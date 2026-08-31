/1000 વર્ષ જૂના કોરલના અભ્યાસથી મોટો ઘટસ્ફોટ! 1982, 1997 અને 2015થી પણ ખતરનાક હશે આવનારું તોફાન?

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે સમુદ્રના પેટાળમાં છૂપાયેલા 1000 વર્ષ જૂના સમુદ્રી પ્રવાળ (કોરલ) આવનારી તબાહી વિશે સચોટ ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે? તો તમને જણાવી દઈએ કે જવાબ છે હા. વૈજ્ઞાનિકોને સમુદ્રના પેટાળમાં એક એવી ટાઈમ મશીન મળી છે કે જેણે અલ નીનો અને ક્લાઈમેટ ચેન્જના સૌથી ખૌફનાક સત્ય પરથી પડદો ઉઠાવ્યો છે. જાણીતા મેગેઝીન સાયન્સમાં છપાયેલા એક રિસર્ચ મુજબ માણસોની ગતિવિધિ અને ફોસિલ ફ્યૂલ્સ (Fossil Fuels)ના ઉપયોગથી આપણી ધરતી એટલી બધી તે ગરમ થઈ ચૂકી છે કે હવે અલગ નીનોનું સ્વરૂપ છેલ્લા 1000 વર્ષમાં સૌથી વધુ ખતરનાક બની ચૂક્યું છે. જેની સીધી અસર આપણા પાક, હવામાન અને આવનારા ભવિષ્ય પર પડશે. 1000 વર્ષ જૂના સમુદ્રી પ્રવાળ પર થયેલો આ અભ્યાસ આપણને શું ચેતવણી આપી રહ્યું છે તે ખાસ જાણો.
1000 વર્ષ જૂના સમુદ્રી પ્રવાળે ખોલ્યું રહસ્ય
શું છે આ અલ નીનો અને તેની આપણા પર શું અસર પડે
1000 વર્ષ જૂની ટાઈમ મશીન!
આપણી પાસે ઉપગ્રહો દ્વારા હવામાનનો સટીક રેકોર્ડ ફક્ત 1980ના દાયકાથી ઉપલબ્ધ છે. તે પહેલા જહાજો દ્વારા લેવાયેલા આંકડા ખુબ મર્યાદિત હતા. આથી યુનિવર્સિટી ઓફ મિશિગરનના પ્રોફેસર જૂલિયા કોલ અને તેમની ટીમે પ્રાકૃતિક ક્લાઈમેટ આર્કાઈવ એટલે કે કોરલનો સહારો લીધો. કોરલ દર વર્ષે 1 થી 2 સેન્ટીમીટર વધે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ કોરલના કંકાલોમાં રહેલા સ્ટ્રોન્ટિયમ, કેલ્શિયમ અને ઓક્સીજનના રૂપોનું રાસાયણિક વિશ્લેષણ કર્યું. જેમાંથી તેમને છેલ્લા 1000 વર્ષ દરમિયાન દર મહિનાના સમુદ્રી તાપમાનનો સટીક હિસાબ મળી શક્યો.
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અલ નીનો હવે 36 ટકા વધુ અસ્થિર અને ખતરનાક બન્યું
આ અભ્યાસથી જાણવા મળ્યું છે કે પૂર્વી પ્રશાંત મહાસાગરમાં ENSO (અલ નીનો-દક્ષિણી દોલન)ની વિવિધતામાં પ્રી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કાળની સરખામણીમાં લગભગ 36 ટકાનો વધારો થયો છે. તેનો અર્થ એ નથી કે દરેક અલ નીનો 36 ટકા વધુ મજબૂત છે. પરંતુ તેનો અર્થ એ છે કે આખો સમુદ્ર અને વાયુમંડળીય સિસ્ટમ હવે પહેલા કરતા ઘણી વધું અનિયંત્રિત અને ઉગ્ર થઈ ચૂકી છે. ટેક્સાસ એ એન્ડ એમ યુનિવર્સિટીના જળવાયુ વૈજ્ઞાનિક એન્ડ્ર્યુ ડેસલરનું કહેવું છે કે આ તારણ આપણને ચેતવણી આપે છે કે આપણે જેમ બને તેમ જલદી જીવાશ્મી ઈંધણને છોડીને રિન્યુએબલ એનર્જી તરફ આગળ વધવું પડશે.
2027માં તૂટી શકે છે દુનિયાની ગરમીના બધા રેકોર્ડ
વેશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ આ મજબૂત અલ નીનો આ વર્ષના અંત સુધીમાં પોતાની પરાકાષ્ઠાએ હશે. તેના કારણે આવનારા વર્ષોમાં, ખાસ કરીને 2027 સુધી આખી દુનિયામાં ગરમીના નવા અને ભયાનક રેકોર્ડ બની શકે છે. હવામાનનું આ સંતુલન પાકને નુકસાન પહોંચાડશે, પીવાના પાણીનું સંકટ પેદા કરશે અને જંગલોના દાવાનળને વધારશે.
અભ્યાસના મુખ્ય લેખિકા જૂલિયા કોલનું કહેવું છે કે આપણા કોરલ ભૂતકાળમાં ડોકિયું કરવાનું ટાઈમ મશીન છે, ભવિષ્યમાં નહીં. પરંતુ જે ટ્રેન્ડ આપણે આજે આપણી આંખોથી દરરોજ જોઈ રહ્યા છીએ, તે એ વાતનો પુરાવો છે કે ધરતીનું ગરમ થવું એ એક ગંભીર સંકટ બની ગયું છે. જો માણસો હજુ પણ ગ્રીન હાઉસ ગેસોના ઉત્સર્જનને ઘટાડવા માટે પગલું નહીં ભરે તો અલ નીનો જેવી કુદરતી ઘટનાઓ આવનારા સમયમાં આપણી આખી માનવ સભ્યતા માટે સૌથી મોટું જોખમ બની જશે.