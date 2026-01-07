સત્ય સાંઈ બાબા હતા નિકોલસ માદુરોના 'ગુરુ', જાણો કેવી રીતે વેનેઝુએલાના ઘરે-ઘરે થયા જાણીતા?
US Strikes Venezuela: અમેરિકાની ન્યૂયોર્ક કોર્ટમાં જ્યારે વેનેઝુએલાના પદભ્રષ્ટ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને લાવવામાં આવ્યા, ત્યારે તેમણે પોતાના ઈશ્વરનું નામ લીધું. આ નામ ભારતની એક જાણીતી હસ્તીનું હતું. માદુરોએ કહ્યું કે, 'ભગવાનના નામે, તમે જોશો કે હું આઝાદ થઈ જઈશ. હું ભગવાનનો માણસ છું.' વેનેઝુએલાના આ શક્તિશાળી નેતાના કોર્ટરૂમ ડ્રામા પાછળ એક અજીબ આધ્યાત્મિક ભક્તિ છે. આ ભક્તિ રોમ પ્રત્યે નહીં, પરંતુ એક ભારતીય ગુરુ પ્રત્યે છે, જેમને લાખો લોકો 'ચમત્કારી' પુરુષ માને છે.
નિકોલસ માદુરોનો જન્મ કેથોલિક બહુમતી ધરાવતા દેશમાં એક કેથોલિક પરિવારમાં થયો હતો. માદુરો વેનેઝુએલાના એવા અગ્રણી રાજકારણીઓ પૈકીના એક છે, જેમને દિવંગત ભારતીય ગુરુ શ્રી સત્ય સાંઈ બાબાના ભક્ત માનવામાં આવતા છે. જેમાં માદુરોની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસ, દેશની નેશનલ એસેમ્બલીની પૂર્વ અધ્યક્ષ અને કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝનો સમાવેશ થાય છે. સાંઈ બાબા જેમને દુનિયાભરમાં લાખો અનુયાયીઓ સાથે 'ચમત્કારી' વ્યક્તિત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. તેમના ભક્તોનું માનવું હતું કે, તેમનામાં બીમારોને ઠીક કરવાથી લઈને ગમે ત્યાંથી વસ્તુઓ પ્રગટ કરવાની શક્તિ હતી. કારાકાસમાં મિરાફ્લોરેસ પેલેસમાં માદુરોની ખાનગી ઓફિસમાં આવનારા લોકોએ પૂર્વ નેતાઓ હ્યુગો શાવેઝ અને સિમોન બોલિવર સાથે સાંઈ બાબાની એક મોટી ફ્રેમવાળો ફોટો જોઈ હશે.
14 વર્ષની ઉંમરે જણાવ્યું કે તેઓ શિરડી સાંઈના અવતાર છે
1926માં જન્મેલા સત્યનારાયણ રાજુ, જેઓ સત્ય સાંઈ બાબા તરીકે ઓળખાય છે, તેઓ કથિત રીતે 14 વર્ષના હતા, જ્યારે તેમણે તેમના માતાપિતાને કહ્યું હતું કે, તેઓ 19મી સદીના પૂજનીય હિન્દુ અને મુસ્લિમ સંત શિરડી સાંઈ બાબાનો પુનર્જન્મ છે. હંમેશા પોતાના વાંકડિયા વાળથી ઓળખાતા સત્ય સાંઈ બાબાએ 'સૌને પ્રેમ કરો, સૌની સેવા કરો', 'હંમેશા મદદ કરો, ક્યારેય નુકસાન ન પહોંચાડો' જેવા સંદેશા આપ્યા હતા. તેમનો સંદેશ ધાર્મિક સીમાઓથી પરે હતો અને તેમને અનુસરતા તમામ પૃષ્ઠભૂમિના લોકો તેમની સાપ્તાહિક પૂજામાં સ્તોત્રો, મંત્રો અને સ્તોત્રોનો ઉપયોગ કરતા હતા.
વેનેઝુએલામાં ઘરે-ઘરે કેવી રીતે પ્રખ્યાત થયા સત્ય સાંઈ?
સાંઈ બાબા અને તેમના સંગઠનોના વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા લોગોમાં પાંચ મુખ્ય ધર્મોના પ્રતીકો હતા. સંગઠનની વેબસાઇટ અનુસાર, શ્રી સત્ય સાંઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન 120થી વધુ દેશોમાં ઘણા ફાઉન્ડેશનો, ટ્રસ્ટો અને ચેરિટી ચલાવતું હતું. જે મફત હોસ્પિટલો, શાળાઓ, આશ્રમો, યુનિવર્સિટીઓ અને સ્વચ્છ પીવાના પાણીના પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા માનવતાવાદી રાહત પૂરી પાડતું હતું. દુનિયાભરમાં લગભગ 2,000 સત્ય સાંઈ કેન્દ્રો હતા. આ સંગઠનની 22 લેટિન અમેરિકન દેશોમાં સત્તાવાર ઉપસ્થિતિ હતી અને જેમાં ઘણા લોકો વેનેઝુએલાને સૌથી વધુ અનુયાયીઓનો દેશ ગણાવે છે. વેનેઝુએલા 30થી વધુ નાના જૂથો અથવા સત્તાવાર કેન્દ્રો સ્થિત હતા. જેમાં એન્ડીઝ પર્વતોથી લઈને સૌથી દક્ષિણના એમેઝોન જાતિઓ સુધીના ભક્તો સામેલ હતા.
પહેલા માદુરોની પત્ની બની હતી સાંઈની ભક્ત
રિપોર્ટ અનુસાર, માદુરો તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસના માધ્યમથી વાંકડિયા વાળવાળા સાંઈ બાબાના અનુયાયી બન્યા, જે પોતે એક વકીલ અને સાંસદ હતી અને માદુરોના લગ્ન પહેલા ઘણા સમય પહેલા સત્ય સાંઈ બાબાની ભક્ત હતી. આ ફ્લોરેસ જ હતી જે માદુરોને લગ્ન ઘણા સમય પહેલા 2005માં સાઈ બાબાને મળવા માટે ભારત લાવ્યા હતા. તે સમયે તેઓ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હ્યુગો ચાવેઝની વકીલ હતી અને માદુરો વિધાનસભાના સ્પીકર હતા. જ્યારે માદુરોને વિદેશ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, ત્યારે ફ્લોરેસ આખરે તેમનું સ્થાન સ્પીકર તરીકે લે છે. 2005ના એક ફોટામાં માદુરો અને ફ્લોરેસ, જે સાઈ બાબાને ફોલો કરનારા બન્નેમાંથી પહેલા હતા. ઘણા ફોટા અને વીડિયોમાં રોડ્રિગ્ઝ 2023 અને 2024માં આશ્રમમાં આધ્યાત્મિક નેતાને માન આપતા જોવા મળે છે.
માદુરો દંપતીને કારણે વધી વેનેઝુએલામાં લોકપ્રિયતા
વેનેઝુએલામાં સત્ય સાંઈ બાબાની લોકપ્રિયતા ઘણી હદ સુધી રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસના પ્રભાવને કારણે વધી હતી. એવું કહેવામાં આવે છે કે, 2005માં ભારતમાં સત્ય સાંઈ બાબા સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતનો તેમના પર એટલો પ્રભાવ પડ્યો કે બાદમાં તેમણે તેમની ઓફિસમાં સાંઈ બાબાનો ફોટો લગાવ્યા અને રાજકીય ભાષણોમાં પણ તેમના ઉપદેશોનો ઉલ્લેખ કરતા. વેનેઝુએલાના રાજકીય અને આર્થિક સંકટ દરમિયાન માદુરો વારંવાર સાંઈ બાબાના ઉપદેશોનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ધૈર્ય, શાંતિ અને આધ્યાત્મિક સંતુલન માટે અપીલ કરતા હતા. આનાથી દેશના સામાન્ય લોકોમાં બાબા પ્રત્યે જિજ્ઞાસા અને સન્માન વધ્યું.
વર્ષ 2011માં થયું હતું સત્ય સાંઈનું અવસાન
જ્યારે 2011માં 84 વર્ષની વયે સાંઈ બાબાનું અવસાન થયું, ત્યારે માદુરોએ વેનેઝુએલા સરકાર તરફથી સત્તાવાર શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કરાવ્યો અને રાષ્ટ્રીય શોક દિવસ જાહેર કર્યો હતો. નવેમ્બર 2025માં સાઈ બાબાના જન્મદિવસ પર માદુરોના શાસનના પતનના થોડા અઠવાડિયા પહેલા તેમણે એક જાહેર નિવેદન જાહેર કર્યું હતું, જેને તેમનો છેલ્લો બિન-રાજકીય સંદેશ માનવામાં આવ્યો. માદુરોએ કહ્યું કે, "સત્ય સાંઈ સાથેની મુલાકાત પછી તેઓ મને હંમેશા યાદ રહે છે... આ મહાન ગુરુનું જ્ઞાન આપણને જ્ઞાનનો માર્ગ બતાવતું રહે છે." માદુરોએ ગુરુ સત્ય સાઈને એક ચમત્કારિક વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવ્યા.
