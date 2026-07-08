/જીવ બચાવવો કે ઝેરી સાપથી બચવું? ચીનમાં પૂર વચ્ચે ઘરોમાં ઘૂસ્યા ફેણ ચડાવેલા કોબ્રા, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે

China Snake Farm: છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ચીનમાં કુદરતનો ભયાનક કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. પાણીનો પ્રવાહ એટલો પ્રચંડ છે કે ઘરો, વાહનો અને રસ્તાઓ બધું જ પાણીમાં તણાઈ ગયું છે. આખાને આખા ગામો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. પૂરના પાણીનો વેગ એટલો ભયંકર છે કે સેંકડો લોકો પણ તેમાં તણાઈ ગયા હોવાના અહેવાલો છે. એક તરફ પૂરની વિનાશલીલા અને બીજી તરફ એ જ પાણીમાં ફેણો ચડાવેલા ઝેરી કોબ્રા પણ વહેતા જોવા મળી રહ્યા છે.
ચીનમાં ભારે વરસાદથી પૂરનો પ્રકોપ
ચીનના અનેક વિસ્તારોમાં પૂરના પાણીમાં કોબ્રા ફરતા જોવા મળ્યા છે. ઘણા ઝેરી સાપ લોકોના ઘરોમાં ઘૂસી ગયા, જેને બહાર કાઢવા લોકો મથામણ કરતા નજરે પડ્યા. આ ભયાનક સ્થિતિ પાછળનું કારણ છે પૂરના પાણીમાં એક વિશાળ સ્નેક ફાર્મ તણાઈ જવું.
Floods in Guangxi’s Hengzhou just got worse.
900+ snakes escaped a destroyed farm, venomous ones among them.
Locals wading through water now dodging bites, one already hospitalized.
When disaster hits, the secondary threats are brutal.
Stay safe out there. pic.twitter.com/rlmNNZVVtu
— The Great Translation Movement 大翻译运动 (@TGTM_Official) July 7, 2026
પૂરમાં તણાઈ ગયો કોબ્રા ફાર્મ
આ સમગ્ર સ્થિતિ ત્યારે વધુ ગંભીર બની ગઈ જ્યારે હેંગઝોઉ પ્રાંતમાં સોમવારે રાત્રે આવેલા વાવાઝોડા અને પૂરના કારણે એક સ્નેક ફાર્મ ધરાશાયી થઈ ગયો. જેના કારણે ત્યાં રાખવામાં આવેલા તમામ કોબ્રા બહાર નીકળી ગયા. જેના કારણે લગભગ 900 કોબ્રા સાપો પૂરના પાણીમાં વહી ગયા છે. આ ઘટનાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
જળપ્રલયમાં ઝેરી કોબ્રાનો આતંક
હવે એ જ કોબ્રા અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં પૂરના પાણીમાં ફરતા જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક સ્થળોએ લોકોને સાપ કરડ્યાના અહેવાલ પણ સામે આવ્યા છે. એક વીડિયોમાં લોકો કમર સુધી ભરાયેલા પાણીમાં લાકડીઓ લઈને ઉભા છે અને ઝેરી સાપોને પકડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
养殖场的毒蛇全部跑出来了😱！救援难度增加！盼风雨早点过去！向日夜坚守在洪水里的救援人员致敬，祈愿灾区百姓平安大家能尽快回归正常生活 pic.twitter.com/kQFctWyvi1
— Li Mengbai (@lvjin1993) July 7, 2026
ઘટનાની માહિતી મળતાં, સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. અહેવાલો અનુસાર, સાપને પકડવા માટે 10 સભ્યોની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ ટીમ સાપને સુરક્ષિત રીતે પકડવા અને તેમને લોકો સુધી પહોંચતા અટકાવવા માટે માછીમારીની જાળ અને સ્ટન ગન જેવા સાધનોથી સજ્જ છે. સાથે જ સ્થાનિક પ્રશાસને ગ્રામજનોને ચેતવણી આપી છે કે, જો તેમના ઘરમાં કોઈ સાપ દેખાય તો તેને હાથથી પકડવાનો પ્રયાસ ન કરવો. ભારે વરસાદને કારણે સમગ્ર ચીનમાં 62 નદીઓનું જળસ્તર જોખમની સપાટીથી ઉપર પહોંચી ગયું છે.
ચીનમાં જળપ્રલયનું કારણ 'મેસાક' ચક્રવાત
ચીનમાં આ સમગ્ર જળપ્રલયનું કારણ 'મેસાક' નામનું ચક્રવાત છે. જેના કારણે થયેલા મૂશળધાર વરસાદથી 93 હજાર 300થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે, જ્યારે 54 હજાર 460થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે.