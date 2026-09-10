/ટ્રમ્પની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ કે સેક્રેટરી! નતાલી મને એટલો જ પ્રેમ કરે છે જેટલો મેલાનિયા કરે છે, ટ્રમ્પે જાહેરમાં ખોલ્યા રાજ

ટ્રમ્પ, મેલાનિયા અને નતાલી હાર્પના આ પાત્રચિત્રણથી કહાની થોડી ફિલ્મી બની જાય છે પરંતુ વિચારો, જો આ કહાની ફિલ્મી પણ હોત, તો મેલાનિયા અમેરિકામાં તેને તરત જ પ્રતિબંધ લગાવવાની માંગ કરત. કારણ કે નતાલીને ટ્રમ્પે પોતાના પ્રેમ સિવાય જે કંઈ આપ્યું છે, તેને લઈને અમેરિકામાં વિવાદ ઊભો થયો છે.
આ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે અને તેમની સાથે પ્રેમ વ્યક્ત કરતી. દરેક પગલે સાથે જોવા મળતી મેલાનિયા ટ્રમ્પ..અરિકાની ફર્સ્ટ લેડી. પરંતુ આ કહાનીમાં એન્ટ્રી થાય છે એક એવી મહિલાની..જે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ટ્રમ્પની અસિસ્ટન્ટ તો છે..પરંતુ અમેરિકામાં તેમને ટ્રમ્પની અનઓફિશિયલ ગર્લફ્રેન્ડ તરીકે જોવામાં આવે છે.
ટ્રમ્પની ગિફ્ટથી મેલાનિયા નારાજ!
નતાલી માટે ટ્રમ્પની મોટી ભેટ!
ટ્રમ્પ-નતાલી ગિફ્ટ કાંડથી ખળભળાટ!
ટ્રમ્પની ગિફ્ટથી અમેરિકામાં ચર્ચા!
મેલાનિયાની નારાજગી વચ્ચે મોટો ખુલાસો!
સેક્રેટરી કે GFને ગિફ્ટ?
ટ્રમ્પની આ ગિફ્ટ જોઈને દરેક વ્યક્તિ હેરાન છે કે સરકારી નિયમો હોવા છતાં નતાલી હાર્પને આટલી મોટી રોકડ રકમ કેવી રીતે આપવામાં આવી શકે? અમેરિકામાં હવે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું રાષ્ટ્રપતિ પોતાની મરજીથી સરકારી અધિકારીઓમાં રોકડ રકમ વહેંચી શકે છે? આ ખુલાસાએ નતાલી હાર્પના કારણે ટ્રમ્પ અને ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા વચ્ચે ચાલી રહેલી અણબનાવની ખબરોમાં આગમાં ઘી નાખવાનું કામ કર્યું છે.
કોણ છે નતાલી હાર્પ?
અમેરિકન મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર નતાલી હાર્પની ટ્રમ્પ સાથે વધી રહેલી નિકટતાને લઈને ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પ ખૂબ જ નારાજ ચાલી રહ્યા છે. વિવાદ ત્યારે વધુ વકર્યો જ્યારે એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે ટ્રમ્પે પોતાના સ્ટાફને કહ્યું કે નતાલી મને એટલો જ પ્રેમ કરે છે જેટલો મેલાનિયા કરે છે. મારા માટે નતાલી સિવાય કંઈ જ મહત્વનું નથી. આ ઉપરાંત નતાલી તરફથી ટ્રમ્પને લખવામાં આવેલા કેટલાક અંગત પત્રો પણ સામે આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ હવે 45 હજાર ડોલરની ગિફ્ટને લઈને ઉભો થયેલો વિવાદ વધુ મોટો બનતો જઈ રહ્યો છે.