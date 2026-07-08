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જીવ બચાવવો કે ઝેરી સાપથી બચવું? ચીનમાં પૂર વચ્ચે ઘરોમાં ઘૂસ્યા ફેણ ચડાવેલા કોબ્રા, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે

China Snake Farm: ચીનમાં આ દિવસોમાં ચક્રવાતી વરસાદે ભારે તબાહી મચાવી છે. દક્ષિણ ચીનથી લઈને ઉત્તર-પશ્ચિમ વિસ્તારો સુધી પૂર અને મૂશળધાર વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધુ છે. પરંતુ આ વખતે ખતરો માત્ર પૂરતો નથી. પૂરના પાણી સાથે સેંકડો ઝેરી કોબ્રા પણ વહેતા જોવા મળી રહ્યા છે. લોકો માટે હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, પહેલા પોતાનો જીવ બચાવવો કે પછી ઝેરી સાપોથી બચવું. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:29 PM IST
જીવ બચાવવો કે ઝેરી સાપથી બચવું? ચીનમાં પૂર વચ્ચે ઘરોમાં ઘૂસ્યા ફેણ ચડાવેલા કોબ્રા, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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