કેનેડામાં કઈંક મોટું થશે! ખાલિસ્તાનીઓની ધમકી, ભારતીય દૂતાવાસની ઘેરાબંધી કરશે
SFJ To Seige Indian Consulate: ખાલિસ્તાની આતંકવાદી સમૂહ SFJએ 18 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ કેનેડાના વાનકૂવર સ્થિત ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસને ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.
કેનેડામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ખાલિસ્તાની આતંકવાદ માજા મૂકી રહ્યો છે. તેનું પરિણામ એ છે કે આ આતંકીઓ સતત ખુલ્લેઆમ ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓકી રહ્યા છે. હવે ખાલિસ્તાની આતંકવાદી સમૂહ SFJ (શીખ ફોર જસ્ટિસ)એ ગુરુવાર 18 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ કેનેડામાં વાનકૂવરમાં ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસની ઘેરાબંધી કરવાની જાહેરાત કરી છે. SFJ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા એક પોસ્ટરમાં નવા નિયુક્ત ભારતીય ઉચ્ચાયુક્ત દિનેશ પટનાયકના ચહેરાને ગન ટાર્ગેટના નિશાન સાથે દેખાડ્યા છે.
SFJ નું નિવેદન
SFJ એ એક નિવેદન બહાર પાડીને ભારતીય-કેનેડિયન લોકોને 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસ ન આવવા જણાવ્યું છે. આતંકવાદી સમૂહ SFJ એ પોતાના પ્રોપગેન્ડા લેટરમાં કહ્યું કે, 2 વર્ષ પહેલા 18 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડોએ સંસદને જણાવ્યું હતું કે હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યામાં ભારતીય એજન્ટોની ભૂમિકાની તપાસ ચાલી રહી હતી. 2 વર્ષ બાદ પણ ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસ ખાલિસ્તાન જનમત સંગ્રહના પ્રચારકોને નિશાન બનાવતા જાસૂસી નેટવર્ક અને નિગરાણી ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
આતંકવાદને કેનેડાનું ફંડિંગ
SFJ એ વધુમાં લખ્યું કે જોખમ એટલું ગંભીર છે કે RCMP (પોલીસ)એ ઈન્દ્રજીત સિંહ ગોસલને વટનેસ પ્રોટેક્શનની રજૂઆત કરી છે. જેમણે શહીદ નિજ્જરની શહાદત બાદ ખાલિસ્તાન જનમત સંગ્રહ અભિયાનનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું. અત્રે જણાવવાનું કે કેનેડિયન સરકાર તરફથી એક ઈન્ટરનેશનલ રિપોર્ટમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું કે કઈ રીતે કેનેડાની ધરતી પર ખાલિસ્તાની આતંકી સમૂહોની હાહજરી અને તેમના ભારત વિરુદ્ધ આતંકી ગતિવિધિઓ માટે તેમને ફંડિંગ મળે છે.
ભારત કેનેડા સંબંધ
અત્રે જણાવવાનું કે ખાલિસ્તાની આતંકી સમૂહ તરફથી આ ગતિવિધિ ત્યારે સામે આવી જ્યારે ભારત અને કેનેડા ખટપટ બાદ પોતાના સંબંધોને પાછા પાટા પર લાવી રહ્યા છે. હાલમાં જ ખાલિસ્તાનીઓ પ્રત્યે કેનેડાનું નવું વલણ પણ જોવા મળ્યું છે. અહીં કેનેડાની ફેડરલ કોર્ટોએ આ વર્ષે ખાલિસ્તાની સમર્થક ગતિવિધિઓ સાથે જોડાયેલા લગભગ 30 લોકોની શરણ સંબંધી અપીલોને ફગાવી છે. જેને લઈને અનેક અરજીકર્તાઓનું કહેવું હતું કે તેમને SFJ સાથે સંબંધ કે ખાલિસ્તાન જનમત સંગ્રહમાં વોટર કાર્ડ રાખવા મુદ્દે ભારત પાછા ફરવા પર ઉત્પીડનનો ડર છે.
