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ઈરાન પરથી હટ્યા પ્રતિબંધો, હવે દુનિયાને બેધડક વેચશે ઓઈલ; ભારતને થશે મોટો ફાયદો!

US Iran Deal: ટ્રેઝરી વિભાગે 'ઈરાન જનરલ લાયસન્સ X' જાહેર કર્યું છે. 21 ઓગસ્ટ સુધી ઈરાનમાંથી નીકળતું ક્રૂડ ઓઈલ, પેટ્રોકેમિકલ અને અન્ય પેટ્રોલિયમ પેદાશોની ડિલિવરી અને વેચાણની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:06 PM IST
ઈરાન પરથી હટ્યા પ્રતિબંધો, હવે દુનિયાને બેધડક વેચશે ઓઈલ; ભારતને થશે મોટો ફાયદો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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