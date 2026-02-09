બ્રિટનને મળી શકે છે પ્રથમ મુસ્લિમ મહિલા PM, કોણ છે શબાના મહમૂદ અને શું છે તેમનું PoK સાથે કનેક્શન?
Who is Shabana Mahmood: શબાના મહમૂદનો જન્મ બ્રિટેનના બર્મિંગહામમાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ઝુબૈદા અને પિતાનું નામ મહમૂદ અહેમદ છે. 2025માં હોમ મિનિસ્ટર તરીકેનો જવાબદારી સંભાળ્યા પછી તેમનું સૌથી મોટો ટાસ્ક બ્રિટનની સરહદોને સુરક્ષિત કરવાનો રહ્યો છે.
Who is Shabana Mahmood: બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરની સરકાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. આ દરમિયાન યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ચર્ચાઓ તેજ બની છે કે, દેશને પ્રથમ મુસ્લિમ મહિલા PM મળી શકે છે. આ પદ માટે શબાના મહમૂદનું નામ જોરશોરથી ચર્ચાઈ રહ્યું છે. હાલમાં તેઓ બ્રિટિશ સરકારમાં હોમ મિનિસ્ટર તરીકે કાર્યરત છે.
તેમને લેબર પાર્ટીના સૌથી મોટા નેતા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે, જે PM પદ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સ્થિતિ એવા સમયે સર્જાઈ છે, જ્યારે દુનિયાભરની સરકારોને એપસ્ટીન ફાઇલ્સ વિવાદે હચમચાવી દીધી છે. શબાના મહમૂદને કીર સ્ટાર્મરના નજીકના સહયોગી માનવામાં આવે છે. 45 વર્ષીય શબાના મહમૂદ એક વકીલ અને યુવા નેતા છે.
Pok સાથે શું છે કનેક્શન
લેબર પાર્ટીમાં તેમને ઓળખ એક કુશળ વક્તા તરીકે રહી છે. તેમનો પરિવારનો સંબંધ પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરના મીરપુર સાથે રહ્યો છે. તેમનો જન્મ બ્રિટેનના બર્મિંગહામમાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ઝુબૈદા છે અને તેમના પિતાનું નામ મહમૂદ અહેમદ છે. 2015માં ગૃહમંત્રી તરીકેની જવાબદારી સંભાળ્યા પછી તેમનું સૌથી મોટો ટાસ્ક બ્રિટનની સરહદોની સુરક્ષા રહ્યો છે. ઓક્સફર્ડની લિંકન કોલેજમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળનાર શબાના મહમૂદને 2010માં પહેલીવાર સાંસદ બનવાની તક મળી હતી. તેઓ બ્રિટનમાં સાંસદ બનનારી થોડી મુસ્લિમ મહિલાઓમાંથી એક છે. આમાં રોશનઆરા અલી અને યાસ્મીન કુરેશી જેવા નામો પણ સામેલ છે.
શબાના મહમૂદે લેબર પાર્ટી સાથે આવા લોકોને જોડ્યા છે, જેઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દૂર થઈ ગયા હતા. આનું કારણ એ છે કે લેબર પાર્ટીએ ગાઝા પર ઇઝરાયલી હુમલાઓને સમર્થન આપ્યું હતું, જ્યારે શબાના મહમૂદ ખુલ્લેઆમ ઇઝરાયલનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં એક વર્ગ શબાના મહમૂદના વખાણ કરે છે અને તેમના મંતવ્યોને કારણે તેઓ લેબર પાર્ટી સાથે ફરી જોડાયા છે. એપસ્ટીન ફાઇલ્સ કેસમાં કીર સ્ટારમરના વલણ અંગે અટકળો ચાલી રહી છે, અને એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેમની ખુરશી જ ખતરામાં છે. આવી સ્થિતિમાં શબાના મહમૂદને સંભવિત ઉત્તરાધિકારી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
ફિલિસ્તીનના સમર્થક છે શબાના મહમૂદ
રસપ્રદ વાત એ છે કે, એક તરફ શબાના ફિલિસ્તીનની સમર્થક છે, તો બીજી તરફ બ્રિટિશ નાગરિકતાને લઈ કડક નિયમોની પણ હિમાયત કરે છે. કીર સ્ટારમરની સરકારે હાલમાં જ પીટર મેન્ડેલસનને વોશિંગ્ટનમાં યુકેના રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જેને લઈને પણ વિવાદની સ્થતિ બની છે. મેન્ડેલસનનું પણ એપસ્ટીન સાથે કનેક્શન જોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે.
