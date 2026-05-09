/બંગાળમાં હવે ભાજપની સરકાર...બાંગ્લાદેશના આ દિગ્ગજ નેતા ખુશ, પણ કટ્ટરપંથી ભડક્યા

India-Bangladesh Relations: બંગાળમાં આજથી ભાજપની સરકાર....અને સુવેન્દુ અધિકારીએ આજે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. પરંતુ લાગે છે કે બાંગ્લાદેશના કટ્ટપંથીઓને આ સમાચાર પચ્યા નથી. જો કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શેખ હસીનાએ પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલીવાર ભાજપની સરકાર બની છે અને સુવેન્દુ અધિકારીએ આજે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ પણ લીધા. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે ટીએમસીને ધોબીપછાડ આપતા કુલ 294માંથી 207 સીટ જીતી છે. શપથગ્રહણ સમારોહમાં પીએમ મોદી, અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, યોગી આદિત્યનાથ, શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, સહિત ભાજપના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ પહોંચ્યા હતા. સુવેન્દુ અધિકારીના સીએમ બનવા પર પાડોશી બાંગ્લાદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શેખ હસીનાએ પણ તેમને શુભેચ્છા પાઠવી છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશના કટ્ટરપંથી ભાજપની જીત પર ભડકી ગયા છે અને વિવાદિત નિવેદનો આપવા લાગ્યા છે.
સુવેન્દુ અધિકારીના નેતૃત્વમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવનારું ભાજપ જ્યાં એક બાજુ આ જીતથી ગદગદ થઈ ગયું છે ત્યાં બાંગ્લાદેશ અવામી લીગના અધ્યક્ષ અને પૂર્વ પીએમ શેખ હસીનાએ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત પર મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીને શુભેચ્છા પાઠવી છે. શેખ હસીનાએ પોતાના સંદેશમાં કહ્યું કે આ જીત જનતાના ભરોસા અને મજબૂત નેતૃત્વનું પ્રતિક છે. તેમણે એવી આશા વ્યક્ત કરી કે પશ્ચિમ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અને આર્થિક સંબંધ આગળ પણ મજબૂત થતા રહેશે.
શેખ હસીનાની શુભેચ્છા ચર્ચામાં
રાજકીય વર્તુળોમાં શેખ હસીનાએ સુવેન્દુ અધિકારીને આપેલા શુભેચ્છા સંદેશની ખુબ ચર્ચા છે. કારણ કે ભારત અને બાંગ્લાદેશના સંબંધોમાં પશ્ચિમ બંગાળની ભૂમિકા હંમેશા મહત્વની ગણાય છે. આવામાં તેમના તરફથી આવેલી આ શુભેચ્છા ફક્ત ઔપચારિક સંદેશ નહીં પરંતુ બંને ક્ષેત્રો વચ્ચે સારા સહયોગના સંકેત તરીકે પણ જોવા મળે છે. ભાજપ સમર્થકોએ પણ આ જીતને ઐતિહાસિક ગણાવતા તેને પાર્ટીના વધેલા જનાધારનું પ્રમાણ ગણાવ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં આ પરિણામ આવનારા સમયમાં નવા સમીકરણ નક્કી કરી શકે છે.
બાંગ્લાદેશી કટ્ટરપંથીના વિવાદિત નિવેદન
બીજી બાજુ બાંગ્લાદેશમાં જમાત એ એનસીપીના નેતા નાસિરુદ્દીન પટવારીએ એક સભામાં વિવાદિત નિવેદન આપતા કહ્યું કે ભગવો ઝંડો હવે આપણી ખુબ નજીક પહોંચી ગયો છે. તેમણે મુસ્લિમ સમુદાયને એકજૂથ રહેવાની અપીલ કરતા કહ્યું કે, આ પડકારનો સામનો કરવા માટે યુવાઓને મસ્જિદો સાથે જોડવા પડશે. સુવેન્દુ અધિકારીની જીત પર પટવારીએ બાંગ્લાદેશના લોકોને સંબોધન કરતા કહ્યું કે વર્તમાન સ્થિતિમાં મુસ્લિમ સમાજે આપસી મતભેદ ભૂલીને સંગઠિત થવાની જરૂર છે. તેમણે ખાસ કરીને યુવાઓનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે નવી પેઢીએ ધાર્મિક અને સામાજિક ગતિવિધિઓ સાથે જોડાવવું એ સમયની માંગણી છે.
કટ્ટરપંથીઓના આ નિવેદન બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા તેજ થઈ છે. વિરોધ પક્ષોએ તેને સાંપ્રદાયિક તણાવ વધારનારું નિવેદન ગણાવ્યું છે. જ્યારે સમર્થકોનું કહેવું છે કે પટવારીએ ફક્ત સમુદાયની એક્તા અને સામાજિક જાગૃતતાની વાત કરી છે. હાલ આ નિવેદનને લઈને સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ ચર્ચા છેડાઈ છે અને અલગ અલગ રાજકીય પક્ષો પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળની રાજનીતિ અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોને લઈને એકવાર ફરીથી વિવાદિત નિવેદનોએ માહોલમાં તણાવ પેદા કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં દાવો થઈ રહ્યો છે કે બાંગ્લાદેશમાં જુમ્માની નમાજ દરમિયાન કેટલાક કટ્ટરપંથીઓએ ભાજપના નેતા અને બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીને લઈને ભડકાઉ નિવેદન આપ્યા.
અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ
વીડિયોમાં કથિત રીતે ભારતની સંપ્રભુતાને પડકાર ફેંકવા જેવી વાતો કરાઈ. આ સાથે જ એવો દાવો કરાયો કે મુસ્લિમ વિધાયકોનો હવાલો આપતા મુસ્લિમ બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં અલગાવવાદી માહોલ બનાવવાની ધમકી આપવામાં આવી. નિવેદનમાં પીએમ મોદી અને સુવેન્દુ અધિકારી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ થયો. જો કે આ વીડિયો અને તેમાં કરાયેલા દાવાની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ નથી. હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે વીડિયો ક્યારે અને ક્યાં રેકોર્ડ કરાયો. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તેને લઈને આકરી પ્રતિક્રિયા જોવા મળી રહી છે.
ઘૂસણખોરો પર આકરું વલણ છે સુવેન્દુ અધિકારીનું
સુવેન્દુ અધિકારી પહેલા પણ બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોર, સરહદ સુરક્ષા અને ધાર્મિક કટ્ટરતા જેવા મુદ્દાઓ પર ખુલીને નિવેદનો આપતા રહ્યા છે. તેમની આક્રમક રાજનીતિના કારણે તેઓ વારંવાર વિપક્ષી દળો અને કટ્ટરપંથી સંગઠનોના નિશાના પર રહે છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર આ પ્રકારના નિવેદનો બંને દેશોમાં તણાવ વધારી શકે છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ આવા વાયરલ વીડિયો અને ભડકાઉ ભાષણો પર નજર રાખી રહ્યા છે.