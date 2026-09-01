/PM મોદીનો દબદબો ફરી દેખાયો! જિનપિંગ-પુતિન સાથે હેન્ડશેક, શહબાઝ બાજુમાંથી ચૂપચાપ થયા પસાર

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાલ કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં છે. અહીં તેઓ શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન એટલે કે SCOના શિખર સંમેલનમાં સામેલ થયા. આ સંમેલનમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન અને પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફ સહિત સંગઠનના અનેક નેતાઓ પહોંચ્યા. આ દરમિયાન એક પળ એવી પણ સામે આવી કે જેમાં પીએમ મોદીએ જિનપિંગ અને પુતિન જોડે એક સાથે ઉષ્માભરી મુલાકાત કરી. જ્યારે શહબાજ શરીફ ચૂપચાપ બાજુમાંથી જતા જોવા મળ્યા.
એક સાથે આવ્યા ત્રણ વૈશ્વિક નેતાઓ
એસસીઓના તમામ નેતાઓ ભેગા થઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ એક સાથે સામેથી આવતા જોવા મળ્યા. સામે પહોંચતા જ શી જિનપિંગે પીએમ મોદી તરફ હાથ આગળ વધાર્યો અને બંને નેતાઓએ હેન્ડશેક કર્યા. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ પુતિનના હાથ પર હાથ રાખ્યો. થોડી પળો માટે પીએમ મોદી, જિનપિંગ અને પુતિન ત્રણેય એક સાથે જોવા મળ્યા હતા.
#WATCH | Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi meets Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Bishkek.
(Source: Russian Pool via Reuters) pic.twitter.com/qTRBmlIOFF
— ANI (@ANI) September 1, 2026
ત્યારબાદ શી જિનપિંગ આગળ વધીને મંચ તરફ ગયા. પરંતુ પીએમ મોદી અને પુતિનની વાતચીત ત્યારબાદ પણ થોડીવાર માટે ચાલુ રહી હતી. બંને નેતાઓ એકબીજા સાથે ગપથપ કરતા જોવા મળ્યા. ત્યારબાદ પુતિન એક નીકટના મિત્રની જેમ પીએમ મોદીને મંચ તરફ લઈ જતા જોવા મળ્યા. આ દરમિયાન તેમણે પીએમ મોદીની પીઠ પર હાથ પણ રાખ્યો. મંચ સુધી પહોંચ્યા બાદ પુતિન પોતાના સ્થાન તરફ આગળ વધ્યા.
આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફ પણ પોતાના સ્થાન તરફ આગળ વધતા જોવા મળ્યા હતા. વીડિયોમાં પીએમ મોદી, જિનપિંગ અને પુતિન પાસેથી તેઓ શાંત રીતે આગળ વધતા જોવા મળે છે. જ્યારે ત્રણેય નેતાઓની આસપાસ લોકોની ભીડ ભેગી થઈ હતી તે વખતે શહબાજ શરીફ તેમની પાછળથી આગળ વધતા જોવા મળ્યા હતા.
પીએમ મોદીએ ઉઠાવ્યો આતંકનો મુદ્દો
બિશ્કેકમાં યોજાયેલી 26મી SCO સમિટના સત્રને પીએમ મોદીએ પણ સંબોધન કર્યું. મંગળવારે કિર્ગીસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે યુદ્ધના મેદાનમાં કોઈ સમાધાન નીકળતું નથી અને બ ધા યુદ્ધો અને ઝઘડાઓને વાતચીત અને કૂટનીતિથી ઉકેલવા જોઈએ.
વાત જાણે એમ છે કે એસસીઓ શિખ સંમેલન એવા સમયે થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ ચાલુ છે. જેના કારણે દુનિયાભરમાં ઉર્જા સપ્લાય અને અનેક અર્થવ્યવસ્થાઓ પર સીધી અસર પડી છે. પોતાના સંબોધન દરમિયાન પીએમ મોદીએ આતંકવાદનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો અને દુનિયાને યાદ અપાવ્યું કે આતંકવાદ વિરુદધ બધાએ એકજૂથ થવું પડશે. શહબાજ શરીફની હાજરીમાં પીએમ મોદીએ પહેલગામ હુમલાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
MEA Spokesperson tweets, "PM Narendra Modi participated in the 26th SCO Summit in Bishkek. In his address, PM reiterated India’s position that dialogue and diplomacy are the only way forward to resolve conflicts. He stressed the need for zero tolerance towards terrorism and also… pic.twitter.com/9ifWP7wnL6
— ANI (@ANI) September 1, 2026
આતંકવાદ મામલે બેવડું વલણ ન ચાલે
એસસીઓ શિખર સંમેલનમાં એક સત્ર દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનની હાજરીમાં પીએમ મોદીએ આતંકવાદ વિરુદ્ધ એકજૂથ થઈને લડવાનું આહ્વાન પણ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે આપણે એક સૂરમાં કહેવું પડશે કે આતંકવાદ મામલે બેવડા માપદંડોની કોઈ જગ્યા ન હોઈ શકે.
જ્યારે પીએમ મોદીએ આતંકવાદ વિરુદ્ધ એકજૂથતાનું આહ્વાન કર્યું તો તે દરમિયાન પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાજ શરીફ પણ ત્યાં હાજર હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આતંકવાદની સમગ્ર ઈકોસિસ્ટમ એટલે કે તેનું ફંડિંગ, ભરતી, કટ્ટરપંથ, અને સુરક્ષિત ઠેકાણા ખતમ કરવા પડશે.
પહેલાગામ હુમલાનો ઉલ્લેખ
શહબાજ શરીફની હાજરીમાં પીએમ મોદીએ પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વગર કહ્યું કે એ સવાલ ઉઠવો સ્વાભાવિક છે કે શું કેટલાક દેશો તરફથી આતંકવાદને ખુલ્લું સમર્થન આપણને સ્વીકાર્ય હોઈ શકે? પીએમએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ભારત છેલ્લા ચાર દાયકાથી આતંકવાદનો દંશ ઝેલી રહ્યું છે અને અનેક માતાઓએ પોતાના બાળકો ગુમાવ્યા છે અને અનેક બાળકો અનાથ થયા છે. હાલમાં જ આપણે પહેલગામમાં આતંકવાદનો એક જઘન્ય સ્વરૂપ જોયું.