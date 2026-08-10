/અમેરિકામાં મેટાનું ટેન્શન વધ્યું! સોશિયલ મીડિયા બાળકોને લત લગાવી રહ્યું છે, સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો

અત્યારના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા એક રોજબરોજના જીવનનો ભાગ બની ચૂક્યો છે. સવારે ઉઠતા જ લોકો ઈન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક જેવા સોશિયલ મીડિયા Reuters/Ipsos સર્વેમાં 61 ટકા અમેરિકનોએ કહ્યું છે કે સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ પર સરકારે કડક નજર રાખવી જોઈએ. એટલું જ નહીં 66 ટકા લોકો ઈચ્છે છે કે 16 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રાખવા માટે કંપનીઓ માટે ઉંમર વેરિફિકેશન જરૂરી કરવામાં આવે.
કેમ બદલાઈ રહ્યો છે મૂડ?
Reuters/Ipsosનો આ સર્વે 4505 અમેરિકીઓ પર કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં લગભગ 2 ટકાનો માર્જિન ઓફ એરર છે. સર્વેમાં 61 ટકા લોકોએ સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ પર વધુ કડક નિગરાણી રાખવાની માંગણી કરી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે આ સોચ ફક્ત કોઈ એક પોલિટિકલ પાર્ટી સુધી સીમિત નથી. 71 ટકા ડેમોક્રેટ અને 62 ટકા રિપબ્લિકને વધુ નિગરાણીનું સમર્થન કર્યું છે.
સૌથી વધુ ચિંતા બાળકો વિશે છે. 66 ટકા લોકોએ એવા કાયદાનું સમર્થન કર્યું છે કે જેમાં સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓને 16 વર્ષથી નાની ઉંમરના યૂઝ્સની ઉંમર ચેક કરવી પડે. રિપબ્લિકન્સમાં તેનું સમર્થન 71 ટકા અને ડેમોક્રેટ્સમાં 69ની ટકાવારી જોવા મળી. એટલે કે બાળકોને સોશિયલ મીડિયાથી બચાવવાનો મુદ્દો અમેરિકામાં બધાને એક સાથે લાવી રહ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા લત લગાવે છે?
સર્વેનો એક આંકડો ખુબ ચોંકાવનારો છે. 85 ટકા અમેરિકનોનું માનવું છે કે સોશિયલ મીડિયા બાળકો માટે એડિક્ટિવ હોઈ શકે છે. લગભગ આટલી જ સંખ્યા એવું માને છે કે તેનો ઉપયોગ બાળકોની મેન્ટલ હેલ્થ માટે નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. જ્યારે બીજી બાજુ સોશિયલ મીડિયાને પસંદ કરનારા લોકોની સંખ્યા પણ ઘણી છે. 70 ટકા લોકોએ કહ્યું કે આ પ્લેટફોર્મ્સ પર સમય વિતાવવો તેમને મજેદાર લાગે છે. 52 ટકા લોકોનું માનવું છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર જરૂર કરતા વધુ સમય પસાર કરે છે. એટલે કે સમસ્યા એ નથી કે ફેસબુક કે ઈન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરવા નથી માંગતા. સમસ્યા એ છે કે લોકો ઈચ્છે છે કે આ કંપનીઓ પર તેટલાક નિયમો હોવા જોઈએ અને ખાસ કરીને જ્યારે બાળકોની વાત આવે ત્યારે કડક નિયમો લાગૂ હોવા જોઈએ.
મેટા વિરુદ્ધ કસાઈ રહ્યો છે કાનૂની સકંજો!
અત્રે જણાવવાનું કે આ સર્વે એવા સમયે થયો છે કે જ્યારે મેટા વિરુદ્ધ અમેરિકામાં અનેક મામલાઓમાં કાનૂની દબાણ વધી રહ્યું છે. હાલમાં જ ન્યૂ મેક્સિકોની એક કોર્ટે મેટાને 567 મિલિયન ડોલરની ચૂકવણીનો આદેશ આપ્યો. આ પૈસા યુવાઓની મેન્ટલ હેલ્થ સંલગ્ન કામો માટે ઉપયોગ થવાનો છે. આ અગાઉ આ મામલામાં મેટા પર 375 મિલિયન ડોલરનો જ્યૂરી એવોર્ડ લગાવવામાં આવ્યો હતો. બંનેને જોડીએ તો આ મામલે કંપનીની કુલ ફાઈનાન્શિયલ લાયેબિલિટી લગભગ 942 મિલિયન ડોલર થાય છે.
ન્યૂ મેક્સિકોના જજ બ્રાયન બીડશીડે મેટાના ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામના ડિઝાઈન અને બાળકોની સુરક્ષાને લઈને ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટે મેટાને અનેક ફેરફાર કરવાના આદેશ આપ્યા છે. જેમાં બાળકોની ઉંમરની સારી તપાસ, સગીરો માટે ઉપયોગની કેટલીક મર્યાદા, રાત અને શાળાના સમયે નોટિફિકેશન બંધ કરવા અને કેટલાક કેસમાં પેરેન્ટ્સની મંજૂરી જેવી ચીજો સામેલ છે. મેટા આ નિર્ણય વિરુદ્ધ કોર્ટમાં જવાની તૈયારીમાં છે.