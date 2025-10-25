Prev
ભયાનક ચક્રવાતી તોફાન Melissa 7 દેશોમાં વિનાશ વેરવા તૈયાર, જાણો કેટલું ખતરનાક છે આ વાવાઝોડું?

Cyclonic Melissa Landfall: સાયક્લોન મેલિસા કેરેબિયન સાગરના કિનારે આવેલા 7 દેશોમાં વિનાશ વેરવાની શક્યતા છે અને તેની અસર 30 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. આ તોફાન જમૈકા માટે સૌથી ખતરનાક જણાવાઈ રહ્યું છે, જ્યાં તોફાની પવનો અને ભારે વરસાદ તબાહીનું કારણ બની શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:40 PM IST

ભયાનક ચક્રવાતી તોફાન Melissa 7 દેશોમાં વિનાશ વેરવા તૈયાર, જાણો કેટલું ખતરનાક છે આ વાવાઝોડું?

Cyclonic Melissa Landfall: કેરેબિયન સાગરમાં આ વર્ષનું 13મું ધીમી ગતિવાળું દરિયાઈ તોફાન મેલિસા સક્રિય થયું, જે 4 દિવસથી કેરેબિયન સાગર અને તેના કેન્દ્રની આસપાસ ભારે વરસાદનું કારણ બની રહ્યું છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રીય તોફાન કેન્દ્ર (NHC) અનુસાર, આ તોફાન જલ્દી હરિકેનમાં પરિવર્તિત થઈને ખતરનાક રૂપ લઈ શકે છે અને આવતા સપ્તાહે કેટેગરી-3નું ચક્રવાતી તોફાન બનીને આગળ વધી શકે છે. આ તોફાન 30 ઓક્ટોબર સુધી સક્રિય રહેશે અને તેની ઝપેટમાં જમૈકા, ક્યુબા, બહામાસ, બર્મુડા, હેતી, અમેરિકા, ડોમિનિકન રિપબ્લિક આવી શકે છે.

શું છે તોફાનની વર્તમાન સ્થિતિ?
જણાવી દઈએ કે ચક્રવાતી તોફાન મેલિસા આજે, 25 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ કેરેબિયન સાગરમાં જમૈકાના દક્ષિણ-પૂર્વમાં 180 માઈલ દૂર સ્થિર છે, જ્યાં 65 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે અને ભારે વરસાદ ચાલુ છે, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂર આવવાનો ખતરો મંડળાયો છે. તોફાનની અસરથી વધુમાં વધુ 105 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે અને ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 25 ઈંચ વરસાદ થવાનો અંદાજ છે, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પૂર આવવા અને ભૂસ્ખલન થવાનો પણ ખતરો છે.

The U.S. Navy has begun evacuating all non-essential personnel and families from Guantanamo Bay ahead of Tropical Storm Melissa, forecast to strengthen into a powerful Category 3 or 4 hurricane before hitting Cuba on Tuesday.… pic.twitter.com/wLD4Afpzo7

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 25, 2025

આગળ શું રહેશે તોફાનની સ્થિતિ?
જણાવી દઈએ કે તોફાન મેલિસા પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધશે અને 26-27 ઓક્ટોબરના રોજ જમૈકા પાસેથી અથવા ઉપરથી પસાર થશે. જમૈકામાં તોફાનના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કિંગ્સટન બંદરગાહમાં 5 થી 10 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે અને દરિયા કિનારે વસેલા લાખો લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડી શકે છે. જમૈકા પછી તોફાન પૂર્વ દિશામાં વધશે અને 28-29 ઓક્ટોબરના રોજ ક્યુબા અને બહામાસમાં લેન્ડફોલ કરશે. તોફાનની અસરથી બંને દેશોમાં 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાઈ શકે છે અને પૂર આવવાની પણ સંભાવના છે.

આ દેશો માટે પણ ખતરો છે આ તોફાન
ક્યુબા અને બહામાસ પછી, તોફાન બર્મુડા માટે ખતરો બની શકે છે. તોફાન પશ્ચિમ દિશામાં એટલાન્ટિક મહાસાગર તરફ જશે, જ્યાં બર્મુડામાં 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે અને ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન, તોફાનની અસરથી હેતીના દક્ષિણી ભાગોમાં ધોધમાર વરસાદ થઈ શકે છે અને પૂરનો ખતરો મંડળાયેલો રહેશે. પોર્ટ-ઓ-પ્રિન્સમાં પૂર આવ્યું છે. ડોમિનિકન રિપબ્લિકમાં પણ ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલન થવાનો ખતરો છે. જોકે અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં તોફાન સીધો લેન્ડફોલ નહીં કરે, પરંતુ ભારે વરસાદ શક્ય છે.

હવામાન નિષ્ણાતોએ તોફાન મેલિસાને જમૈકા માટે સૌથી ખતરનાક અને વિનાશકારી ગણાવ્યું છે, જેના કારણે દરિયા કિનારે વસેલા લોકોને વિસ્તાર ખાલી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. મેદાની વિસ્તારો છોડીને ઊંચા સ્થળો પર જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

Cyclonic StormCyclone AlertTropical Storm MelissaCyclone MelissaAtlantic Ocean Caribbean SeaHurricane AlertCyclone News

