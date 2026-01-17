Prev
સાઉદી અરબની ગુફાઓમાંથી મળ્યો 1800 વર્ષ જૂના ચીત્તાના અવશેષો, તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Science News: સાઉદી અરબના ઉત્તર ભાગમાં વૈજ્ઞાનિકોને જાણે મોટો ખજાનો મળી ગયો છે. અહીં ચીત્તાના મમી બનેલા જૂના અવશેષો મળી આવ્યા છે. જેનાથી એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. 

Jan 17, 2026, 03:06 PM IST

1800 Year old Cheetah: વૈજ્ઞાનિકોને ઉત્તરી સાઉદી અરબના અરાર શહેર પાસે ગુફાઓમાં ચીત્તાના ખુબ જૂના શરીર અને હાડકાં મળી આવ્યા છે. વૈજ્ઞાનિકોને આ જે વસ્તુઓ મળી છે તે 1800 વર્ષથી પણ જૂના છે. ખોદકામ દરમિયાન 7 મમીકૃત ચીત્તા અને 54 અન્ય ચીત્તાના હાડકાં મળ્યા છે. આ શોધથી એવું સમજવામાં મદદ મળશે કે જૂના સમયમાં આ વિસ્તારમાં ચીત્તા ક્યાં ક્યાં મળી આવતા હતા. ઈટાલીના એક વૈજ્ઞાનિક જોઆન મેડુરેલ-માલાપેઈરાએ જણાવ્યું કે તેમણે પોતાના જીવનમાં આવો મંજર  પહેલા ક્યારેય જોયો નથી. 

ચીત્તાના મમીની હાલત કેવી?
જર્નલ કોમ્યુનિકેશન્સ અર્થ એન્ડ એનવાયર્મેન્ટમાં છપાયેલા રિસર્ચ મુજબ આ ચીત્તાના મમીની હાલત અને ત્યાંના માહોલ વિશે કેટલીક ખાસ વાતો સામે આવી છે. આ ચીત્તાના શરીર સાવ સૂકા છાલ જેવી દેખાય છે અને તેમની આંખો ધૂંધળી થયેલી છે. આ ઉપરાંત તેમના શરીર પણ સંપૂર્ણ રીતે સંકોચાઈ ગયા છે. 

કઈ રીતે રહ્યા સુરક્ષિત
વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે ગુફાઓની અંદરની સૂકી હવા અને એક જેવા સ્થિર તાપમાન હોવાના કારણે આ શરીર આટલા વર્ષો સુધી ખરાબ થયા નથી અને કુદરતી રીતે મમી બની ગયા. જો કે વૈજ્ઞાનિક હજું પણ સંપૂર્ણ રીતે એ નથી જાણતા કે આ શરીર મમી કેવી રીતે બન્યા અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ચીત્તા આ ગુફાઓમાં કેમ રહેતા હતા. 

વૈજ્ઞાનિકો માટે કેમ છે મહત્વનું
આટલા મોટા જાનવરોના શરીરને સુરક્ષિત રાખવા એ અનોખી વાત છે. આ માટે યોગ્ય હવામાન-માહોલ ઉપરાંત એ પણ જરૂરી છે કે અન્ય શિકારી જાનવરો તેમને નુકસાન ન પહોંચાડે. આ અગાઉ રશિયામાં પણ એક ખુબ જ પ્રાચીન બિલાડીના બચ્ચાનું મમી મળ્યું હતું. રિસર્ચર્સે જણાવ્યું કે આટલા જૂના ચીત્તાના શરીર એકદમ સલામત મળી આવે એ અનોખી વાત છે. 

ક્યાં મળે છે વધુ ચીત્તા?
જૂના સમયમાં ચીત્તા આફ્રીકા અને એશિયાના મોટા ભાગમાં મળી આવતા હતા પરંતુ હવે તેઓ પોતાના જૂના વિસ્તારોમાં ફક્ત 9 ટકા જ બચ્યા છે. સાઉદી અરબ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં તો તેઓ દાયકાઓથી નજરે ચડ્યા નથી. ચીત્તાના ખતમ થવાનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે તેમના માટે ખાવાનું ખુટી પડ્યું. 

તપાસમાં શું સામે આવ્યું
વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે તેમના ડીએનએની તપાસ કરી તો ખબર પડી કે આ જૂના ચીત્તાઓના જીન આજના એશિયા અને ઉત્તર-પશ્ચિમ આફ્રીકામાં રહેતા ચીત્તાઓથી ખુબ હળતા મળતા છે. આ જાણકારી એવા વિસ્તારોમાં ચીત્તાઓને ફરીથી વસાવવામાં ખુબ મદદગાર સાબિત થઈ શકે છે જ્યાંથી તેઓ સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ચૂક્યા છે. 

