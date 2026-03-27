ઈરાનની મંજૂરી વિના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરી રહ્યું હતું જહાજ, મિસાઈલ મારી ઉડાડી દીધું! જુઓ Viral Video
Ship Attack Viral Video: એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક જહાજ પર મિસાઈલનો હુમલો થયો હતો. ત્યારબાદ જહાજમાંથી ધુમાડાના ગોટે ગોટા નિકળતા જોવા મળ્યા છે. આ વીડિયો સામે આવ્યો, જેનાથી લોકોમાં ભય અને રાજકીય ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
- એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક જહાજ પર મિસાઈલનો હુમલો થયો હતો.
- જહાજમાંથી ધુમાડાના ગોટે ગોટા નિકળતા જોવા મળ્યા છે.
- આ વીડિયો સામે આવ્યો, જેનાથી લોકોમાં ભય અને રાજકીય ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
Trending Photos
Ship Attack Viral Video: મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવથી કોઈ અજાણ નથી. આ સંઘર્ષને કારણે મિસાઇલ હુમલાના વીડિયો રોજ વાયરલ થતા રહે છે. આ દરમિયાન, મધ્ય પૂર્વમાંથી એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેણે સોશિયલ મીડિયા પર ખળભળાટ મચાવ્યો છે.
એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક જહાજને મિસાઇલનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમાંથી ધુમાડા નિકળતા જોવા મળ્યા હતા. આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ, ડર, ચર્ચા અને રાજકીય તણાવ વધી ગયું છે. લોકો તે પ્રદેશમાં વધતા તણાવ સાથે જોડી રહ્યા છે અને અલગ અલગ રિએક્શન આપી રહ્યા છે.
જહાજ પરવાનગી વિના પાર કરી રહ્યું હતું હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ પોસ્ટ મુજબ, એક જહાજ હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જહાજ ઈરાનની પરવાનગી વિના હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ પાર કરી રહ્યું હતું. ઈરાને જહાજ પર મિસાઇલ છોડી, જેના કારણે તે ધુમાડામાં ડૂબી ગયું. વીડિયોમાં ધુમાડો પણ દેખાય છે.
એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હતો કે ઈરાને અગાઉ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજને ચેતવણી આપી હતી, પરંતુ તેમ છતાં, જહાજ પસાર થવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારબાદ ઈરાને જહાજ પર મિસાઈલ હુમલો કર્યો. વાયરલ ક્લિપમાં જહાજ પરના હુમલાથી સમુદ્રમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉડતા જોવા મળે છે, જે બાદ વિવિધ દાવાઓ થયા છે.
સોશિયલ મીડિયા તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ
વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ યુઝર્સ ચિંતા અને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવા લાગ્યા. એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે, "સાચું કહું તો, હું ઈરાનથી ડરું છું," જ્યારે બીજાએ ટિપ્પણી કરી, "ઈરાન પોતાની શક્તિ બતાવવામાં કોઈ કસર છોડી રહ્યું નથી." બીજા યુઝરે, વીડિયો જોયા પછી, ટિપ્પણી કરી, "એવું લાગે છે કે હોર્મુઝ અને ઓમાનનો અખાત આગામી દિવસોમાં મુખ્ય યુદ્ધ ક્ષેત્ર બની શકે છે." બીજા યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે, "આ યુદ્ધ લાંબું થઈ શકે છે.
एक और तेल टैंकर, जो बिना इजाज़त के होर्मुज़ से गुज़रने की कोशिश कर रहा था, उसे रोक दिया गया। सच कहूँ ,तो मुझे भी ईरान से डर लगता..... See more pic.twitter.com/TOmQjKXfsZ
— INC NEWS (@TheIncNews) March 27, 2026
એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે, "ઓઈલ ટેન્કરો માટેનો આ માર્ગ ખૂબ જ ખતરનાક બની ગયો છે. એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે, ઈરાનને સલાહ આપી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા જહાજોને જવા દો, નહીં તો ઈરાન તેનો દુશ્મન બની જશે. કેટલાક વપરાશકર્તાઓએ આને વૈશ્વિક તણાવ વધવાના સંકેત તરીકે જોયું, તો કેટલાક લોકોએ તેને ઈરાનની સુરક્ષા તરફ એક મોટું પગલું પણ ગણાવ્યું.
Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે