સાઉદી-UAEએ હોર્મુઝનો તોડ કોઢી લીધો! હવે આ રીતે ભારત સુધી પહોંચે છે ક્રૂડ ઓઈલ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતા ભારત માટે ઓઈલ અને ગેસના પુરવઠાને ખાડી દેશોમાંથી લાવવો મુશ્કેલ બન્યો. જો કે સાઉદી અરબ અને યુએઈએ તેના માટે તોડ કાઢ્યો અને હવે બંને દેશોનો ક્રૂડ ઓઈલ પુરવઠો સરળતાથી ભારત આવી રહ્યો છે. જાણો કઈ રીતે.
- અમેરિકા અને ઈરાનના યુદ્ધના કારણે હોર્મુઝ જળમાર્ગ અવરોધાતા ભારત માટે સમસ્યા ઊભી થઈ
- ખાડી દેશોમાંથી ઓઈલ અને ગેસનો પુરવઠો ભારત સુધી લાવવા માટે રસ્તો બંધ થયો
- સાઉદી અને યુએઈએ તોડ કાઢ્યો અને નવો રસ્તો ગોત્યો. જાણો હવે કયા રસ્તે આવે છે ક્રૂડ ઓઈલ
ઈરાન અને અમેરિકા તથા ઈઝરાયેલ વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છેડાયા બાદ જ્યારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થયો તો ભારત માટે ઓઈલ અને ગેસની સમસ્યા ઊભી થઈ. ઓઈલ અને ગેસ માટે સાઉદી અરબ, યુએઈ જેવા ખાડી દેશો પર ભારત નિર્ભર છે અને એવા સમયે જ્યારે હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ થયો તો મોટો ઝટકો સાબિત થયો. આ બધા વચ્ચે રશિયન ઓઈલ પર લાગેલો પ્રતિબંધ હટતા ભારતને રાહત મળી પરંતુ સાઉદી, યુએઈથી ભારતને ઓઈલ સપ્લાય થોડા સમય માટે લગભગ બંધ થઈ ગયો. પરંતુ બંને ખાડી દેશોએ તેનો પણ હવે તોડ કાઢી લીધો છે અને હોર્મુઝને બાયપાસ કરીને ક્રૂડ ઓઈલ હવે ભારત સુધી પહોંચવા લાગ્યું છે.
ભારતનો ક્રૂડ ઓઈલ સપ્લાય સામાન્ય થયો!
સાઉદી અરબથી ભારતનો ક્રૂડ ઓઈલ સપ્લાય હવે સમાન્ય થઈ ગયો છે અને યુએઈથી આવતી ખેપ ગત વર્ષની સરખામણીએ ઘણી વધુ આવી રહી છે. હવે આ પાછળ કારણ એ છે કે બંને દેશોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અડચણો વચ્ચે વૈકલ્પિક બંદરોથી લોડિંગ વધાર્યું છે. શિપ ટ્રેકિંગ ફર્મ કેપ્લરના વરિષ્ટ રિચર્સ એનાલિસ્ટ નિખિલ દુબેએ ઈકોનોમિક ટાઈમ્સને જણાવ્યું કે સાઉદી અરબ અને યુએઈથી વધેલા સપ્લાય, ઈરાન, અને વેનેઝુએલાથી ફરી શરૂ થયેલી આયાત, અને રશિયાથી વધુ ખરીદીએ ખાડી દેશથી આવતા ઓછા પૂરવઠાની આંશિક ભરપાઈ કરી છે. તેમાં એપ્રિલમાં ભારતને ક્રૂડ ઓઈલની ઉપલબ્ધતા જળવાઈ રહી.
કેપ્લરના જણાવ્યાં મુજબ 1થી 26 એપ્રિલ વચ્ચે ભારતનું સરેરાશ ક્રૂડ ઓઈલ આયાત 44 લાખ બેરલ પ્રતિદિન રહ્યું. જે ફેબ્રુઆરીના 52 લાખ બેરલ પ્રતિદિનની સરખામણીએ 15 ટકા ઓછું છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ રહ્યું કે ભારતના બીજા સૌથી મોટા સ્ત્રોત ઈરાકથી સપ્લાય હજુ પણ બંધ છે. આ સાથે જ કુવૈત અને કતારથી પણ આયાત અટકેલી છે. એપ્રિલમાં સાઉદી અરબે ભારતને 6.97 લાખ બેરલ પ્રતિદિન મોકલ્યું. જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2025-26ની સરેરાશ 6.68 લાખ બેરલ પ્રતિદિન હતું. યુએઈથી સપ્લાય 6.19 લાખ બેરલ પ્રતિદિન રહ્યું જે ગત નાણાકીય વર્ષના 4.33 લાખ બેરલ પ્રતિદિન સરેરાશથી ઘણું વધુ છે.
ભારત કેવી રીતે પહોંચી રહ્યું છે ક્રૂડ ઓઈલ?
સાઉદી અરબ ઈસ્ટ વેસ્ટ પાઈપલાઈન દ્વારા ભારત સુધી ઓઈલ મોકલી રહ્યું છે. પર્શિયન ખાડી સ્થિત રાસ તનુરા બંદરથી મોકલાતા ઓઈલની ખેપ 70 લાખ બેરલ પ્રતિદિન ક્ષમતાવાળી પાઈપલાઈન દ્વારા લાલ સાગરના યનબુ ટર્મિનલ સુધી આવી રહી છે. બીજી બાજુ યુએઈ 17 લાખ બેરલ પ્રતિદિન ક્ષમતાવાળી ADCOP પાઈપલાઈન દ્વારા ઓઈલને ફુજૈરા બંદર સુધી મોકલી રહ્યું છે જે ઓમાનની ખાડી પર આવેલું છે. આ બંને દેશો ઉપરાંત ખાડીના અન્ય ઉત્પાદક દેશ હજુ પણ નિકાસ માટે મોટા પાયે હોર્મુઝ પર નિર્ભર છે.
ઓમાન પાસેથી ખરીદી વધી
ભારતે ઓમાનથી પણ ઓઈલની ખરીદી વધારી છે. કારણ કે તેનું ઓઈલ હોર્મુઝથી આવતું નથી. એપ્રિલમાં ભારતને ઓમાનથી 1.01 લાખ બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ પ્રતિદિન મળ્યું. જ્યારે 2025-26ની સરેરાશ ફક્ત 18 હજાર બેરલ પ્રતિદિન હતું. યુદ્ધ બાદ રશિયા અને ઈરાનના ઓઈલ પર અમેરિકી પ્રતિબંધનોમાં ઢીલથી ભારતીય રિફાઈનરીઓને રાહત મળી છે. જે હોર્મુઝ સંકટ બાદ વિકલ્પ શોધી રહ્યા હતા.
એપ્રિલમાં સાત વર્ષ બાદ ઈરાનથી 1.51 લાખ બેરલ પ્રતિદિન અને નવ મહિના બાદ વેનેઝુએલાથી 2.58 લાખ બેરલ પ્રતિદિન સપ્લાય ફરીથી શરૂ થયો. જો કે અમેરિકાથી ભારતને ઓઈલ સપ્લાય ઓછો રહ્યો. એપ્રિલમાં તે ઘટીને 1.15 લાખ બેરલ પ્રતિદિન થઈ ગયો. જ્યારે 2025-26ની સરેરાશ 3.14 લાખ બેરલ પ્રતિદિન હતો.
રશિયાથી સપ્લાય જે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકી પ્રતિબંધોને કારણે ઘટ્યો હતો તે માર્ચમાં બમણો થઈને 20 લાખ બેરલ પ્રતિદિન પહોંચી ગયો હતો. પરંતુ એપ્રિલમાં રશિયન ઓઈલની ઉપલબ્ધતા ઓછી રહી જેના કારણે તે ઘટીને 16 લાખ બેરલ પ્રતિદિવસ રહી ગયો.
