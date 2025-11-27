Prev
'ખૂણામાં ઊભા રહીને આડેધડ ગોળીબાર કરવા લાગ્યો...'ફાયરિંગ બાદ વ્હાઈટ હાઉસમાં લોકડાઉન, અફઘાન પ્રવાસી પકડાયો

જેની ગણતરી દુનિયાના સૌથી સેફ વિસ્તાર તરીકે થઈ રહી હોય અને અચાનક તેની બહાર જ ફાયરિંગ  થઈ જાય તો શું થાય? અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન વ્હાઈટ હાઉસની પાસે એક અફઘાન નાગરિકે આડેધડ ફાયરિંગ કરવાની ઘટના સામે આવતા હડકંપ મચ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 27, 2025, 09:28 AM IST

જ્યારે કોઈ પણ સરકારી ભવનની સુરક્ષાની વાત થાય છે ત્યારે અમેરિકાના વ્હાઈટ હાઉસની વાત થાય છે. વ્હાઈટ હાઉસની સુરક્ષ કઈક એવી છે કે અહીં એક પારેવું પણ ઘૂસી શકે નહીં. જો કે વ્હાઈટ હાઉસની પાસે દહેશત ફેલાવવાની કોશિશ કરાઈ છે. ત્યાંથી થોડી દૂર પર વેસ્ટ વર્જીનિયા નેશનલ ગાર્ડના બે સભ્યોને ગોળી મારવામાં આવી. આ ઘટનાએ સમગ્ર અમેરિકાને હચમચાવી દીધુ. આ મામલે એક શંકાસ્પદ અફઘાન પ્રવાસીની ધરપકડ કરાઈ છે. આ મામલા સંલગ્ન કેટલીક વાતો જાણો. 

DC માં નહતાં ટ્રમ્પ
આ મામલા બાદ સમગ્ર દેશ આઘાતમાં સરી પડ્યો છે અને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ગુસ્સામાં છે. જેને લઈને  ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશનના ચીફ કાશ પટેલ અને વોશિંગ્ટનના મેયર મ્યૂરિયલ બોસરે એક પ્રેસ  કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે બંને ઘાયલ સૈનિક હોસ્પિટલમાં છે અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર છે. શૂટિંગ સમયે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઈટ હાઉસમાં હાજર નહતા. તેઓ થેંક્સગેવિંગ પહેલા ફ્લોરિડામાં હતા. આ ફાયરિંગ વ્હાઈટ હાઉસથી લગભગ બે બ્લોક દૂર એક મેટ્રો સ્ટેશન પાસે થયું. જેવું ફાયરિંગ થયું કે ત્યાં હાજર લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. 

અચાનક ફાયરિંગ થયું
ફાયરિંગ કરનારો વ્યક્તિ પકડાઈ ગયો છે. પરંતુ આ હિંસક હુમલા પાછળનો તેનો હેતુ સામે આવ્યો નથી. એક્ઝીક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ ડીસી પોલીસ ચીફ જેફરી  કૈરોલે કહ્યું કે પહેલા હુમલાખોર ખૂણામાં આવ્યો અને તેણે અચાનક ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધુ. જ્યારે ફાયરિંગ થયું તો નેશનલ ગાર્ડના સૈનિક વ્હાઈટ હાઉસથી થોડા બ્લોક દૂર 17th અને I સ્ટ્રીટના ખૂણામાં તૈનાત હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ફાયરિંગ બાદ બીજા ગાર્ડ મેમ્બર સસ્પેક્ટને કાબૂમાં કરવામાં સફળ રહ્યા હતા. 

આ ઉપરાંત કૈરોલે કહ્યું કે એવું લાગે છે કે એક એકલા ગનમેને બંદૂક ઉઠાવી અને નેશનલ ગાર્ડના આ સભ્યો પર હુમલો કર્યો. આ સાથે કહ્યું કે હાલના સમયમાં તેમની પાસે બીજુ કોઈ શંકાસ્પદ નથી. શૂટરે જેવી આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો તો અફરાતફરી મચી ગઈ. હુમલા બાદ વ્હાઈટ હાઉસ અને ટ્રેઝરી  ડિપાર્ટમેન્ટને પણ લોકડાઉન કરી દેવાયું. શૂટિંગની તપાસમાં ડીસી પોલીસ અને ફેડરલ લો એનફોર્સમેન્ટ બંને મળીને કામ કરી રહ્યા છે. 

ટ્રમ્પ ગુસ્સામાં રાતાચોળ, કહ્યું કિંમત ચૂકવવી પડશે
હુમલા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ખુબ ગુસ્સામાં છે. તેમણે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જે જાનવરે 2 નેશનલ ગાર્ડને ગોળી મારી અને બંને ગંભીર રીતે ઘાયલ છે તથા હવે 2 અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં છે, તેણે ખુબ મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે. હુમલા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટન ડીસીમાં વધુ 500 નેશનલ ગાર્ડ સૈનિકોની તૈનાતીનો નિર્દેશ આપ્યો છે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

