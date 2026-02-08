Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Epstein Files: FBIના ગુપ્ત દસ્તાવેજમાં ચોંકાવનારો દાવો, શું ઈઝરાયેલી જાસૂસ હતો એપસ્ટીન? 

અમેરિકામાં જેવું એપસ્ટીન ફાઈલ્સનો પટારો ખુલ્યો છે કે એવા ચોંકાવનારા રહસ્યો બહાર આવી રહ્યા છે જેણે આખી દુનિયામાં હડકંપ મચાવ્યો છે. મોટી મોટી હસ્તીઓના નામનો ખુલાસો અને હવે એવો દાવો થયો છે કે જેફરી એપસ્ટીન ઈઝરાયેલી જાસૂસ હતો. જાણો શું છે મામલો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 08, 2026, 03:31 PM IST

Trending Photos

Epstein Files: FBIના ગુપ્ત દસ્તાવેજમાં ચોંકાવનારો દાવો, શું ઈઝરાયેલી જાસૂસ હતો એપસ્ટીન? 

અમેરિકાનો કુખ્યાત યૌન અપરાધી અને ધનાઢ્ય જેફરી એપસ્ટીન મોત બાદ પણ ખુબ ચર્ચામાં છે. તેના કારનામાઓની ફાઈલો સામે આવતા જ ખળભળાટ મચી ગયો છે. હવે એક નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે. હાલમાં જ સામે આવેલા એક એફબીઆઈ દસ્તાવેજમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે એપસ્ટીન ઈઝરાયેલનો જાસૂસ હતો. તેને કથિત રીતે પૂર્વ ઈઝરાયેલી પ્રધાનમંત્રી એહુદ બરાક હેઠળ જાસૂસ તરીકે ટ્રેનિંગ અપાઈ હતી. જો કે ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામીન નેતન્યાહૂએ આ દાવાને ફગાવી નાખ્યો છે અને કહ્યું કે એપસ્ટીન ઈઝરાયેલ માટે કામ કરતો હતો તેવા કોઈ પુરાવા નથી. 

શું છે આ રિપોર્ટમાં
આ એક એવો દસ્તાવેજ છે  જે એફબીઆઈના એક Confidential Human Source રિપોર્ટનો ભાગ હોવાનું કહેવાય છે. જેમાં અમેરિકી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર વિદેશી પ્રભાવ સંલગ્ન ગોપનીય માહિતી હતી. પરંતુ સૂત્રએ એપસ્ટીન સંબંધિત ખુલાસા પણ  કર્યા હોવાનું કહેવાય છે. રિપોર્ટ મુજબ આ સૂત્રએ હાર્વર્ડ લો પ્રોફેસર એલન ડર્શોવિટ્સ અને એપસ્ટીન વચ્ચે ફોન કોલ્સની વાતો નોંધી લીધી અને કહ્યું કે આ વાતચીતની જાણકારી ઈઝરાયેલની ગુપ્તચર એજન્સી મોસાદને પહોંચાડવામાં આવતી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ  રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરાયો છે કે સૂત્રને સંભળાવવામાં આવેલી વાતચીતના આધારે એવું માનવામાં આવ્યું કે એપસ્ટીન મોસાદનો સહયોગી એજન્ટ હોઈ શકે છે. કથિત રીતે એવું પણ કહેવાયું કે એપસ્ટીન અમેરિકી અને સહયોગી દેશોની ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે જોડાયેલો હતો. જો કે આ બધા દાવા એક જ સૂત્ર પર આધારિત છે. જેની કોઈ પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. 

દસ્તાવેજમાં એવો પણ વિવાદિત આરોપ છે કે જેમાં હાર્વર્ડ લો પ્રોફેસર ડર્શોવિટ્સના મોસાદ સાથે સંબંધનો દાવો કરાયો છે. સિલિકોન વેલીની એક વેન્ચર ફર્મ પર ટેક્નોલોજી ચોરીનો આરોપ, અને ટ્રમ્પના જમાઈ જેરેડ  કુશનરના પરિવારના ઈઝરાયેલ સાથે ગાઢ સંબંધનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે. જો કે આ આરોપોના કાઈ નક્કર પુરાવા સામે આવ્યા નથી. બીજી બાજુ એપસ્ટીન અને એહુદ બરાક વચ્ચે સંબંધો અંગે અગાઉ પણ ચર્ચા થતી હતી. બંને વચ્ચે લાંબા સમય સુધી સંપર્ક રહ્યો અને બરાકે સ્વીકાર્યું કે તે ઘણીવાર એપસ્ટીનને મળ્યા હતા. જો કે તેમણે કોઈ પણ ખોટું કામ કર્યું હોવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. 

Stuck on his election loss from over two decades ago, Barak has for years obsessively attempted to undermine Israeli democracy by working with the…

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 6, 2026

શું બોલ્યા ઈઝરાયેલી પીએમ નેતન્યાહૂ
આ સમગ્ર મામલે ઈઝરાયેલના પીએમ બેન્જામીન નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે એપસ્ટીન અને બરાક વચ્ચે નીકટતા હોવાનો અર્થ એ નથી કે એપસ્ટીન ઈઝરાયેલ માટે કામ કરતો હતો. તેમણે બરાક પર આરોપ લગાવ્યો કે તે લાંબા સમયથી તેમની સરકારને નબળી પાડવાની કોશિશ કર્યા કરે છે. 

જે વિગતો સામે આવી રહી છે તેના પરથી એપસ્ટીનને જાસૂસ ગણાવવાનો દાવો અત્યારે તો ફક્ત એક ગુપ્ત સૂત્રના રિપોર્ટ સુધી જ મર્યાદિત છે. તેની અલગથી કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. જ્યારે ઈઝરાયેલની સરકારે પણ તે ફગાવી દીધુ છે. આવામાં આ મામલો હાલ આરોપ અને સત્ય વચ્ચે ગૂંચવાયેલો છે. માત્ર દાવા છે જેને કોઈ પુષ્ટિ હજુ સુધી થઈ નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Jeffrey Epsteinisraelbenjamin netanyahufbiIsraeli SpyEpstein Files

Trending news