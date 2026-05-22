/કર્મચારીઓને એક જ ઝટકામાં બનાવી દીધા કરોડપતિ, દરેક કર્મચારીને મળશે ₹2.85 કરોડ !

Employees Bonus: સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સે તેના સેમિકન્ડક્ટર વિભાગના આશરે 78,000 કર્મચારીઓને 26.6 બિલિયન ડોલર અથવા આશરે 2.24 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જંગી બોનસ આપવાની જાહેરાત કરી છે. સરેરાશ, દરેક કર્મચારીને આશરે 2.85 કરોડ રૂપિયા મળશે. કંપનીએ AI ચિપ્સની વધતી માંગ, યુનિયન દબાણ અને સંભવિત હડતાળને ટાળવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે. આ બોનસ 2027ની શરૂઆતમાં વહેંચવામાં આવશે અને ફક્ત ચિપ વિભાગના કર્મચારીઓને જ ફાયદો થશે.
Employees Bonus: AI તેજીએ વિશ્વની સૌથી મોટી ટેક કંપનીઓની કમાણીને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડી છે. તેની નોંધપાત્ર અસર હવે કર્મચારીઓની કમાણીમાં પણ જોવા મળી રહી છે. દક્ષિણ કોરિયન ટેક જાયન્ટ સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સે તેના ચિપ વ્યવસાયમાં હજારો કર્મચારીઓને રેકોર્ડ બોનસની જાહેરાત કરી છે.
કંપનીએ તેના સેમિકન્ડક્ટર વિભાગના આશરે 78,000 કર્મચારીઓ માટે $26.6 બિલિયનનું બોનસ પેકેજ આપશે. ભારતીય ચલણમાં આ રકમ આશરે ₹2.24 લાખ કરોડ થાય છે. સરેરાશ, દરેક કર્મચારીને આશરે $340,000 અથવા આશરે ₹2.85 કરોડનું બોનસ મળશે.
AI ક્ષેત્રને કારણે સેમસંગનો ચિપ બિઝનેસ હાલમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. HBM (હાઇ-બેન્ડવિડ્થ મેમરી ચિપ્સ)ની માંગમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. AI ડેટા સેન્ટરો અને મોટા ટેક પ્લેટફોર્મ્સ માટે આ હાઈ-પ્રદર્શન મેમરી ચિપ્સની માંગ ખૂબ વધારે છે. કંપનીના HBM3E અને આગામી HBM4 ચિપ્સની મજબૂત વૈશ્વિક માંગ 2026માં સેમસંગના સેમિકન્ડક્ટર બિઝનેસના રેકોર્ડ આવકમાં મુખ્ય પરિબળ રહી છે.
યુનિયન દબાણ અને હડતાલની અસર
અહેવાલો અનુસાર, સેમસંગના કર્મચારીઓનું યુનિયન લાંબા સમયથી મોટા બોનસની માંગ કરી રહ્યું હતું. કંપનીના હરીફ, SK Hynix, પહેલાથી જ તેના કર્મચારીઓને મોટા બોનસ આપી ચૂક્યું હતું, જેના કારણે સેમસંગ પર દબાણ વધ્યું. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે કર્મચારીઓએ 18 દિવસની હડતાળની ધમકી આપી. આખરે, કંપની અને યુનિયન વચ્ચે એક કરાર થયો, જેના પરિણામે આ નોંધપાત્ર બોનસ પેકેજ આવ્યું.
બોનસ રોકડ અને શેર બંનેમાં ચૂકવવામાં આવશે
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે કર્મચારીઓને તેમના બોનસનો એક ભાગ રોકડમાં અને કંપનીના શેરમાં એક ભાગ મેળવવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. જો કે, આ બોનસ ફક્ત સેમિકન્ડક્ટર વિભાગના કર્મચારીઓને જ ઉપલબ્ધ રહેશે. મોબાઇલ, ડિસ્પ્લે અને અન્ય વ્યવસાયિક એકમોનો સમાવેશ થતો નથી.
કંપની માટે વધતા ખર્ચ
આટલા મોટા બોનસથી સેમસંગની બેલેન્સ શીટમાં નિઃશંકપણે નોંધપાત્ર ખર્ચ થશે, પરંતુ કંપની તેને પ્રતિભા જાળવી રાખવા અને કર્મચારીઓનું મનોબળ વધારવાની વ્યૂહરચના તરીકે જુએ છે. બજાર એક્સપર્ટ માને છે કે AI ચિપ્સની વર્તમાન મજબૂત માંગને જોતાં, સેમસંગ સરળતાથી આ બોનસ પરવડી શકે છે. જો આગામી વર્ષોમાં AI ક્ષેત્રનો વિકાસ ચાલુ રહેશે, તો ચિપ ઉદ્યોગના કર્મચારીઓને આવા વધુ મોટા પેકેજો જોવા મળી શકે છે.