Schengen visa: અત્યંત શક્તિશાળી છે આ વિઝા, એક જ વિઝા દ્વારા 29 દેશમાં જ્યાં ઈચ્છો ત્યાં ફરી શકો, જાણો વિશેષતા

Schengen visa: ભારતીયો અને એમા પણ ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ તો ફરવાના ખુબ શોખીન હોય છે. હાલ પરીક્ષાની મોસમ છે અને પરીક્ષાઓ પૂરી થયા બાદ લોકો રજાઓમાં ફરવા માટે ઉપડી જશે. ત્યારે અમે તમને આજે એક એવા વિઝા વિશે જણાવીશું જેમાં એક જ વિઝાથી તમે 29 જેટલા દેશ ઘૂમી શકશો. ખાસ જાણો તેના વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 27, 2026, 10:36 PM IST
  • એક જ વિઝા દ્વારા 29 દેશોમાં ફરી શકશો.
  • અત્યંત પાવરફૂલ વિઝામાં થાય છે ગણતરી. 
  • યુરોપીયન દેશો સિવાય પણ કેટલાક દેશોમાં જઈ શકો.

ભારતની બહાર ફરવા જવું હોય તો તમારે વિઝા અને પાસપોર્ટની જરૂર પડતી હોય છે. દરેક દેશ માટે અલગ અલગ વિઝા લેવાના હોય છે. પરંતુ જો તમને એક જ વિઝામાં 29 દેશ ફરવા મળે તો કેવું કહેવાય. બિલકુલ સાચી વાત છે. આ વિઝા છે શેંગેન વિઝા (Schengen) આ વિઝા ખુબ જ પાવરફૂલ વિઝા ગણાય છે. કારણ કે તમને આ વિઝા મળે ત્યારબાદ 29 દેશમાં એન્ટ્રી મારી શકો છો. શેંગેન વિઝા મળવા એક કોઈ સામાન્ય વાત નથી. વિઝાની ખાસિયતો ખાસ જાણો. 

શેંગેન વિઝાથી કયા દેશોમાં એન્ટ્રી મળે
આ ખુબ જ શક્તિશાળી વિઝા ગણાય છે કારણ કે તમને આ વિઝાની મદદથી ફ્રાન્સ, જર્મની, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઈટાલી, સ્પેન, ઓસ્ટ્રિયા, ગ્રીસ જેવા યુરોપના 29 દેશોમાં કોઈ પણ રોકટોક વગર ફરવાની મંજૂરી મળે છે. આ ઉપરાંત એસ્ટોનિયા, નેધરલેન્ડ્સ, સ્લોવોકિયા, બેલ્જિયમ, નોર્વે, સ્લોવેનિયા, બલ્ગેરિયા, પોલેન્ડ, સ્પેન, ક્રોએશિયા, પોર્ટુગલ, સ્વીડન, ચેક ગણરાજ્ય, ગ્રીસ, રોમાનિયા, ડેનમાર્ક, હંગરી, લાતવિયા, આઈસલેન્ડ, લિથુઆનિયા, લિકટેન્સ્ટીન, લક્ઝમ્બર્ગ, માલ્ટા જેવા દેશોમાં પણ ફરી શકો છો. આ ઉપરાંત બેલારૂસ, સાઈપ્રસ, દક્ષિણ કોરિયા, મેક્સિકો, કોલંબિયા, કિર્ગીસ્તાન, સર્બિયા, નિકારાગુઆ, ગ્વાટેમાલા, વેટિકન સિટી, અલ્બાનિયા, જોર્જિયા, ફિલિપાઈન્સ, જેવા અન્ય દેશોમાં પણ શેંગેન વિઝા  દ્વારા જઈ શકો છો. જો કે એ ધ્યાન રાખવું કે આ વિઝા દ્વારા આયરલેન્ડ અને યુકેમાં પ્રવેશ મળતો નથી. 

ક્યાં અરજી કરવી પડે
આટલા બધા દેશોમાં તમે જ્યાં સૌથી વધુ દિવસ રોકાવવાના હોય તે દેશના દૂતાવાસમાં તમારે અરજી કરવાની રહેશે. જો તમે બધા દેશોમાં લગભગ બધા દિવસ સરખા રોકાવવાનું પ્લાન કરી રહ્યા હોય તો તમારે જે દેશમાં સૌથી પહેલા જવાના હોવ તે દેશના દૂતાવાસમાં તમારે અરજી કરવાની રહે. 

વિઝા માટે કયા દસ્તાવેજો જોઈએ
શેંગેન વિઝા માટે તમારી પાસે  કેટલાક  દસ્તાવેજો હોવા જરૂરી છે. 

  • - ટ્રીપની તારીખથી ઓછામાં ઓછા 3 મહિનાની વેલિડિટીવાળો પાસપોર્ટ
  • - આવવા જવાની ફ્લાઈટની ટિકિટ
  • - હોટલ બુકિંગ
  • - ઓછામાં ઓછા 30000 યુરોના કવરવાળો ટ્રાવેલ વીમો
  • - છેલ્લા 3-6 મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ
  • - 2-3 વર્ષનું ITR જરૂરી

 

Viral Raval

Viral Raval

Schengen Visaeuropean countriestravelWorld news

