અમેરિકામાં ફરી ખેલાયો ખૂની ખેલ: બ્રાઉન યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ગોળીઓના અવાજથી ગુંજ્યું!
Mass Shooting at Brown University: અમેરિકાની બ્રાઉન યુનિવર્સિટીમાં ફરી એકવાર ફાયરિંગ થતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. કાળા કપડાં પહેરેલા એક યુવકે અંધાધૂંધ ગોળીઓ વરસાવી હતી, જેના કારણે 2 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને પોલીસને આરોપીની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Mass Shooting in America: અમેરિકામાં બ્રાઉન યુનિવર્સિટીમાં ઘૂસીને એક યુવકે અંધાધૂંધ ગોળીઓ વરસાવી હોવાના સમાચાર અમેરિકાને ફરી એકવાર અહેવાલોમાં લાવી દીધું છે. ફાયરિંગમાં 2 લોકોના મોત થયા હોવાના સમાચાર છે અને 8 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે, જેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ગોળીઓ ચાલતાં જ યુનિવર્સિટીમાં ભાગદોડ મચી ગઈ, જેનો ફાયદો ઉઠાવીને આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ઘટના રોડ આઇલેન્ડના પ્રોવિડન્સ શહેરની છે, જેની પુષ્ટિ પ્રોવિડન્સના મેયર બ્રેટ સ્માઇલીએ કરી હતી. પોલીસે નાકાબંધી કરીને આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે.
કાળા કપડાં પહેરેલા હતા હુમલાખોરે
પ્રોવિડન્સના મેયર બ્રેટ સ્માઇલીએ જણાવ્યું કે ઘાયલોમાં વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓ પણ સામેલ છે. આ ઘટના સાંજે લગભગ 6:30 વાગ્યે બની હતી. કાળા કપડાં પહેરેલો યુવક યુનિવર્સિટીમાં ઘૂસ્યો હતો. તેના હાથમાં બંદૂક હતી, જેમાંથી તેણે અંધાધૂંધ ગોળીઓ વરસાવી હતી. પોલીસ અને FBIની ટીમ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. વિદ્યાર્થીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ જ્યાં છે ત્યાં જ રહે. પોતાના રૂમમાં બંધ રહે અને કોઈના પણ ખખડાવવા પર દરવાજો ન ખોલે. યુનિવર્સિટીને સીલ કરીને લોકોને પણ તેનાથી દૂર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આરોપીને પકડવા માટે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
યુનિવર્સિટીમાં ચાલી રહી છે પરીક્ષા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે યુનિવર્સિટીમાં વિન્ટર સેશનના સેમેસ્ટર પરીક્ષાનો બીજો દિવસ હતો અને વિદ્યાર્થીઓ રૂમની અંદર બેસીને પેપર આપી રહ્યા હતા. આ ઘટના બારુસ અને હોલી બિલ્ડિંગ પાસે બની, જે 7 માળની બિલ્ડિંગ છે. આમાં એન્જિનિયરિંગ અને ફિઝિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. તેમાં 117 લેબ, 150 ઓફિસ, 15 ક્લાસરૂમ અને 29 સાયન્સ લેબ છે. યુનિવર્સિટી એક પ્રાઇવેટ સ્કૂલ છે, જેમાં લગભગ 11,000 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. ફાયરિંગ થતાં જ એલાર્મ સિસ્ટમ વાગી અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને રૂમમાં જ રહેવાનો સંદેશ મળ્યો.
રાષ્ટ્રપતિએ ઘટના પર વ્યક્ત કર્યો શોક
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ લખીને ઘટનાક્રમ વિશે અપડેટ આપી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે લખ્યું કે રોડ આઇલેન્ડની બ્રાઉન યુનિવર્સિટીમાં થયેલા ગોળીબારની માહિતી મળી. પ્રોવિડન્સ પોલીસ, યુનિવર્સિટી અધિકારીઓ અને FBI તપાસ કરી રહ્યા છે. આરોપીને પકડીને તેની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઈશ્વર પીડિતો અને તેમના પરિવારોની આત્માને શાંતિ આપે.
