઝટકામાં બનાવી દીધા કરોડપતિ, દરેક કર્મચારીને મળશે ₹2.85 કરોડ !

Employees Bonus: સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સે તેના સેમિકન્ડક્ટર વિભાગના આશરે 78,000 કર્મચારીઓને 26.6 બિલિયન ડોલર અથવા આશરે 2.24 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જંગી બોનસ આપવાની જાહેરાત કરી છે. સરેરાશ, દરેક કર્મચારીને આશરે 2.85 કરોડ રૂપિયા મળશે. કંપનીએ AI ચિપ્સની વધતી માંગ, યુનિયન દબાણ અને સંભવિત હડતાળને ટાળવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે. આ બોનસ 2027ની શરૂઆતમાં વહેંચવામાં આવશે અને ફક્ત ચિપ વિભાગના કર્મચારીઓને જ ફાયદો થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 22, 2026, 08:12 PM IST|Updated: May 22, 2026, 08:12 PM IST
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

