મિડિલ ઇસ્ટમાં શાંતિના સંકેત! ઈરાનની ધમકી બાદ '5 દિવસનો બ્રેક', ટ્રમ્પના 'યુ-ટર્ન' પાછળનું શું છે સાચું સત્ય?
Donald Trump on Iran War: મિડિલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત કરવા માટે 'ખૂબ જ સારી અને સાર્થક વાતચીત' શરૂ થઈ ગઈ છે.
- ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાન વચ્ચે 'સાર્થક' વાતચીત શરૂ
- ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સૈન્ય હુમલા 5 દિવસ માટે મોકૂફ રાખવા આપ્યા આદેશ
- ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ્સ પરના હુમલા અટકાવવા રક્ષા વિભાગને આદેશ
Donald Trump on Iran War: મિડિલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત કરવા માટે 'ખૂબ જ સારી અને સાર્થક વાતચીત' શરૂ થઈ ગઈ છે. ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં જાહેરાત કરી કે, તેમણે રક્ષા વિભાગને આદેશ આપ્યો છે કે ઇરાની પાવર પ્લાન્ટ્સ અને ઊર્જા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પરના કોઈપણ આયોજિત સૈન્ય હુમલાને પાંચ દિવસ માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવે. બીજી તરફ ટ્રમ્પના આ નિવેદન પર તેહરાને પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઈરાની મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનની ધમકી બાદ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ પાછળ હટી ગયા છે.
ટ્રમ્પે પોતાના નિવેદનમાં શું કહ્યું છે?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નિવેદનમાં કહ્યું કે, "મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે છેલ્લા બે દિવસમાં સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મધ્ય પૂર્વમાં આપણી શત્રુતાના સંપૂર્ણ અને કાયમી સમાધાનના સંબંધમાં ખૂબ જ સારી અને સાર્થક વાતચીત થઈ છે. આ ગહન, વિગતવાર અને રચનાત્મક ચર્ચાઓના લહેકા અને સ્વરૂપને જોતા, જે આખું અઠવાડિયું ચાલુ રહેશે, મેં રક્ષા વિભાગને નિર્દેશ આપ્યો છે કે, ચાલી રહેલી બેઠકો અને વાતચીતની સફળતાને આધીન ઇરાની પાવર પ્લાન્ટ્સ અને ઊર્જા માળખા વિરુદ્ધ તમામ સૈન્ય હુમલાઓને પાંચ દિવસ માટે ટાળી દેવામાં આવે."
ટ્રમ્પના નિવેદન પર તેહરાનનો પલટવાર
જોકે, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ વિરામ અસ્થાયી છે અને તે સંપૂર્ણપણે વાતચીતમાં થયેલી પ્રગતિ પર નિર્ભર રહેશે. આ પછી ઈરાની સરકારી મીડિયાએ ટ્રમ્પની આ જાહેરાત પર તીખી પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ઈરાનની સંભવિત જવાબી કાર્યવાહીથી ડરીને પાછળ હટી ગયા છે. નોંધનીય છે કે તેહરાન તરફથી હજુ સુધી એવી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી કે કોઈ ઔપચારિક વાટાઘાટો ચાલી રહી છે અથવા ઈરાને કોઈ શરતો સ્વીકારી છે.
નોંધનીય છે કે, આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે થોડા કલાકો પહેલા જ ઈરાની અધિકારીઓએ અમેરિકાને અલ્ટીમેટમના જવાબમાં નવી ધમકીઓ આપી હતી. સોમવારે તેહરાને ચેતવણી આપી કે, જો તેમના ક્ષેત્ર પર વધુ હુમલા થશે તો તેઓ ખાડીમાં દરિયાઈ સુરંગો (Naval Mines) બિછાવી દેશે અને સમગ્ર પ્રદેશમાં પાવર સ્ટેશનો પર હુમલો કરશે. એટલું જ નહીં, ઈરાને સંભવિત લક્ષ્યોના નકશા પણ જાહેર કર્યા હતા, જેમાં ઈઝરાયેલના બે સૌથી મોટા પાવર પ્લાન્ટ અને સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), કતાર અને કુવૈતની વિવિધ સુવિધાઓ સામેલ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ નિવેદનબાજી ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી અડધી રાતની સમયમર્યાદા બાદ આવી છે, જેમાં તેમણે ઈરાનને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરીથી ખોલવા અથવા તેમની વીજળી વ્યવસ્થા 'નષ્ટ' કરવાની ચેતવણી આપી હતી. ત્યારબાદ તેહરાને પલટવાર કરતા કહ્યું કે, જો વીજળી વ્યવસ્થા પર હુમલો થશે તો તેઓ હોર્મુઝને સંપૂર્ણપણે સીલ કરી દેશે અને મિડિલ ઇસ્ટમાં સંપૂર્ણ 'બ્લેકઆઉટ' કરી દેશે.
