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જ્યાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ રોકાયા હતા ત્યાં જ બ્લાસ્ટ: જોરદાર ધમાકાથી ધ્રુજી સીરિયાની રાજધાની દમિશ્ક, 3 ના મોત!

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ જ્યાં રોકાયા તે સ્થાનની પાસે સીરિયાની રાજધાની દમિશ્કમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયા. અચાનક બોમ્બ બ્લાસ્ટથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:49 PM IST
જ્યાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ રોકાયા હતા ત્યાં જ બ્લાસ્ટ: જોરદાર ધમાકાથી ધ્રુજી સીરિયાની રાજધાની દમિશ્ક, 3 ના મોત!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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