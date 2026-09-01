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PM મોદીનો દબદબો ફરી દેખાયો! જિનપિંગ-પુતિન સાથે હેન્ડશેક, શહબાઝ બાજુમાંથી ચૂપચાપ થયા પસાર

કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં યોજાયેલા SCO સમિટમાં પીએમ મોદીએ આતંકવાદનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે પહેલગામ હુમલાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો. આ દરમિયાન પીએમ મોદીની ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન સાથેની મુલાકાતનો એક વીડિયો પણ ખુબ ચર્ચામાં છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 01, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:13 PM IST
PM મોદીનો દબદબો ફરી દેખાયો! જિનપિંગ-પુતિન સાથે હેન્ડશેક, શહબાઝ બાજુમાંથી ચૂપચાપ થયા પસાર
Image Credit: AI Generated Image with video grab pics

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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