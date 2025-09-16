Prev
ટ્રમ્પને ફરી મળશે શાહબાઝ અને અસીમ મુનીર, ભારત વિરૂદ્ધ ભરશે નફરત! શું છે મુલાકાતનો હેતુ ?

Sharif Munir to meet Trump: પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ જનરલ અસીમ મુનીર આવતા અઠવાડિયે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળી શકે છે. આ મુલાકાત 25 સપ્ટેમ્બરે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દરમિયાન થવાની શક્યતા છે. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:27 PM IST

Sharif Munir to meet Trump: પાકિસ્તાની મીડિયા 'ખૈબર ન્યૂઝ' અનુસાર, પીએમ શાહબાઝ શરીફ અને જનરલ મુનીર બંને ટ્રમ્પને મળશે અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. આ બેઠકમાં પાકિસ્તાનમાં થયેલા વિનાશક પૂર, કતાર પર ઇઝરાયલના હુમલાની અસર અને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધતા તણાવ પર ચર્ચા થશે. આ બેઠક બંને દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

જોકે, અત્યાર સુધી ઇન્ટર-સર્વિસિસ પબ્લિક રિલેશન્સ અથવા વોશિંગ્ટનમાં પાકિસ્તાનના દૂતાવાસ દ્વારા આ મુલાકાત વિશે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી. પરંતુ આ અહેવાલ એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે અસીમ મુનીર સતત બે વાર અમેરિકાની મુલાકાતે આવ્યા છે.

અમેરિકા-પાકિસ્તાન સંબંધો

જ્યારે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જૂનમાં પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ મુનીરનું વ્હાઇટ હાઉસમાં સ્વાગત કરીને સમગ્ર વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું હતું. બંને વચ્ચેની આ બેઠકમાં વેપાર, આર્થિક વિકાસ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી સહિતના ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. થોડા દિવસો પછી જુલાઈમાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે પાકિસ્તાન સાથે વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને કહ્યું કે અમેરિકા પાકિસ્તાનના વિશાળ તેલ ભંડારને વિકસાવવામાં મદદ કરશે.

આ ઉપરાંત, મે મહિનામાં ભારત સાથેના લશ્કરી સંઘર્ષ દરમિયાન પાકિસ્તાને શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે ટ્રમ્પને શ્રેય આપ્યો ત્યારે અમેરિકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારો થયો. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે તેમણે વેપાર અને ટેરિફ ધમકીઓનો ઉપયોગ કરીને બે પરમાણુ સશસ્ત્ર એશિયન દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ લાવવામાં મદદ કરી, પરંતુ ભારતે આ દાવાને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યો.

અસીમ મુનીર: જનરલ માઈકલ ઈ. કુરિલા

શરૂઆતમાં, પાકિસ્તાને કહ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામ ત્યારે થયો જ્યારે તેના ચીફ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ (DGMO) એ ભારતીય લશ્કરી અધિકારી સાથે વાત કરી અને પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. પરંતુ બાદમાં પાકિસ્તાને આ શ્રેય અમેરિકાને આપ્યો. જનરલ અસીમ મુનીરે ઓગસ્ટમાં બીજી વખત વોશિંગ્ટનની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) કમાન્ડર જનરલ માઈકલ ઈ. કુરિલાના નિવૃત્તિ સમારોહ અને એડમિરલ બ્રેડ કૂપરના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ યુએસ જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ જનરલ ડેન કેનને પણ મળ્યા હતા.

500 મિલિયન ડોલરનું રોકાણ

તાજેતરમાં પાકિસ્તાનને યુએસ તરફથી $500 મિલિયનનું રોકાણ મળ્યું છે, જે પાકિસ્તાનના મહત્વપૂર્ણ ખનીજ ક્ષેત્રના વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

 

