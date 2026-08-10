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અમેરિકામાં મેટાનું ટેન્શન વધ્યું! સોશિયલ મીડિયા બાળકોને લત લગાવી રહ્યું છે, સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો

અમેરિકામાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ ફેસબુક અને મેટા વિરુદ્ધ ગુસ્સો વકરતો જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોને ઝડપથી સોશિયલ મીડિયાની લત લાગી રહી છે. એક સર્વેમાં ચોંકાવનારા તારણો સામે આવ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 10, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:23 PM IST
અમેરિકામાં મેટાનું ટેન્શન વધ્યું! સોશિયલ મીડિયા બાળકોને લત લગાવી રહ્યું છે, સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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