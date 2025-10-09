Prev
Rising Sea Level: સમુદ્રમાં ડૂબી જશે 100000000 ઇમારતો, કોઈ નહીં રોકી શકે 'પ્રલય'! વૈજ્ઞાનિકોએ આપી ચેતવણી

Oct 09, 2025

Rising Sea Level: સમુદ્રના વધતા સ્તરની ચેતવણી તો વૈજ્ઞાનિકો દાયકાઓથી આપી રહ્યા છે. પરંતુ હવે આ ખતરો ખૂબ જ ગંભીર બની ગયો છે. જો સ્ટડી પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, ગ્લોબલ સાઉથમાં આશરે 100 મિલિયન ઇમારતો પર વર્તમાન સદીના અંત સુધીમાં ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, જો દુનિયાના બધા દેશો પેરિસ એગ્રીમેન્ટ અનુસાર ગ્રીનહાઉસ ગેસોનું ઉત્સર્જન ઘટાડે તો પણ દુનિયાના ગ્લોબલ સાઉથમાં 5 મિલિયન ઇમારતોને બચાવી શકાશે નહીં.

ગ્લોબલ સાઉથ દ્વારા અમારો અર્થ છે કે, દક્ષિણ આફ્રિકા, નાઇજીરીયા, બ્રાઝિલ, કોલંબિયા, ભારત, ચીન, ઇન્ડોનેશિયા, ફીજી, પાપુઆ ન્યુ ગિની.

કયા વિસ્તારોને સૌથી વધુ અસર થશે?
આ સ્ટડીમાં ફોકસ આફ્રિકા, દક્ષિણપૂર્વ એશિયા, મધ્ય અને દક્ષિણ અમેરિકાના દેશો સહિત ગ્લોબલ સાઉથમાં વધતા સમુદ્ર સ્તર પર રાખવામાં આવ્યું છે.

અર્બન સસ્ટેનેબિલિટીમાં પબ્લિશ આ સ્ટડીમાં અલગ-અલગ પરિસ્થિતિઓની સ્ટડી કરવામાં આવી છે, જ્યાં સમુદ્રના સ્તરમાં 0.5 મીટરથી 20 મીટર સુધીનો વધારો થયો છે.

સમુદ્રના સ્તરમાં પાંચ મીટર કે તેથી વધુનો વધારો લગભગ 10 કરોડ ઇમારતોને જોખમમાં મુકી શકે છે. જો જળ સ્તર 0.5 મીટરના તેના સૌથી નીચા સ્તરે પણ વધે છે, તો પણ આ સ્ટડીના એક્સપ્લોર્ડ વિસ્તારમાં લગભગ 30 લાખ ઇમારતોને ડૂબાડી દેવા માટે પૂરતું હશે.

મેક્ગિલ યુનિવર્સિટીના કો-ઓથર અને પ્રોફેસર જેફ કાર્ડિલે જણાવ્યું કે, "અમને એ જોઈને હેરાન હતા કે દરિયાની સપાટીમાં થોડા વધારાથી પણ મોટી સંખ્યામાં ઇમારતો ખતરામાં છે."

જ્યારે પ્રોફેસર નાત્લયા ગોમેઝે જણાવયું કે, "સમુદ્રના સ્તરમાં વધારો ધીમો છે, પરંતુ ગ્લોબલ વોર્મિંગના ગંભીર પરિણામો પહેલાથી જ દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને અસર કરી રહ્યા છે."

ભારત પર કેવી અસર પડશે?
આ સ્ટડીમાં ફક્ત દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના ટાપુઓ પર કેન્દ્રિત હતો, કારણ કે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાની મેનલેન્ડની આસપાસના સમુદ્રોમાં જળ સ્તરમાં વધારા અંગેનો ડેટા અધૂરો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે, તેમના સંશોધનમાં ભારતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો, જે દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં નથી પરંતુ દક્ષિણ એશિયામાં છે, અને ત્રણ બાજુથી પાણીથી ઘેરાયેલું હોવાથી તે હજુ પણ જોખમમાં હોઈ શકે છે.

