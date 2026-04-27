શાહબાઝ શરીફ OUT, પુતિન IN; રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ અટકાવશે ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ? જાણો કેમ થઈ રહી છે ચર્ચા
Putin Araghchi Meeting: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સંકટ વચ્ચે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી રશિયા પહોંચ્યા છે. અહીં તેમણે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે મુલાકાત કરી છે. આ મુલાકાત બાદ પુતિને કહ્યું કે, તેમને આશા છે કે ઈરાનના લોકો આ મુશ્કેલ સમયનો મક્કમતાથી સામનો કરશે અને વિસ્તારમાં શાંતિ જળવાઈ રહેશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, રશિયા ઈરાન અને ખાડી દેશોના હિતોની રક્ષા માટે તમામ સંભવ પ્રયાસો કરશે.
Putin Araghchi Meeting: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીએ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે મુલાકાત કરી છે. આ મુલાકાત દરમિયાન પુતિને કહ્યું કે, રશિયા ઈરાન અને ખાડી દેશોના હિતોની રક્ષા માટે તમામ સંભવ પ્રયાસો કરશે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને સોમવારે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી સાથે મુલાકાત કરી છે. આ મુલાકાતમાં પુતિને ઈરાનને પૂર્ણ સમર્થન આપવાનું વચન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, રશિયા તે દરેક કામ કરશે જે ઈરાન અને આ વિસ્તારના અન્ય દેશોના હિતમાં હશે. આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ઈરાન અમેરિકા સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે અને ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ વાતચીત અંગે કોઈ સહમતી બની શકી નથી.
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અરાઘચી રશિયા પહોંચ્યા અને સીધા રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને મળ્યા. આ બાબત ખૂબ જ મહત્વની છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે વિદેશ મંત્રી અન્ય દેશના વિદેશ મંત્રીને મળે છે, રાષ્ટ્રપતિને નહીં. પરંતુ પુતિને પોતે તેમને મળવા માટે સમય આપ્યો, જે દર્શાવે છે કે રશિયા આ મુલાકાતને કેટલું મહત્વ આપી રહ્યું છે. આ મુલાકાત બાદ અરાઘચીએ પુતિનનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે, રશિયા અને ઈરાન વચ્ચેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે.
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરનો સંદેશ
રાષ્ટ્રપતિ પુતિને જણાવ્યું કે, તેમને ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર એટલે કે સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેનેઈ તરફથી એક ખાસ સંદેશ મળ્યો છે. પુતિને અરાઘચીને કહ્યું કે, તેઓ પરત જઈને સુપ્રીમ લીડરને તેમની શુભકામનાઓ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટેની પ્રાર્થનાઓ પહોંચાડે. આ એક રાજદ્વારી રીત છે જેના દ્વારા બે દેશોના સૌથી મોટા નેતાઓ એકબીજા સુધી પોતાની વાત પહોંચાડે છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, બન્ને દેશો વચ્ચે સર્વોચ્ચ સ્તરે વાતચીત થઈ રહી છે.
પુતિને ઈરાનને શું ભરોસો આપ્યો?
રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કહ્યું કે, રશિયાને આશા છે કે ઈરાનની જનતા આ મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર નીકળી જશે અને શાંતિ સ્થપાશે. ત્યારબાદ પુતિને સૌથી મોટી વાત કહી કે, રશિયા ઈરાન અને સમગ્ર વિસ્તારના હિતમાં હોય તેવા તમામ પગલાં લેશે.
વ્યૂહાત્મક સંબંધો ચાલુ રાખવાનું વચન
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, મોસ્કો તેહરાન સાથે તેના વ્યૂહાત્મક સંબંધો આગળ પણ ચાલુ રાખશે. વ્યૂહાત્મક સંબંધોનો અર્થ છે કે, બન્ને દેશો માત્ર વેપાર જ નહીં, પરંતુ સૈન્ય, રાજકીય અને અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર પણ એકબીજાને સાથ આપશે.
આ મુલાકાતની શું અસર થશે?
આ મુલાકાત દુનિયાને સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે, ઈરાન એકલું નથી. અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો એક તરફ છે, તો બીજી તરફ રશિયાએ ઈરાન સાથે ઊભા રહેવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. આનાથી ઈરાનનું મનોબળ વધશે અને વાતચીતમાં ઈરાન વધુ મજબૂત સ્થિતિમાં રહેશે કારણ કે તેની પાછળ રશિયા જેવી મોટી તાકાત ઊભી છે.
આ ઘટનાક્રમ દુનિયાને બે ભાગમાં વહેંચાતી પણ દર્શાવે છે. એક તરફ અમેરિકા અને તેના યુરોપીયન તથા મધ્ય પૂર્વના સાથીઓ છે, તો બીજી તરફ રશિયા અને ઈરાન જેવા દેશો છે જે અમેરિકાની નીતિઓ સામે એકજૂથ થઈ રહ્યા છે.
