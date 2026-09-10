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  • /ટ્રમ્પની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ કે સેક્રેટરી! નતાલી મને એટલો જ પ્રેમ કરે છે જેટલો મેલાનિયા કરે છે, ટ્રમ્પે જાહેરમાં ખોલ્યા રાજ

ટ્રમ્પની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ કે સેક્રેટરી! નતાલી મને એટલો જ પ્રેમ કરે છે જેટલો મેલાનિયા કરે છે, ટ્રમ્પે જાહેરમાં ખોલ્યા રાજ

ઈરાન સાથે છ મહિનાના યુદ્ધમાં ફસાયેલા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હવે એક નવા વિવાદમાં ફસાતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ વખતે દાવ પર તેમની અંગત જિંદગી છે. આ અંગત જિંદગીમાં પેચ ફસાયો છે વ્હાઈટ હાઉસમાં ટ્રમ્પની આસિસ્ટન્ટ નતાલી હાર્પને લઈને જેમને ટ્રમ્પની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ કહેવામાં આવે છે પરંતુ હવે વાત અહીં સુધી જ અટકી નથી. ટ્રમ્પે નતાલીને એટલી મોટી રોકડ ભેટ આપી છે કે, જેને લઈને ટ્રમ્પની પત્ની અને અમેરિકાની ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પથી સખત નારાજ  થઈ છે.. તો ટ્રમ્પે નતાલીને આપેલી ભેટના ખુલાસા બાદ અમેરિકામાં પણ ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 10, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:13 PM IST
ટ્રમ્પની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ કે સેક્રેટરી! નતાલી મને એટલો જ પ્રેમ કરે છે જેટલો મેલાનિયા કરે છે, ટ્રમ્પે જાહેરમાં ખોલ્યા રાજ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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