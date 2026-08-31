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1000 વર્ષ જૂના કોરલના અભ્યાસથી મોટો ઘટસ્ફોટ! 1982, 1997 અને 2015થી પણ ખતરનાક હશે આવનારું તોફાન?

આ વખતે અલ નીનો ખુબ મજબૂત હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. ત્યારે 1000 વર્ષ જૂના સમુદ્રી પેટાળના કોરલ પર થયેલા એક અભ્યાસના તારણો ખુબ ચિંતાજનક છે. જેમાં ક્લાઈમેટ ચેન્જને કારણે અલ નીનો પહેલા કરતા 36 ટકા વધુ ખતરનાક  અને શક્તિશાળી બન્યા હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 31, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:25 PM IST
1000 વર્ષ જૂના કોરલના અભ્યાસથી મોટો ઘટસ્ફોટ! 1982, 1997 અને 2015થી પણ ખતરનાક હશે આવનારું તોફાન?
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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1000 વર્ષ જૂના કોરલના અભ્યાસથી મોટો ઘટસ્ફોટ! 982, 1997 અને 2015થી પણ ખતરનાક હશે આવના
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